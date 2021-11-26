Вязание носков на двух спицах... 9 способов + видео мастеркласс!

Если в доме есть только две спицы - это не повод оставаться без вязаных носков! Теплые красивые вязаные носки — это лучший подарок для твоих ног в холодную зиму. До недавних пор их вязали используя 5 спиц, что пугало многих рукодельниц, а особенно, новичков в этом деле. Но прогресс смело шагает вперед, и теперь это чудесное изделие можно сотворить на двух спицах.

Вязание носков на двух спицах

Носочки вяжутся на двух спицах. Набрала 49 петель на спицы №3. Провязала 30 рядов резинкой 1 на 1. Нашла среднюю петлю (25-ая), отметила её цветной нитью. В каждом лицевом ряду из этой петли вывязывала 5 петель (лиц, накид, лиц, накид, лицевая). Изнаночные ряды вязала как смотрит вязка. Когда на спице связалось 97 петель (это на 37 размер), провязала 6 рядов платочной вязкой, т. е. все лицевыми петлями, и стала запускать подошву на 13-ти петлях (как пяточку).

Промокод OZONMG1D43 дает скидку на 300 баллов для первого заказа (1 балл=1 руб) Скачайте мобильное приложение Ozon и войдите в аккаунт. 300 баллов на первый заказ начисляются сразу после ввода кодового слова OZONMG1D43 в мобильном приложении. Баллами можно оплатить до 25% стоимости покупки. Внимание! Срок действия баллов 5 дней, после активации. Вы можете воспользоваться промокодом на Озон не только на первый заказ: Кодовое слово OZONMG1D43 дает скидку — помогает экономить и при повторных покупках, открывает доступ к скрытым акциям — применяйте его каждый раз. В закрытых распродажах участвуют покупатели, совершившие заказов на сумму свыше 2500 рублей. Доставка всех товаров в ОЗОН БЕСПЛАТНО!

Как установить приложение OZON, подробнее ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ...

Затем сшила сзади. Вот и всё! Из комментариев: Не довязывая по 6 петель на спицах, начинаю убавлять средние 3 петли подошвы в каждом лиц. ряду, пока не останется одна от подошвы, а дальше не сшиваю иглой, а соединяю вязальными спицами, как у шали кайму. Не забывайте про убавку по бокам.

Ещё одна технология, которая появилась не так давно, она существенно легче и быстрее, чем классический метод изготовления домашних носочков, а поэтому доступна даже для начинающих. Носки при этом способе выходят очень аккуратными и удобными.

Вязание носков на двух спицах

Тебе понадобится

пряжа желаемых цветов

2 спицы

сантиметр

Ход работы

Для того, чтобы изделие идеально сидело на ноге, нужно точно знать размер ноги и высоту подъема. Также определись с высотой самого носка.

Работа начинается с подготовки задней стороны манжеты. На обе спицы набери 22 петельки. Провяжи 4 сантиметра резинки, чередуя лицевую и изнаночную петлю.

Еще 4 сантиметра провяжи лицевой гладью. Всё, задняя часть носка готова.

Теперь приступай к пятке. Для ее формирования во время вязания в каждом ряду убавляй вторую, третью и 2 предпоследние петли. Делай это, пока у тебя не останется 12 петель в ряду. Далее необходимо расширять работу, увеличивая размеры полотна.

Начинай ряд, провязывая первую лицевую петлю каждого ряда из кромочной петли предыдущего, пока у тебя снова не окажется 22 петельки — так ты сформируешь низ пятки.

Провязывай подошву изделия лицевой гладью примерно 8 сантиметров (зависит от размера стопы). Задняя часть и подошва готовы.

Носок сформируй таким же образом, как и пятку: убавляй петли до 12, а после прибавляй до изначального количества. Вяжи верх носка 8 сантиметров, в каждом лицевом ряду соединяя первые и последние петли с кромочными. При таком вязании соединяется подошва с верхом носка и изделие приобретает завершенный вид.

Провяжи 4 сантиметра передней части подъема лицевой гладью, соединяя с задником носка таким же способом, как верх с низом. Теперь свяжи 4 сантиметра манжеты-резинки.

Готово! По аналогии свяжи второй носок.

Таким образом можно связать теплые носки без особых затруднений. Гуру вязания всегда придумывают разные техники и хитрости, которые делают этот процесс более легким и увлекательным.

А, как вам такие, домашние сапожки-носочки: они очень теплые и уютные. Вы можете сами позаботиться о своих ножках и сделать им приятное :) Вязать такие сапожки-носочки несложно, с этим справится и начинающая мастерица!