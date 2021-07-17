В скульптуре Будды нашли мумифицированного монаха

С нами не соскучишься!

Компьютерная томография и эндоскопия статуи Будды 11-го или 12-го веков, проведенная в медицинском центре Меандр в Амерсфорте, Голландия, показали, что внутри древней оболочки находятся мумифицированные останки буддийского мастера Люцюань.









Монах жил около 1100 года и принадлежал к китайской школе медитации."



"О том, что внутри статуи находятся останки человека, было известно и ранее







Монах жил около 1100 года и принадлежал к китайской школе медитации.""О том, что внутри статуи находятся останки человека, было известно и ранее , однако при обследовании было сделано ещё одно потрясающее открытие: на месте удаленных внутренних органов обнаружили клочки бумаги со старинными китайскими иероглифами."









"Мумию мастера сейчас перевезли в Венгрию







"Мумию мастера сейчас перевезли в Венгрию , где она будет находиться в экспозиции Музея естественной истории до мая 2015 года."









"Отметим, что некоторые практикующие буддисты считают







"Отметим, что некоторые практикующие буддисты считают , что подобные мумии не мертвы, а находятся в продвинутой стадии медитации."

