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В скульптуре Будды нашли мумифицированного монаха

Компьютерная томография и эндоскопия статуи Будды 11-го или 12-го веков, проведенная в медицинском центре Меандр в Амерсфорте, Голландия, показали, что внутри древней оболочки находятся мумифицированные останки буддийского мастера Люцюань.




В скульптуре Будды нашли мумифицированного монаха







Монах жил около 1100 года и принадлежал к китайской школе медитации."

"О том, что внутри статуи находятся останки человека, было известно и ранее, однако при обследовании было сделано ещё одно потрясающее открытие: на месте удаленных внутренних органов обнаружили клочки бумаги со старинными китайскими иероглифами."

В скульптуре Будды нашли мумифицированного монаха







"Мумию мастера сейчас перевезли в Венгрию, где она будет находиться в экспозиции Музея естественной истории до мая 2015 года."

В скульптуре Будды нашли мумифицированного монаха







"Отметим, что некоторые практикующие буддисты считают, что подобные мумии не мертвы, а находятся в продвинутой стадии медитации."

В скульптуре Будды нашли мумифицированного монаха





 

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