Лайфхаки, чтобы не приходилось два часа убирать кухню после готовки

Поддерживать чистоту на кухне достаточно сложно (если, конечно, вы готовите здесь, а не просто пьете кофе по утрам). Однако если знать и активно использовать некоторые лайфхаки, то процесс уборки будет легким, быстрым и даже приятным.

Сегодня мы расскажем об этих приемах более подробно, чтобы на вашей кухне всегда был порядок.

Лайфхак 1: Уберите рабочее место

Лайфхак 2: Подготовьте миску для замачивания

Лайфхак 3: Избегайте перекрестного загрязнения

Лайфхак 4: Используйте контейнер для отходов

Лайфхак 5: Заранее подготавливайте ингредиенты

Лайфхак 6: Мойте посуду по ходу дела

Лайфхак 7: Освободите столешницу

Лайфхак 8: Продумайте хранение

Лайфхак 9: Сделайте готовку более аккуратной

Протрите столешницу с помощью моющего средства.Не стоит приступать к процессу готовки, пока раковина забита грязной посудой, а столешница захламлена ненужными продуктами и девайсами. Заранее подготовьте для себя рабочее пространство – уберите все лишнее, протрите поверхность влажной тряпкой. Важно, чтобы вам ничего не мешало и не отвлекало, иначе готовка не только затянется и станет неудобной, но еще и в разы увеличит беспорядок на кухне.Можно замачивать прямо в раковине.Если в процессе готовки появляются приборы, которыми вы пользуетесь несколько раз, например, венчик, лопатка или щипцы, после каждого использования их нужно класть в миску с теплой водой с добавлением моющего средства. Когда вам снова понадобится девайс, просто ополосните его под проточной водой. Это сильно облегчает жизнь на кухне, так как не приходится вымазывать много приборов сразу, плюс они не «засыхают», пока лежат на столе, и потом не нужно тереть их металлическим скребком.На заметку: Этот лайфхак также можно использовать во время праздничного застолья или посиделок с друзьями – положите вилки, которыми гости ели основное блюдо, в миску с мыльной водой, а затем быстро ополосните их и подайте в качестве десертных.Обратите внимание, что в емкость не стоит класть нож, так как есть риск порезаться, когда будете опускать руку в воду. Также не стоит смешивать с остальными приборами девайсы, которые соприкасались с сырым мясом или рыбой – для них лучше подготовить отдельную миску.Мясо и овощи нужно нарезать на разных доскахПовара не зря советуют иметь на кухне несколько разделочных досок, предназначенных для разных продуктов, ведь, например, сырое мясо и овощи нельзя нарезать на одной поверхности. Поэтому если вы планируете готовить блюдо, которое включает в себя эти ингредиенты, заранее подготовьте две разделочных доски.Также, чтобы избежать перекрестного загрязнения, держите под рукой бумажные полотенца и влажные салфетки. Полотенца пригодятся в том случае, если нужно будет быстро смахнуть мелкий мусор, вытереть пролитую жидкость или насухо вытереть поверхность без разводов. Что касается влажных салфеток, то можно купить специальные, которые предназначены для уборки, и с их помощью оперативно устранять локальные загрязнения. Потом вам останется лишь выбросить салфетку в мусорное ведро.Еще одно удобное решение – одноразовые перчатки. Особенно они пригодятся в том случае, если вы работаете с сырым мясом или занимаетесь процессами, требующими прямого контакта, например, формируете котлеты из фарша или маринуете курицу.Выбирайте, что будет удобнее – настольное мусорное ведро или подвесной контейнерЧтобы максимально облегчить себе жизнь, установите на столе маленькое мусорное ведро или поставьте небольшой контейнер для отходов, в который можно будет складывать упаковки от продуктов, овощные очистки и пр. Так вам не придется каждый раз бегать к мусорному ведро или искать пакет, в который можно сложить все отходы, которые накопились в процессе готовки.Взвесьте все нужные продукты перед началом готовки.У профессиональных поваров есть термин, который называется mise en place. В переводе с французского он означает «все на своих местах», и это лучше всего отражает его суть. Если вы заранее достанете из холодильника нужные продукты, подготовите девайсы, отмерите на весах необходимое по рецепту количество ингредиентов, нарежете овощи, то процесс готовки будет максимально быстрым и удобным.Вы не только сократите время приготовления блюда, но также сможете избежать тотального беспорядка на кухне. По мере подготовки складывайте продукты в миски небольшого размера, которые легко моются – это удобно и практично.Помойте кастрюлю, пока будет подходить тесто.Если у вас нет посудомойки, для загрузки которой нужно определенное количество посуды, старайтесь мыть посуду по ходу дела. Вилки, ложки, венчики, лопатки, половники, шумовки, тарелки – не стоит накапливать это в раковине, чтобы потом вас встретила гора грязной посуды. Только представьте: вы устали еще во время готовки, а теперь вам нужно потратить кучу времени на то, чтобы перемыть всю посуду. Гораздо удобнее будет ополаскивать тарелки и приборы, когда, например, у вас жарится мясо или закипает вода для макарон. Находите эти короткие временные промежутки, и тогда беспорядка будет гораздо меньше.На столешнице не должно быт ничего лишнего.Столешница – это ваше рабочее место, которое должно быть максимально удобным. Поэтому старайтесь хранить здесь только те вещи, которые действительно нужны вам во время готовки. Как показывает практика, это может быть растительное масло, соль и перец, ножи на подставке, набор разделочных досок. Ориентируйтесь в первую очередь на свои привычки и потребности – то, что необходимо одним хозяйкам, другим вообще может не пригодиться.Помните, что загроможденная столешница способствует появлению беспорядка, а вот пустая мотивирует поддерживать чистоту. Кроме того, на ней гораздо удобнее работать, ведь под рукой нет ничего ненужного, что могло бы вам мешать.Удобный вариант хранения специй и сыпучих продуктовА вы знаете золотой принцип порядка на кухне (кстати, его можно использовать и в любой другой комнате)? Убрать на место предмет должно быть легче, чем достать его. Приведем пример: если баночки с крупами и другими сыпучими продуктами стоят в шкафчике плотным строем в три ряда, то емкость, которую вы достали с самого дальнего угла, вы, скорее всего, оставите на столешнице.И так происходит со многими другими мелочами, что впоследствии приводит к хаосу на кухне. Чтобы избежать беспорядка, продумывайте хранение таким образом, чтобы любую вещь можно было легко взять и вернуть на место. Тогда у вас не будет соблазна бросить все на столешнице и убрать «как-нибудь» потом.Используйте защитный экран для плиты.Процесс готовки редко бывает аккуратным, ведь во все стороны летят брызги и капли масла, на плите оседает жир, на столешнице остаются разводы от воды. Это нормальное и привычное явление, однако если вы хотите, чтобы кухня оставалась максимально чистой, необходимо предпринять некоторые меры.Чтобы свести «ущерб» к минимуму, возьмите на заметку следующие приемы: запекайте мясо и рыбу в фольге, чтобы меньше пачкать духовку, накрывайте сковороду крышкой, чтобы избежать брызг масла на плите, устанавливайте специальные защитные экраны. Эти и другие подобные рекомендации помогут уберечь кухню от тотального беспорядка, благодаря чему вам будет гораздо проще убирать после готовки.