Нож-бабочка – оружие уличной шпаны или предмет высокого искусства

Выглядит очень красиво.
Для большинства соотечественников нож-бабочка ассоциируется исключительно с уличной шпаной. В той среде еще в советские времена умение крутить «бабочкой» было знаком особого умения и авторитета в коллективе. Однако в действительности балисонг имеет долгую историю, а умение правильно вращать ножом – это своего рода искусство и целая субкультура, стоящая особняком среди любителей ножей.
Виноваты во всем американцы. Именно они превратили филипинский балисонг в предмет культа и вместе с тем спортивный снаряд. Такая дисциплина, как «флиппинг балисонга» — это чисто американская придумка. Впрочем, начиналось все, конечно, с исключительно утилитарных нужд. Все потому, что на Филиппинах всегда была сильно развита культура ножей и холодного оружия. Лучшие в мире ножи-бабочки делают именно здесь. Изначально балисонг был инструментом местных рыбаков, однако с течением времени его превратили еще и в весьма грозное оружие.
Есть самые разные варианты. /Фото: pinterest.ru.
Кто именно изобрел «бабочку», сегодня уже не узнать. Известно только, что такие ножи были на Филиппинах давно. Достоверно известна личность того, кто эту «бабочку» усовершенствовал, фактически, подарив ей современный вид. Этим человеком был Де Леон, который создал свой «новый» нож в 1905 году. Новинка очень быстро приобрела популярность во всем архипелаге.
Интересный факт: до Первой мировой войны балисонги почти не попадали во внешний мир. Тем не менее, археологи находят штучные образцы примитивных ножей-бабочек в Италии и Франции. Самые ранние находки датируются XVII веком. Судя по всему, эти ножи были сделаны по индивидуальным проектам и не получили широкого распространения.
Лучшие делают на Филиппинах. /Фото: ribalych.ru.
В мир балисонг вышел благодаря американским солдатам, которые массово привозили эти ножи, возвращаясь с Филиппин. Уже в начале 1970 годов производство «бабочек» стартовало в США. Нужно ли говорить о том, что потребовалось меньше четырех лет, что «новый американский нож» заполонил всю планету? Несмотря на это, сегодня особенно ценятся именно традиционные филиппинские ножи-бабочки длинной 12-16 см (в сложенном виде, в разложенном будут почти в два раза длиннее).
Важно: большинство балисонгов филиппинского и американского производства (а также некоторых других стран) нельзя ввозить в Россию, так как длина их лезвия превышает 9 см. Таким образом нож попадает в категорию оружия.
Это настоящий спорт. /Фото: x-gear.com.ua.
Необычная форма, конструкция и огромная популярность ножей-бабочек неизбежно привели к тому, что в мире появилась сначала культура вращения ножом, а затем и спортивная дисциплина. Умение красиво вращать бабочкой – своего рода искусство. Вся дисциплина состоит из широкого набора комбинаций и трюков, сочетание которых позволяет мастерам-флипперам устраивать захватывающие зрелища. Чаще всего трюки сводятся к открытию и закрытию ножа, поворотам, вращению в открытом или полуоткрытом состоянии. Имеются и другие приемы.
А вот немного трюков. Не пытайтесь это повторить без соответствующего обучения!
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