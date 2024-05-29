Закат СССР: 15 уникальных фотографий о том, как жили люди в 1980-х

Уникальная подборка фотографий, снятых в 1980-е годы.
СССР 1980-х у кого-то ассоциируется со временем застоя и дефицита, а для кого-то это время перестройки и гласности. Так или иначе, но это десятилетие стало последним в истории советской империи. И пока политики строили планы и готовили съезды компартии, жизнь простых людей шла своей чередой.
1. Танцы на площади
Молодежная субкультура, вдохновленная музыкой.
2. Развитие автомобильной промышленности в СССР
В 1980-х годах советская автомобильная промышленность достигла успехов в массовом производстве.
3. Обыденная жизнь в СССР
Привлечение к сельскохозяйственным работам военнослужащих. СССР, 1980-е годы.
4. «Счастливое мгновение»
Профилактический приём рыбьего жира. СССР, 1980-е годы.
5. Немного больше, чем просто фотография
Спящий ребенок, который вызывает умиление.
6. Долгожданный праздник
Красная площадь. СССР, Москва, 1988 год.
7. ГПЗ-1
Рабочие первого государственного подшипникового завода. СССР, Москва, 1980-е годы.
8. Механическая обработка деталей на различном станочном оборудовании
Обработка мелких деталей. СССР, Москва, 1980-е годы.
9. Детская забава
В советское время дети проводили больше времени на улице, их развлечения и забавы были куда более разнообразными, чем в наше время.
10. Школьная столовая
Предприятие общественного питания. СССР, Москва, 1980-е годы.
11. Общественный транспорт
Час пик. СССР, Москва, 1980-е годы.
12. Семейный обед
Семейный обед. СССР, Москва, 1980-е годы.
13. Ветераны ВОВ
Ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда. СССР, Москва, 1980-е годы.
14. Легендарный напиток из бочки
Настоящий советский квас. СССР, Москва, 1980-е годы.
15. Заслуженный отпуск
На побывку едет... СССР, Москва, 1980-е годы.
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