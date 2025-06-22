Как с пользой применить очистки и остатки продуктов

Ежедневно мы выбрасываем большое количество отходов, даже не задумываясь, какую выгоду теряем. На самом деле такие привычные несъедобные части продуктов, как банановая кожура, корочки от арбузов, луковая шелуха и много других могут принести пользу всей семье. Несколько полезных советов помогут более рационально и эффективно использовать, казалось бы, ненужные отходы для улучшения внешнего вида, самочувствия, приготовления еды и исправления некоторых ошибок.

1. Луковая шелуха

2. Картофельная кожура

3. Банановая кожура

4. Зачерствевший хлеб

5. Корки арбуза

6. Внутренняя часть тыквы

7. Кожура грейпфрута

8. Апельсиновая кожура