Невероятные храмы, которые обрели известность благодаря фильмам с Анджелиной Джоли

Фотограф Alex Teuscher решил отправиться на поиски приключений. Он сделал серию невероятных снимков множества храмов, которые мелькали в фильмах с участием Анджелины Джоли, в частности в дилогии “Лара Крофт”. Предлагаем насладиться этой красотой и окунуться в мир прекрасного.







Этот храм находится в Камбодже. Он завораживает своей красотой и величественностью.







Это храм Ta Prohm. Он безумно гармонично вписывается в природу вокруг.







В храме находится множество скульптур.







Храм Bayon предположительно был построен в 12-13 веке. Некоторые его части разрушились, но многие колонны до сих пор непоколебимо стоят.







Красота этого храма захватывает дух. Тут легко найти гармонию и умиротворение.







Во многих храмах не осталось скульптур Будды. Они были либо украдены, либо разрушены.







Banteay Srei поражает количеством деталей на фасаде храма. Он считается самым красивым и интригующим храмом во всем мире.







А в храме Preah Khan коридоры кажутся нескончаемыми. По ним можно блуждать и блуждать.







Храм Banteay Srei, построенный в честь Бога Шивы.







Храм Ta Prohm.



с



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



