Чтобы рассада росла сильной, ей можно и нужно дать одну простую, но эффективную подкормку. Стебель будет крепкий, а рассада вырастет коренастой!
Возьмите 1 гр. монокалия фосфат и 2 таблетки глицина.
Растворите в 1 л воды. Глицин — аминокислота, которая усилит действие любой подкормки и поможет рассаде расти быстрее и становиться крепче!
Полученной подкормкой нужно не только полить рассаду, но и опрыскать по листу. Всего её можно провести 2 раза до высадки в грунт.
Читать далее →
Всего 2 таблетки для крепкой рассады
Чтобы рассада росла сильной, ей можно и нужно дать одну простую, но эффективную подкормку. Стебель будет крепкий, а рассада вырастет коренастой!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии