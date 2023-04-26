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Всего 2 таблетки для крепкой рассады

Чтобы рассада росла сильной, ей можно и нужно дать одну простую, но эффективную подкормку. Стебель будет крепкий, а рассада вырастет коренастой!

Всего 2 таблетки для крепкой рассады

Возьмите 1 гр. монокалия фосфат и 2 таблетки глицина.

Всего 2 таблетки для крепкой рассады

Растворите в 1 л воды. Глицин — аминокислота, которая усилит действие любой подкормки и поможет рассаде расти быстрее и становиться крепче!

Всего 2 таблетки для крепкой рассады

Полученной подкормкой нужно не только полить рассаду, но и опрыскать по листу. Всего её можно провести 2 раза до высадки в грунт.

Всего 2 таблетки для крепкой рассады
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