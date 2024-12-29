Как правильно ухаживать за тёплой одеждой

Сложно не согласиться с тем, что постирать джинсы или футболку гораздо легче, чем верхнюю одежду. Однако это вовсе не значит, что пуховики, пальто и куртки нужно доверять исключительно химчистке.







Если знать основные правила и некоторые лайфхаки, то с такой сложной задачей вполне можно справиться самостоятельно с помощью любимой стиральной машинки.

1. Как стирать пуховики?

2. Как стирать синтепоновые куртки?

3. Как стирать шубу?

4. Как стирать шерстяное пальто?

5. Как стирать кашемировые и шерстяные свитера?

Novate.ru рассказывает о них более подробно.Стирайте пуховик с теннисными шариками, чтобы наполнитель не сбился в комки.Хоть многие и боятся стирать пуховики в стиральной машине, на самом деле эта верхняя одежда прекрасно переносит два часа в барабане. Перед тем, как отправлять изделие в машинку, проверьте его на наличие небольших загрязнений. Обнаружили пятна? Тогда протрите их мягкой тканью, смоченной деликатным моющим средством, и ополосните водой. Если загрязнения не исчезают, в ход нужно пустить профессиональный очиститель. Что касается следов от косметики или чернил, то их удобно удалять спиртом.Далее застегните на пуховике все пуговицы, кнопки и молнии, чтобы они ни за что не зацепились в процессе стирки. Чтобы наполнитель внутри не сбивался, вместе с верхней одеждой положите в барабан несколько теннисных шариков или специальных мячиков, предназначенных для стирки пуховиков. Не добавляйте отбеливатель или кондиционер для белья – они плохо вымываются из ткани. Также следует выбирать деликатный режим с холодной водой и небольшим количеством оборотов.Если у вас есть сушилка – отлично, там вполне можно просушить верхнюю одежду после стирки. Однако учитывайте, что это следует делать исключительно на низкой или средней температуре. Если же будете сушить пуховик в «естественной среде», развесьте его в сухом месте и встряхивайте каждые полчаса, чтобы избежать образования комков.Синтепоновые куртки можно стирать в стиральной машине.Еще одна разновидность верхней одежды, которую вполне можно отправить в стиральную машину. Перед тем, как отправить куртку в стирку, тщательно очистите барабан. Для этого запустите прибор на один цикл без порошка и кондиционера, чтобы вместе с водой ушли все загрязнения. Далее застегните на куртке молнию, пуговицы, кнопки, липучки, в общем, все, что есть, выверните наизнанку и загрузите в машинку. Температура воды не должна превышать 30 градусов, а отжим – 600 оборотов. Также не следует использовать кондиционер и прочие средства для смягчения ткани, иначе материал может повредиться. В конце установите режим дополнительного полоскания, чтобы из ткани точно вымылся весь порошок или гель.Идеальный вариант – сушить синтепоновую куртку в сушильной машине на низкой температуре. Тепло прибора восстановит заполняющую способность изоляционного материала, и куртка не потеряет свои согревающие свойства. Не выставляйте высокую температуру, так как она способна повредить синтетические волокна. Когда до окончания цикла останется несколько минут, положите в машинку пару теннисных шариков – они разобьют образовавшиеся комки и помогут равномерно распределить наполнитель по куртке.Старайтесь не слишком часто стирать изделия из синтепона, чтобы не повредить его. Если вы заметили небольшие пятна, выведите их вручную, а от неприятных запахов поможет избавиться морозилка. Положите куртку в пакет и уберите в холодильник на ночь. Низкие температуры уничтожат микробы и бактерии, и вернут одежде свежестьНебольшие пятна на шубе можно попробовать убрать вручную.Если ваша шуба сделана из искусственного меха, вы можете постирать ее, но перед этим обязательно ознакомьтесь с информаций, указанной на этикетке. Вполне возможно, что внутренние прокладки и некоторые элементы отделки непригодны для стирки, поэтому очень важно сазу разобраться со всеми нюансами.Стирать изделие лучше вручную, без участия стиральной машины. Необходимо взять подходящую по размеру емкость, налить в нее прохладную воду и добавить гель для стирки деликатных тканей или любое другое «мягкое» средство. Далее полностью погрузите одежду в воду минут на 15-20, после чего вытащите и слегка отожмите. Прополощите шубу в миске с чистой водой, чтобы полностью избавиться от мыльной пены, снова слегка отожмите и заверните в толстое полотенце, которое впитает в себя лишнюю влагу.Затем развесьте шубу в расправленном виде на сушилку и расположите в сухом и теплом месте подальше от прямых солнечных лучей. Обратите внимание, что одежда должна полностью высохнуть, прежде чем вы ее наденете или уберете в шкаф. Обычно эта процедура занимает от 24 до 48 часов. После того, как изделие высохнет, аккуратно расчешите мех расческой с широкими зубчиками.Перед стиркой нужно прочитать информацию на ярлычке.Для начала необходимо внимательно прочитать информацию, указанную на этикетке, и только после этого приступать к уходу за пальто. На первом этапе нужно очистить его от пыли и грязи с помощью щетки для одежды, двигаясь в одном направлении от воротника к подолу. На втором следует осмотреть пальто на наличие стойких пятен. Если таковые имеются, нужно взять светлую влажную тряпку, нанести на нее немного моющего средства для шерсти и аккуратными движениями втереть в ткань по направлению волокон.Далее, в соответствии с информацией на ярлычке, следует выбрать метод стирки – вручную или в стиральной машине. Если первый вариант – стирайте в миске с холодной водой с использованием детского шампуня. Если второй, то обязательно застегните все пуговицы и молнии, выверните изделие наизнанку и только после этого отправляйте его в барабан. Для стирки можно использовать только специальное средство, предназначенное для ухода за шерстяными изделиями.Установите режим «Деликатный» или «Шерсть», после чего проверьте температуру воды – важно, чтобы она была не больше 30 градусов. Что касается отжима, то он должен быть минимальным, чтобы не повредить волокна ткани. Во избежание появления зацепок, положите пальто в просторный сетчатый мешок, предназначенный для стирки, или заверните в белую простыню и завяжите сверху узел. Когда цикл стирки подойдет к концу, достаньте одежду из барабана и разложите на столе или любой другой горизонтальной поверхности. Чтобы она быстрее высохла, застелите стол полотенцем.Стирайте свитер вручную.Свитера из шерсти и кашемира можно стирать и вручную, и в стиральной машинке, но все же лучше не лениться и делать это самостоятельно, без помощи бытовой техники. Перед тем, как постирать изделие, измерьте сантиметром длину рукавов, а также проймы для головы и рук – эта информация вам в будущем пригодится. Не забудьте вывернуть свитер наизнанку – так вы уменьшите вероятность повреждения волокон.Для стирки в машинке поместите вещь в сетчатый мешок, положите в барабан и выберите деликатный режим стирки. Обратите внимание на температуру воды – она должна быть максимально низкой. По окончании цикла сразу достаньте одежду и разложите на горизонтальной поверхности, застеленной полотенцем – она должна высохнуть естественным образом. Использовать сушилку нельзя.Чтобы постирать свитер вручную, наполните миску холодной водой и добавьте немного средства для стирки шерстяных изделий или обычного шампуня для волос. Далее опустите его в воду, повращайте в течение 30 секунд, а затем замочите на полчаса. По истечении времени прополощите вещь в прохладной воде и разместите на полотенце на горизонтальной поверхности. Чтобы убедиться, что свитер не сел, снова измерьте длину рукавов, проймы для головы и рук. Если цифры не сходятся, путем аккуратного растягивания приведите вещь в исходное состояние.