Как правильно ухаживать за тёплой одеждой

Сложно не согласиться с тем, что постирать джинсы или футболку гораздо легче, чем верхнюю одежду. Однако это вовсе не значит, что пуховики, пальто и куртки нужно доверять исключительно химчистке.
Если знать основные правила и некоторые лайфхаки, то с такой сложной задачей вполне можно справиться самостоятельно с помощью любимой стиральной машинки.
1. Как стирать пуховики?
Стирайте пуховик с теннисными шариками, чтобы наполнитель не сбился в комки.
Хоть многие и боятся стирать пуховики в стиральной машине, на самом деле эта верхняя одежда прекрасно переносит два часа в барабане. Перед тем, как отправлять изделие в машинку, проверьте его на наличие небольших загрязнений. Обнаружили пятна? Тогда протрите их мягкой тканью, смоченной деликатным моющим средством, и ополосните водой. Если загрязнения не исчезают, в ход нужно пустить профессиональный очиститель. Что касается следов от косметики или чернил, то их удобно удалять спиртом.
Далее застегните на пуховике все пуговицы, кнопки и молнии, чтобы они ни за что не зацепились в процессе стирки. Чтобы наполнитель внутри не сбивался, вместе с верхней одеждой положите в барабан несколько теннисных шариков или специальных мячиков, предназначенных для стирки пуховиков. Не добавляйте отбеливатель или кондиционер для белья – они плохо вымываются из ткани. Также следует выбирать деликатный режим с холодной водой и небольшим количеством оборотов.
Если у вас есть сушилка – отлично, там вполне можно просушить верхнюю одежду после стирки. Однако учитывайте, что это следует делать исключительно на низкой или средней температуре. Если же будете сушить пуховик в «естественной среде», развесьте его в сухом месте и встряхивайте каждые полчаса, чтобы избежать образования комков.
2. Как стирать синтепоновые куртки?
Синтепоновые куртки можно стирать в стиральной машине.
Еще одна разновидность верхней одежды, которую вполне можно отправить в стиральную машину. Перед тем, как отправить куртку в стирку, тщательно очистите барабан. Для этого запустите прибор на один цикл без порошка и кондиционера, чтобы вместе с водой ушли все загрязнения. Далее застегните на куртке молнию, пуговицы, кнопки, липучки, в общем, все, что есть, выверните наизнанку и загрузите в машинку. Температура воды не должна превышать 30 градусов, а отжим – 600 оборотов. Также не следует использовать кондиционер и прочие средства для смягчения ткани, иначе материал может повредиться. В конце установите режим дополнительного полоскания, чтобы из ткани точно вымылся весь порошок или гель.
Идеальный вариант – сушить синтепоновую куртку в сушильной машине на низкой температуре. Тепло прибора восстановит заполняющую способность изоляционного материала, и куртка не потеряет свои согревающие свойства. Не выставляйте высокую температуру, так как она способна повредить синтетические волокна. Когда до окончания цикла останется несколько минут, положите в машинку пару теннисных шариков – они разобьют образовавшиеся комки и помогут равномерно распределить наполнитель по куртке.
Старайтесь не слишком часто стирать изделия из синтепона, чтобы не повредить его. Если вы заметили небольшие пятна, выведите их вручную, а от неприятных запахов поможет избавиться морозилка. Положите куртку в пакет и уберите в холодильник на ночь. Низкие температуры уничтожат микробы и бактерии, и вернут одежде свежесть
3. Как стирать шубу?
Небольшие пятна на шубе можно попробовать убрать вручную.
Если ваша шуба сделана из искусственного меха, вы можете постирать ее, но перед этим обязательно ознакомьтесь с информаций, указанной на этикетке. Вполне возможно, что внутренние прокладки и некоторые элементы отделки непригодны для стирки, поэтому очень важно сазу разобраться со всеми нюансами.
Стирать изделие лучше вручную, без участия стиральной машины. Необходимо взять подходящую по размеру емкость, налить в нее прохладную воду и добавить гель для стирки деликатных тканей или любое другое «мягкое» средство. Далее полностью погрузите одежду в воду минут на 15-20, после чего вытащите и слегка отожмите. Прополощите шубу в миске с чистой водой, чтобы полностью избавиться от мыльной пены, снова слегка отожмите и заверните в толстое полотенце, которое впитает в себя лишнюю влагу.
Затем развесьте шубу в расправленном виде на сушилку и расположите в сухом и теплом месте подальше от прямых солнечных лучей. Обратите внимание, что одежда должна полностью высохнуть, прежде чем вы ее наденете или уберете в шкаф. Обычно эта процедура занимает от 24 до 48 часов. После того, как изделие высохнет, аккуратно расчешите мех расческой с широкими зубчиками.
4. Как стирать шерстяное пальто?
Перед стиркой нужно прочитать информацию на ярлычке.
Для начала необходимо внимательно прочитать информацию, указанную на этикетке, и только после этого приступать к уходу за пальто. На первом этапе нужно очистить его от пыли и грязи с помощью щетки для одежды, двигаясь в одном направлении от воротника к подолу. На втором следует осмотреть пальто на наличие стойких пятен. Если таковые имеются, нужно взять светлую влажную тряпку, нанести на нее немного моющего средства для шерсти и аккуратными движениями втереть в ткань по направлению волокон.
Далее, в соответствии с информацией на ярлычке, следует выбрать метод стирки – вручную или в стиральной машине. Если первый вариант – стирайте в миске с холодной водой с использованием детского шампуня. Если второй, то обязательно застегните все пуговицы и молнии, выверните изделие наизнанку и только после этого отправляйте его в барабан. Для стирки можно использовать только специальное средство, предназначенное для ухода за шерстяными изделиями.
Установите режим «Деликатный» или «Шерсть», после чего проверьте температуру воды – важно, чтобы она была не больше 30 градусов. Что касается отжима, то он должен быть минимальным, чтобы не повредить волокна ткани. Во избежание появления зацепок, положите пальто в просторный сетчатый мешок, предназначенный для стирки, или заверните в белую простыню и завяжите сверху узел. Когда цикл стирки подойдет к концу, достаньте одежду из барабана и разложите на столе или любой другой горизонтальной поверхности. Чтобы она быстрее высохла, застелите стол полотенцем.
5. Как стирать кашемировые и шерстяные свитера?
Стирайте свитер вручную.
Свитера из шерсти и кашемира можно стирать и вручную, и в стиральной машинке, но все же лучше не лениться и делать это самостоятельно, без помощи бытовой техники. Перед тем, как постирать изделие, измерьте сантиметром длину рукавов, а также проймы для головы и рук – эта информация вам в будущем пригодится. Не забудьте вывернуть свитер наизнанку – так вы уменьшите вероятность повреждения волокон.
Для стирки в машинке поместите вещь в сетчатый мешок, положите в барабан и выберите деликатный режим стирки. Обратите внимание на температуру воды – она должна быть максимально низкой. По окончании цикла сразу достаньте одежду и разложите на горизонтальной поверхности, застеленной полотенцем – она должна высохнуть естественным образом. Использовать сушилку нельзя.
Чтобы постирать свитер вручную, наполните миску холодной водой и добавьте немного средства для стирки шерстяных изделий или обычного шампуня для волос. Далее опустите его в воду, повращайте в течение 30 секунд, а затем замочите на полчаса. По истечении времени прополощите вещь в прохладной воде и разместите на полотенце на горизонтальной поверхности. Чтобы убедиться, что свитер не сел, снова измерьте длину рукавов, проймы для головы и рук. Если цифры не сходятся, путем аккуратного растягивания приведите вещь в исходное состояние.
Читать далее →
Свежие комментарии