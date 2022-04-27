10 древнейших храмов мира, которые и сегодня поражают своим величием

Каменные рельефы, найденные в храме Гёбекли Тепе.
Культовые сооружения существуют на протяжении тысяч лет и являются подтверждением существования других цивилизаций и культур. Эти постройки и сегодня очаровывают своей красотой и величием. В этом обзоре речь пойдёт о 10 самых древних храмах на нашей планете.
1. Кносский дворец
Древняя архитектура: Кносский дворец.
Греция
Построенный к юго-востоку от Ираклиона, Кносс был заселен в течение несколько тысяч лет, начиная с седьмого тысячелетия до н.э. Он был покинут после разрушения в 1375 году до нашей эры. Великий дворец Кносса построили между 1700 и 1400 годами до нашей эры, на месте первого дворца, созданного около 1900 года до нашей эры. Функция данного места сайта не совсем известна, хотя утверждается, был ли он использован в качестве административного центра или религиозного центра (а, может, и того и другого одновременно).
Согласно греческой мифологии, дворец был спроектирован архитектором Дедалом по приказу короля Миноса, который затем заточил знаменитого архитектора в темнице, чтобы тот никому не раскрыл план дворца. Дворец также был связан с мифологическим Лабиринтом, который являлся обителью Минотавра. Дворец был заброшен примерно в конце эпохи бронзы (1380-1100 гг. до н.э.) из-за многочисленных катастроф, в том числе землетрясений и пожара. Это также одно из старейших зданий в мире .
2. Гёбекли-Тепе
Древняя архитектура: Гёбекли-Тепе.
Турция
Гёбекли-Тепе, который расположен на вершине холма в юго-восточной Турции, считается самым древним храмом в мире. Он датируется 10-8 тысячелетием до нашей эры, т.е. храму исполнилось уже 12 000 лет. Раскопки начались в 1995 году профессором Клаусом Шмидтом, который рассматривает этот объект как святилище. Археологи считают, что это было место для поклонения, ритуальных или религиозных целей.
На колоннах Гёбекли-Тепе были найдены вырезанные рельефы, в основном изображения львов, лис, кабанов, змей, журавлей и диких уток. Строительство храма предшествовало возникновению гончарства, письма, а также изобретению колеса и животноводства. На месте раскопок не было найдено следов одомашненных растений или животных.
3. Храм Амада
Древняя архитектура: храм Амада.
Египет
Храм Амада - самый старый храм в Нубии. Он датируется временами восемнадцатой династии и был впервые построен Тутмосом III, который посвятил храм Амону Ра и Ре-Хорахти. Аменхотеп II продолжил украшение храма Амада, а его преемник Тутмос IV установил крышу над внутренним двориком. Позже, Эхнатон, который пытался отказаться от многобожия и ввести культ Атона, запретил в храме поклонение Амону, но Сети I во время 19-й династии вернул все на круги своя.В храме Амада было найдено две важные надписи. Первая принадлежит Аменхотепу II и была сделана в течение третьего года его царствования. В ней описывается беспощадность фараона во время битв в Азии, где он лично казнил семь начальников района Такхи. Во втором тексте упоминается поражение при попытке вторжения в Ливию во время правления Мернептаха. В храме сохранилось многих красивых объектов, включая яркие цветные рельефы.
4. Храмы Джгантия
Древняя архитектура: храмы Джгантия.
Мальта
Они старше Стоунхенджа и великих пирамид Египта. Это два храма Джгантия на острове Гозо у берегов Мальты, которые были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Храмы, датирующиеся между 3600 г. до н.э. и 3000 г. до н.э., были посвящены Великой Матери-Земле. Также найденные в них доказательства свидетельствуют, что в них в свое время находился оракул.
Название Джгантия происходит от слова «джангт», мальтийского слова, обозначающего гигантов, поскольку местный фольклор полагал, что эти здания были построены гигантами, которые использовали их для поклонения. Сегодня очень мало известно о религиозных церемониях, которые проводились в этом месте, но ученые полагают, что здесь проводили жертвоприношения животных и «жертвы жидкости», которую наливали в специальные отверстия. Возможно, Джгантия был местом культа плодородия .
5. Хаджар-Ким и Мнайдра
Древняя архитектура: Хаджар-Ким и Мнайдра.
Мальта
Эти два храма были построены между 3600 г. до н.э. и 3200 г. до н.э. на южной окраине острова Мальта. Расстояние между двумя мегалитическими храмовыми комплексами составляет примерно 500 метров. В 1992 году ЮНЕСКО признала эти структуры объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Предполагается, что храмы использовались для астрономических наблюдений или в качестве календаря. Не было найдено никаких письменных записей, которые рассказывают о целях этих структур, но здесь были найдены останки костей животных, а также жертвенные кремневые ножи и отверстия, через которые на веревках что-то спускали вниз (вероятно, жертвы). Храмы не использовались в качестве гробниц, поскольку в них не нашли человеческих останков. Предполагается, что эти 5500-летние структуры использовались в религиозных целях.
6. Храм Сети I
Древняя архитектура: храм Сети I.
Египет
Храм расположен в Абидосе на берегу реки Нил. Он был построен в 1279 году до нашей эры примерно во время конца правления фараона Сети I. Считается, что его сын Рамсес II закончил строительство этого храма, посвященного Осирису, который имеет семь святынь, каждая из которых предназначена для отдельного египетского божества (Гор, Исида, Осирис, Амон Ра, Ра-Горахти и Птах). Самое примечательное в этом храме - это список царей Абидоса, который вырезан на стене (он содержит имена 76 правителей древнего Египта).
7. Гипогей
Древняя архитектура: Гипогей (Хал-Сафлиени).
Мальта
Расположенный на Мальте, этот храм был случайно обнаружен в 1902 году. Он полностью расположен под землей и первоначально, как считается, был святилищем. В нем археологи нашли останки более 7000 человек, а также целый ряд предметов, таких как амулеты, бусы, керамику, каменные и глиняные головы, резные фигурки людей и животных.
Самое замечательное открытие - глиняная фигурка, названная «Спящая леди», которая, как полагают учены, символизирует богиню-мать. Считается, что это место было впервые использовано еще в 4000 году до н.э. и заброшено в 2500 г. до н.э. Сегодня это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, его разрешено посещать только нескольким людям в день, причем в очередь нужно записываться за несколько недель до этого.
8. Храм Хатшепсут
Древняя архитектура: храм Хатшепсут.
Египет
Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр эль-Бахри расположен на западном берегу Нила. Он был спроектирован государственным деятелем и архитектором женщины-фараона Хатшепсут по имени Сенмут. Потребовалось в общей сложности 15 лет, чтобы построить этот храм в промежутке между 7-м и 22-м годами правления Хатшепсут (которая правила с 1479 года до нашей эры до ее смерти в 1458 году до нашей эры). Храм был построен, чтобы ознаменовать достижения Хатшепсут и служить в качестве погребального храма для нее, а также выступать в качестве святилища бога Амона Ра.
9. Луксорский храм
Древняя архитектура: Луксорский храм.
Египет
Луксорский храм, расположенный на восточном берегу реки Нил, является одним из древнейших египетских храмов. Хотя сегодня он является туристической достопримечательностью, изначально храм был посвящен трем египетским богам: Амону, Мут и Хонсу. Также храм использовался для проведения фестиваля Опет, одного из самых важных религиозных фестивалей в Древнем Египте. Храм был построен в 1400 году до н.э. Аменхотепом III (1390-52 г.г. до н.э.), а затем был завершен Тутанхамоном (1336-1327 г.г.до н.э.) и Хоремхебом (1323-1295 г.г. до н.э.).
10. Стоунхендж
Древняя архитектура: Стоунхендж.
Англия
Стоунхендж, расположенный в Уилтшире, Англия, является одним из самых известных и старейших в мире мегалитических сооружений. Считается, что он был построен с 3000 до 2000 годов до нашей эры. Стоунхендж состоит из кольца стоящих вертикально камней, каждый из которых примерно 4 метра, 2 – 3,5 метра в ширину и весит 25 тонн.
Неизвестно, какая цивилизация сделала эту структуру, поскольку после нее не осталось никаких письменных записей. Кроме того, люди не знают точной цели, для которой был построен Стоунхендж. Широко распространено мнение, что памятник использовался как могильник или церемониальный комплекс или храм мертвых.
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