Почему нельзя здороваться через порог и свистеть в доме: Как появились самые популярные суеверия

Как появились самые популярные суеверия.
Во многие старинные приметы люди верят и сегодня. Но каждая из них возникла не на пустом месте. За каждой своя история и многовековая практика применения. Такие приметы сегодня становятся чем-то бессознательным, даже городские жители, боясь сглазить удачу после своих слов, стучат по дереву, или смотрятся в зеркало после того, как были вынуждены вернуться в своё жилище.
Почему нельзя надевать одежду наизнанку, и как обезопасить себя от заражения крови
По старинной примете надетая наизнанку вещь могла притянуть неприятности к своему хозяину. Почему? В древние времена не было магазинов и фабрик по пошиву одежды, как сегодня. Нельзя было заказать одежду по интернету или выбрать в ближайшем магазине одну вещь из тысячи предложенных. Платья и рубашки шили вручную, тратя на это массу времени и труда. На одежде делали вышивки, веря в то, что они могут защитить от злых сил. Потому и отношение было другим: вещи берегли, передавали по наследству, носили аккуратно. Считалось, что надеть одежду небрежно мог только человек, не уважающий чужой труд, не ценящий то, что имеет, а соответственно, заслуживающий некоторого наказания.
Сегодня люди не бояться носить вещи наизнанку./Фото: interesnoznat.com
Есть ещё примета, что чинить вещи необходимо сняв их, но никак не на себе. Говорят, что таким образом можно зашить себе память. Есть предположение, что такое суеверие связано с тем, что в старину не было таких сильнодействующих лекарств, как в настоящее время. Зашивать одежду на себе неудобно, потому человек мог уколоться, получить не только царапину, но и серьезные проблемы, например, заражение крови. Чтобы этого избежать, рекомендовалось во время починки или пошива рубахи держать во рту нитку. Вряд ли этот способ работает, потому лучше просто соблюдать правила безопасности.
Почему нельзя рассыпать соль
Говорят, что рассыпанная соль – к ссоре. Почему? Соль в Древней Руси стоила очень дорого, иметь ее на столе могли себе позволить немногие. Потому частенько солонка береглась для особых случаев, и выставлялась на стол только для встречи дорогих гостей. Человек, который просыпал соль, выказывал тем самым неуважение к хозяевам. А уж если он сделал это специально – то ссоры не избежать. Есть мнение, что соль способна собирать негативную энергию, потому высыпать ее из солонки, давая свободу и позволяя занимать большую площадь, нельзя – так она притянет больше негативных мыслей и зла.
Рассыпать соль – к ссоре./Фото: belarus-news.eu
Но с ее помощью можно было отгородиться от негатива. Например, если сосед был недоброжелательным, то нужно было просыпать по меже, по границе с соседом, солью. Это защищало от злых мыслей. Иногда щепотку соли кидали под крыльцо, чтобы она очищала входящих от плохих намерений. Дорогое по тем временам удовольствие, но что поделать.
В дальнейшем, когда соль стала более распространена на Руси, ее использовали в качестве консерванта, потому она стала символом крепкой дружбы, долгой жизни.
Кто живет в пороге и не разрешает на него наступать
По старинным поверьям, не стоит разговаривать и здороваться через порог, передавать что-либо через него. Говорят, что если нарушить эти правила, то людей могут разлучить бесы, а дети в доме могут заболеть. Такие страшные напасти сулились нарушителям, поскольку порог считался издревле своеобразной границей между внешним миром и миром дома. А находиться между мирами, естественно, опасно. Если сосед заходил с каким-то маленьким вопросом, его нужно было впустить в дом или выйти к нему на улицу, поскольку невозможно достичь взаимопонимания, существуя в разных мирах.
Порог – граница между мирами./Фото: /blognews.am/static
Есть теория, что порог не только разделял пространство, но и считался символической границей между живыми и мертвыми, поскольку под ним нередко хоронили прах умерших. Духи предков старались охранять жителей дома от напастей, болезней и зла. Потому тревожить их, стоя на пороге, разговаривая над ним, и так далее считалось непозволительным.
Почему нельзя свистеть дома, причем тут домовой, ветер и черти
На Руси говорили, что свист - это язык нечистой силы. Потому свистеть в доме нельзя ни в коем случае, ведь черти могут подумать, что это их зовут, залезть в жилище и начать хулиганить.
До сих пор мы говорим: «Не свисти, денег не будет». Причем же тут свист? Раньше верили, что каждый дом охраняет свой домовой. А вот свиста он почему-то не переносит, и, заслышав его, может просто разозлиться, собрать всё накопленное богатство и покинуть жилище. Так что лучше не злить его, тогда и деньги останутся в доме, и проблем будет меньше.
Если хочется свистеть, лучше делать это на улице./Фото: trendymen.ru
Ещё одна версия, что при помощи свиста можно насвистеть ветер, который ворвется в дом, залетит в каждый угол, и улетит вместе с добром. В силу свиста верили моряки - когда наступал штиль, они свистели, чтобы привлечь ветер и попросить его наполнить паруса.
Дерево – как духи помогают не «зарваться»
«У меня всё хорошо», - говорит человек. И добавляет: «Чтобы не сглазить». При этом три раза стучит по дереву. Так сегодня делают многие. Откуда взялась эта примета?
Есть интересная теория возникновение этой традиции. В старые времена многие преследуемые находили убежище в церкви. Они стучались в деревянную дверь, им открывали, и люди находили защиту. Арестовывать человека в церкви не полагалось, поскольку считалось святотатством. Потому, постучав по дереву, люди заручаются зашитой и получают уверенность, что все будет хорошо.
Постучать по дереву, чтобы не сглазить – народная примета./Фото: adv-factory.ru
Однако более ранней считается версия, относящаяся к хвастовству: наши предки верили в духов, которые жили в деревьях, и которых можно попросить о вразумлении. Для этого нужно было прикоснуться к дереву, обнять его, а позднее стали просто стучать. От легкого стука духи должны были проснуться, услышать просящего и помочь ему не испортить своим хвастовство того, чего он достиг в своей жизни. Особым уважением пользовались деревьям, в которые ударила молния. Считалось, что таким образом высшие силы входят в них, придавая могущество.
По другим предположением дерево имеет святость, поскольку ассоциируется с крестом, на котором был распят Иисус. Прикасаясь к такому материалу, человек получает защиту божественных сил.
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