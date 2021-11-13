Почему нельзя здороваться через порог и свистеть в доме: Как появились самые популярные суеверия

Как появились самые популярные суеверия.

Почему нельзя надевать одежду наизнанку, и как обезопасить себя от заражения крови

/Фото: interesnoznat.com Сегодня люди не бояться носить вещи наизнанку./Фото: interesnoznat.com

Почему нельзя рассыпать соль

Рассыпать соль – к ссоре./Фото: belarus-news.eu

Кто живет в пороге и не разрешает на него наступать

Порог – граница между мирами./Фото: /blognews.am/static

Почему нельзя свистеть дома, причем тут домовой, ветер и черти

Если хочется свистеть, лучше делать это на улице./Фото: trendymen.ru

Дерево – как духи помогают не «зарваться»

Постучать по дереву, чтобы не сглазить – народная примета./Фото: adv-factory.ru