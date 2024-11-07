Почему у найденных в Риме древних скульптур 400 лет красовались неправильные руки

Скульптурную композицию под названием «Лаокоон и его сыновья», которая иллюстрирует миф о герое Лаокооне, ставшем жертвой морских змей во времена «Илиады», впервые описал древнегреческий писатель Плиний Старший в I веке. Именно она, как считают ученые, была найдена в Риме 1506 году. Правда, скульпторам-реставраторам пришлось поработать над недостающими ее частями.
Сюрприз в винограднике
Итальянский фермер Феличе де Фредис обнаружил скульптуры случайно – во время земляных работ на своем винограднике, расположенном возле церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи (центр современного Рима).
Надгробная плита Феличе де Фредиса, на которой сообщается о находке (церковь Санта-Мария-ин-Арачели в Риме). /wikipedia.org
Найденная композиция представляет собой фигуры, выполненные в полный человеческий рост (общая высота – около двух метров). Высеченный из камня жрец бога Аполлона в Трое Лаокоон и его сыновья Антифант и Тимбрай, которые по сюжету стали жертвами напавших на них ядовитых морских змей, посланных разгневанной богиней Афиной, представлены в очень драматичный момент. Лаокоон изображен за мгновение до смерти, один его сын тоже находится на последнем издыхании, а второй безуспешно пытается освободить свою ногу, попавшую с змеиные тиски.
По мнению Плиния, у шедевра было три автора – Агесандр, Афинодор и Полидор, а вот о заказчике этой скульптурной группы и о точном годе ее изготовления ничего неизвестно. Предполагается, что это была великолепная копия с ещё более шедевральной композиции примерно 200 года до н.э..
Так выглядела найденная композиция, но рука появилась позднее. /Фото: theromanguy.com
Изначально, по предположению Плиния, этим произведением владел сын Веспасиана Тит, и оно стояло у него во дворце, но нужно было еще подтвердить, что это, действительно, тот самый шедевр.
Весь Рим пришел в восторг, когда рядом с Банями Тита археологи обнаружили новую сложную скульптурную группу.
Папа Юлий II, узнав об обнаружении этого шедевра, послал осмотреть ее архитектора Джулиано да Сангалло (он пришел с 11-летним сыном, который позже оставил об этом моменте свои воспоминания) и скульптора Микеланджело Буонарроти. Сангалло пришел в восторг и подтвердил, что это та самая работа, о которой писал Плиний, а великий Микеланджело, в свою очередь, определил, что скульпторами были использованы два больших куска мрамора, а не «единая глыба», как утверждал Плиний.
Микеланджело. /Фото: culture.ru
Эта рука – кого надо рука
Правда, поначалу у древней находки отсутствовали восемь фрагментов – в том числе правые руки мраморных фигур жреца и его сыновей. В 1725—1727 гг. недостающие части конечностей были восстановлены скульпторами того времени. А ранее, в 1532-м, правую руку мраморному Лаокоону приделал ученик Микеланджело, скульптор Дж. А. Монторсоли.
Фрагменты найденных статуй.
А почти полтысячелетия спустя (точнее, через 400 лет) обнаружился конфуз – в 1906 году неподалёку от того места, где нашли скульптурную композицию, была найдена та самая утерянная рука Лаокоона – иными словами, подлинная. Тут-то и выяснилось, что реставраторы ошиблись. Все правые руки всех трех мужчин с частями змей были восстановлены неправильно. В итоге в 1980 годах «новодел» было решено удалить и заменить конечности уже на правильные (в том числе на чудесным образом обретенную подлинную руку скульптуры Лаокоона), что было воссоздано по гипсовой реплике.
Так, в результате изначальной версии Микеланджело, правая рука главного персонажа, Лаокоона, была изображена согнутой, и древнегреческий герой на композиции держал ее за головой, но Рафаэль в 1510 году постановил, что рука должна быть прямой и поднятой к небу (он возглавлял конкурс на лучшую замену), и в итоге при восстановлении именно такой сделали конечность древнего героя. Так вот оказалось, что Микеланджело был прав.
Два варианта руки.
Лаокоон как учебное пособие
Историк Уилл Дюрант отмечает, что в начале XVI века в Риме наблюдался бум раскопок древних статуй. Спустя тысячу лет после падения Римской империи в земле покоилось так много изваяний, что охота за древними статуями превратилась в огромный бизнес. Это также породило контрафактное движение, в которое входил и скульптор Микеланджело.
«В начале масштабных раскопок в Риме из-под земли были извлечены удивительные скульптуры, и композиция «Лаокоон и его сыновья» входит в число таких находок, - поясняет он. - Когда в 1506 году обнаружили фрагменты этой работы, Микеланджело был одним из первых, кто оказался на месте «происшествия».
Микеланджело известен прежде всего своими работами над Сикстинской капеллой, Давидом или Пьетой в базилике Святого Петра. Так вот сложность его работ, по мнению искусствоведов, была обусловлена во многом его знакомством с древнеримскими и греческими произведениями искусства – такими как «Лаокоонская группа».
Моисей и Мадонна Брюгге работы Микеланджело.
«Напомню, что в 1500-х годах не было музеев. Поэтому, когда художник хотел изучать искусство, ему приходилось обращаться к богатым меценатам, которые выставляли свои коллекции на всеобщее обозрение. Кто может быть лучшим меценатом, чем сам папа Римский? Микеланджело появился на свет в разгар эпохи Возрождения, а это означало, что люди также открывали для себя древние статуи по всей стране. Это дало ему огромное преимущество в первые годы учебы», - рассказывает историк-искусствовед.
Текст: Анна Белова
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