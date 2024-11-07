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Почему у найденных в Риме древних скульптур 400 лет красовались неправильные руки





Скульптурную композицию под названием «Лаокоон и его сыновья», которая иллюстрирует миф о герое Лаокооне, ставшем жертвой морских змей во времена «Илиады», впервые описал древнегреческий писатель Плиний Старший в I веке. Именно она, как считают ученые, была найдена в Риме 1506 году. Правда, скульпторам-реставраторам пришлось поработать над недостающими ее частями. Что в итоге имело комично-детективную развязку.


Сюрприз в винограднике


Итальянский фермер Феличе де Фредис обнаружил скульптуры случайно – во время земляных работ на своем винограднике, расположенном возле церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи (центр современного Рима).




Надгробная плита Феличе де Фредиса, на которой сообщается о находке (церковь Санта-Мария-ин-Арачели в Риме). /wikipedia.org

Надгробная плита Феличе де Фредиса, на которой сообщается о находке (церковь Санта-Мария-ин-Арачели в Риме). /wikipedia.org



Найденная композиция представляет собой фигуры, выполненные в полный человеческий рост (общая высота – около двух метров). Высеченный из камня жрец бога Аполлона в Трое Лаокоон и его сыновья Антифант и Тимбрай, которые по сюжету стали жертвами напавших на них ядовитых морских змей, посланных разгневанной богиней Афиной, представлены в очень драматичный момент. Лаокоон изображен за мгновение до смерти, один его сын тоже находится на последнем издыхании, а второй безуспешно пытается освободить свою ногу, попавшую с змеиные тиски.

По мнению Плиния, у шедевра было три автора – Агесандр, Афинодор и Полидор, а вот о заказчике этой скульптурной группы и о точном годе ее изготовления ничего неизвестно. Предполагается, что это была великолепная копия с ещё более шедевральной композиции примерно 200 года до н.э..


Так выглядела найденная композиция, но рука появилась позднее. /Фото: theromanguy.com

Так выглядела найденная композиция, но рука появилась позднее. /Фото: theromanguy.com



Изначально, по предположению Плиния, этим произведением владел сын Веспасиана Тит, и оно стояло у него во дворце, но нужно было еще подтвердить, что это, действительно, тот самый шедевр.

Весь Рим пришел в восторг, когда рядом с Банями Тита археологи обнаружили новую сложную скульптурную группу.

Папа Юлий II, узнав об обнаружении этого шедевра, послал осмотреть ее архитектора Джулиано да Сангалло (он пришел с 11-летним сыном, который позже оставил об этом моменте свои воспоминания) и скульптора Микеланджело Буонарроти. Сангалло пришел в восторг и подтвердил, что это та самая работа, о которой писал Плиний, а великий Микеланджело, в свою очередь, определил, что скульпторами были использованы два больших куска мрамора, а не «единая глыба», как утверждал Плиний.


Микеланджело. /Фото: culture.ru

Микеланджело. /Фото: culture.ru

 

Эта рука – кого надо рука


Правда, поначалу у древней находки отсутствовали восемь фрагментов – в том числе правые руки мраморных фигур жреца и его сыновей. В 1725—1727 гг. недостающие части конечностей были восстановлены скульпторами того времени. А ранее, в 1532-м, правую руку мраморному Лаокоону приделал ученик Микеланджело, скульптор Дж. А. Монторсоли.


Фрагменты найденных статуй.

Фрагменты найденных статуй.



А почти полтысячелетия спустя (точнее, через 400 лет) обнаружился конфуз – в 1906 году неподалёку от того места, где нашли скульптурную композицию, была найдена та самая утерянная рука Лаокоона – иными словами, подлинная. Тут-то и выяснилось, что реставраторы ошиблись. Все правые руки всех трех мужчин с частями змей были восстановлены неправильно. В итоге в 1980 годах «новодел» было решено удалить и заменить конечности уже на правильные (в том числе на чудесным образом обретенную подлинную руку скульптуры Лаокоона), что было воссоздано по гипсовой реплике.

Так, в результате изначальной версии Микеланджело, правая рука главного персонажа, Лаокоона, была изображена согнутой, и древнегреческий герой на композиции держал ее за головой, но Рафаэль в 1510 году постановил, что рука должна быть прямой и поднятой к небу (он возглавлял конкурс на лучшую замену), и в итоге при восстановлении именно такой сделали конечность древнего героя. Так вот оказалось, что Микеланджело был прав.


Два варианта руки.

Два варианта руки.

 

Лаокоон как учебное пособие


Историк Уилл Дюрант отмечает, что в начале XVI века в Риме наблюдался бум раскопок древних статуй. Спустя тысячу лет после падения Римской империи в земле покоилось так много изваяний, что охота за древними статуями превратилась в огромный бизнес. Это также породило контрафактное движение, в которое входил и скульптор Микеланджело.

«В начале масштабных раскопок в Риме из-под земли были извлечены удивительные скульптуры, и композиция «Лаокоон и его сыновья» входит в число таких находок, - поясняет он. - Когда в 1506 году обнаружили фрагменты этой работы, Микеланджело был одним из первых, кто оказался на месте «происшествия».

Микеланджело известен прежде всего своими работами над Сикстинской капеллой, Давидом или Пьетой в базилике Святого Петра. Так вот сложность его работ, по мнению искусствоведов, была обусловлена во многом его знакомством с древнеримскими и греческими произведениями искусства – такими как «Лаокоонская группа».


Моисей и Мадонна Брюгге работы Микеланджело.

Моисей и Мадонна Брюгге работы Микеланджело.



«Напомню, что в 1500-х годах не было музеев. Поэтому, когда художник хотел изучать искусство, ему приходилось обращаться к богатым меценатам, которые выставляли свои коллекции на всеобщее обозрение. Кто может быть лучшим меценатом, чем сам папа Римский? Микеланджело появился на свет в разгар эпохи Возрождения, а это означало, что люди также открывали для себя древние статуи по всей стране. Это дало ему огромное преимущество в первые годы учебы», - рассказывает историк-искусствовед.

Текст: Анна Белова

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