9 фактов о личной гигиене в Европе XVIII века, которые просто приводят в ступор

Приём у дантиста.

1. Личная гигиена

Ванная комната Людовика XVI. Крышка на ванной сохраняла тепло и служила столиком занятий и еды. Франция 1770.

2. Дезодорант

Первый твёрдый дезодорант.

3. Депиляция

Дамский столик в будуаре в старом французском замке. Бургундия, Франция.

4. Туалеты

Ночной горшок 18-го века с надписью «Я вижу тебя, маленький шалун».

5. Туалетная бумага

Общественный туалет для дам. Рисунок 1788 года из коллекции Британской библиотеки.

6. Клопы как стихийное бедствие

Клопы как стихийное бедствие.

7. Нечистоты на улицах

Старая Англия.

8. Гигиена полости рта

На приёме у хирурга.

9. Ртуть как эффективное средство гигиены

Ртуть от вшей избавляющая.