Идеи для сушки белья в квартире

Не у каждой хозяйки есть возможность сушить постиранные вещи на свежем воздухе. Вот несколько способов, как найти выход и приспособить различные предметы и устройства для получения сухого и хрустящего белья в условиях обычной квартиры.



1. Встроенная в тумбу сушилка

2. Сушилка для белья на радиаторе отопления

3. Подвесная лестница

4. Настенное приспособление

5. Специальное сооружение

6. Круговидная конструкция

7. Вертикальная переносная сушилка

8. На колесах

9. Встроенная в столешницу сушилка

10. Раскладная, скрытая за картиной

Устройство для сушки белья можно встроить в тумбочку, комод, платяной шкаф. Подобные модели после использования складываются, задвигаются и убираются в ящик.Развешивать мокрое белье на батареях – не самая лучшая идея. Можно приобрести специальные крепления, которые позволят быстро высушить вещи и не испортить впечатление от интерьера помещения.Подвесная лестница поможет решить проблему сушки в малогабаритной квартире. На ней можно разместить мокрое белье так, чтобы оно не мешало проходу и не занимало дефицитное место. Когда сушилка не нужна, она поднимается к потолку с помощью специального механизма.Настенные откидные или раздвижные устройства для сушки вещей компактны, функциональны и обладают высокой степенью прочности. Системы крепятся к стене на саморезы или гвозди, поэтому нет риска того, что белье упадет вместе с сушилкой.Практичная раздвижная конструкция позволит быстро собрать и разобрать ее, развесить и высушить белье, а потом спрячется в шкафу до следующей стирки. Стильное сооружение можно и не убирать, если есть для него место, ведь стирать приходится часто.Оригинально, необычно, эффектно – и эффективно. Подобная конструкция подойдет для детских вещей и не слишком тяжелого белья. Простыни и пододеяльники, скорее всего, высушить тут не получится.Эта простая и привычная конструкция не доставит особых хлопот, а высушить белье позволит в любых квартирных условиях.Иногда надо убрать сушилку в другую комнату, например, если нагрянули гости. Устройство на колесах можно передвинуть легко и быстро.Даже на кухне можно приспособиться и устроить процедуру сушки. Поможет в этом встроенная в столешницу система, простая и удобная.Совместить полезное с приятным поможет тайник, скрытый за картиной. В обычном состоянии художественное полотно украшает стену и радует глаз гостей и хозяев. После стирки раскладная сушилка позволит быстро избавиться от мокрых вещей и белья.Размер и конфигурацию сушильных устройств можно подобрать на свой вкус и размер жилища. Выглядят они аккуратно, а убираются быстро.А где сушите белье вы? Расскажите в комментариях, как вам удалось решить эту проблему.