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Идеи для сушки белья в квартире

Не у каждой хозяйки есть возможность сушить постиранные вещи на свежем воздухе. Вот несколько способов, как найти выход и приспособить различные предметы и устройства для получения сухого и хрустящего белья в условиях обычной квартиры.

1. Встроенная в тумбу сушилка


Устройство для сушки белья можно встроить в тумбочку, комод, платяной шкаф. Подобные модели после использования складываются, задвигаются и убираются в ящик.
Идеи для сушки белья в квартире

2. Сушилка для белья на радиаторе отопления


Развешивать мокрое белье на батареях – не самая лучшая идея. Можно приобрести специальные крепления, которые позволят быстро высушить вещи и не испортить впечатление от интерьера помещения.
Идеи для сушки белья в квартире

3. Подвесная лестница


Подвесная лестница поможет решить проблему сушки в малогабаритной квартире. На ней можно разместить мокрое белье так, чтобы оно не мешало проходу и не занимало дефицитное место. Когда сушилка не нужна, она поднимается к потолку с помощью специального механизма.
Идеи для сушки белья в квартире

4. Настенное приспособление


Настенные откидные или раздвижные устройства для сушки вещей компактны, функциональны и обладают высокой степенью прочности. Системы крепятся к стене на саморезы или гвозди, поэтому нет риска того, что белье упадет вместе с сушилкой.

Идеи для сушки белья в квартире

5.
Специальное сооружение


Практичная раздвижная конструкция позволит быстро собрать и разобрать ее, развесить и высушить белье, а потом спрячется в шкафу до следующей стирки. Стильное сооружение можно и не убирать, если есть для него место, ведь стирать приходится часто.
Идеи для сушки белья в квартире

6. Круговидная конструкция 


Оригинально, необычно, эффектно – и эффективно. Подобная конструкция подойдет для детских вещей и не слишком тяжелого белья. Простыни и пододеяльники, скорее всего, высушить тут не получится.
Идеи для сушки белья в квартире

7. Вертикальная переносная сушилка


Эта простая и привычная конструкция не доставит особых хлопот, а высушить белье позволит в любых квартирных условиях.
Идеи для сушки белья в квартире

8. На колесах


Иногда надо убрать сушилку в другую комнату, например, если нагрянули гости. Устройство на колесах можно передвинуть легко и быстро.
Идеи для сушки белья в квартире

9. Встроенная в столешницу сушилка


Даже на кухне можно приспособиться и устроить процедуру сушки. Поможет в этом встроенная в столешницу система, простая и удобная.
Идеи для сушки белья в квартире

10. Раскладная, скрытая за картиной 


Совместить полезное с приятным поможет тайник, скрытый за картиной. В обычном состоянии художественное полотно украшает стену и радует глаз гостей и хозяев. После стирки раскладная сушилка позволит быстро избавиться от мокрых вещей и белья.
Идеи для сушки белья в квартире

Размер и конфигурацию сушильных устройств можно подобрать на свой вкус и размер жилища. Выглядят они аккуратно, а убираются быстро.
А где сушите белье вы? Расскажите в комментариях, как вам удалось решить эту проблему.
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