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Как быстро накачать пресс перед отпуском: 5 простых упражнений для выполнения дома


Упражняемся, как суперзвёзды всех времён.

Упражняемся, как суперзвёзды всех времён.

 

Многие полагают, что накачать пресс - это действие, которое требует исключительно фитнес-зала и весьма изнурительного труда. Но штука в том, что это вовсе не так. Если дома уделять точечным упражнениям на пресс 5-7 минут в сутки, то уже через две недели вы сможете похвастаться проступившими желанными кубиками. Вот эти пять упражнений.

1. Лодка


Поза лодки облегчённая. / Фото: yogajournal.ru

Поза лодки облегчённая. / Фото: yogajournal.ru

 

Поза лодки - королева асан для пресса. Работа начинает ощущаться уже в первые секунды удержания позы. Новичкам рекомендуется так называемая низкая или половинная лодка, представленная на иллюстрации. Нужно лечь на пол на спину, а затем оторвать от пола шею и лопатки, а ноги поднять вверх. Ладони следует развернуть вдоль туловища и держать руки на расстоянии примерно 10 сантиметров от пола. Если с непривычки начнется дискомфорт в шее, можно завести руки за голову и придержать тем самым шею (облегченный вариант).

Важно: при облегченном варианте не следует сводить локти перед лицом.

2. Подъем ног с носками на себя


Эффективно для пресса.

Эффективно для пресса.

 

На первый взгляд упражнение может показаться легким. Но работа в прессе ощутится сразу. Эту позу можно удерживать достаточно долго, например, три минуты, так как она не является силовой и опасной для сердечно-сосудистой системы. Работать будет только ваш животик, которому весьма полезно побыть в тонусе! Удерживать позу желательно до максимального дискомфорта – мышцы пресса должны хорошенько устать. Если есть желание добавить нагрузки, нужно чуть опустить ноги (сделайте угол тупым, а не прямым): поверьте, разница ощутится мгновенно.

3. Планка


Идеально правильная планка. / Фото: hochu.ua

Идеально правильная планка. / Фото: hochu.ua

 

Планка – универсальный сжигатель жира в области живота. Недаром в инстаграме и тиктоке проходят бесконечные челленджи по удержанию планки N минут. При выполнении планки следует придерживаться золотого правила: планка значит ровная линия. Сбоку практикующий от макушки до пят должен представлять собой прямую линию. Если таз для облегчения поднять вверх, вся нагрузка с мышц живота улетучится и выполнение планки не поможет избавиться от жировых отложений конкретно в области пресса и накачать его.

4. Чатуранга дандасана


Немного сложно, но дико эффективно. / Фото: yogastudio.by

Немного сложно, но дико эффективно. / Фото: yogastudio.by

 

Это упражнение похоже на нижнюю планку, но локти плотно прижаты к корпусу, а практикующий опирается о пол ладонями. В переводе с древнего санскрита – поза посоха на четырех опорах. Данное упражнение, как и планка, предполагает при виде сбоку четко прямую линию всего тела. Нужно встать в классическую планку, после чего нужно отжаться в пол, плотно прижав локти к корпусу. У некоторых новичков чатуранга дандасана получается сразу, а некоторым проще научиться через облегченный вариант – с коленями на полу.

5. Берёзка-лайт


Мэрилин Монро выполняет облегчённую берёзку. / Фото: spletnik.ru

Мэрилин Монро выполняет облегчённую берёзку. / Фото: spletnik.ru

 

Совершенно не обязательно выполнять берёзку шедеврально, превращаясь в прямую линию. Достаточно выполнить такой вариант, как показано на иллюстрации, чтобы заставить мышцы живота интенсивно работать.

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Как быстро накачать пресс перед отпуском: 5 простых упражнений для выполнения дома

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Как быстро накачать пресс перед отпуском: 5 простых упражнений для выполнения домаПодписаться на мой Instagram
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