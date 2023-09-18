Пришло время готовиться к посадке озимого чеснока. Но для того чтобы получить отличный урожай крупных и здоровых головок чеснока, необходимо правильно подготовить посадочный материал.
Для обработки зубчиков чеснока перед посадкой замочите их в растворе, приготовленном из 1 л теплой воды и 1 ст л соли, в течение 30 минут.
После замачивания просушите зубчики и высадите их на подготовленные грядки.
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Как подготовить чеснок к посадке
Пришло время готовиться к посадке озимого чеснока. Но для того чтобы получить отличный урожай крупных и здоровых головок чеснока, необходимо правильно подготовить посадочный материал.
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