Как подготовить чеснок к посадке

Пришло время готовиться к посадке озимого чеснока. Но для того чтобы получить отличный урожай крупных и здоровых головок чеснока, необходимо правильно подготовить посадочный материал.







Для обработки зубчиков чеснока перед посадкой замочите их в растворе, приготовленном из 1 л теплой воды и 1 ст л соли, в течение 30 минут.







После замачивания просушите зубчики и высадите их на подготовленные грядки.





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