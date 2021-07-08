Лайфхаки от стюардесс, смышлёности которых хочется аплодировать стоя

Принято считать, что таксистов, уборщиков, официантов или стюардесс никто особенно не замечает. Этой особенностью человеческого восприятия нередко пользуются авторы детективных сюжетов. Вот только некоторые из представителей такого персонала, к примеру, стюардессы, замечают нас, и ещё как! Материал расскажет о том, какими интересными навыками обладает персонал самолётов. Вы гарантированно будете удивлены и при ближайшем полёте сможете всё это заметить и одобрительно кивнуть.
1. Бортпроводник обязан быть визуальным олицетворением надёжности
Бортпроводник - оплот надёжности. / Фото: dorohins.com
Бортпроводники топовых авиалиний регулярно повышают свою квалификацию, проходя специальные корпоративные курсы, на которых их учат постоянно выглядеть так, словно они на все сто процентов уверены в том, что их жизни и счастью ничего не угрожает. Это связано отнюдь не с тем, что авиаперелёты - самый опасный в мире вид путешествия, а с тем, что лишь авиакатастрофы являются резонансными и бурно освещаемыми в СМИ по всему миру. А это значит, что многие люди невротического склада отказываются от перелётов лишь потому, что боятся умереть. Бортпроводник обязан выглядеть так, словно он совершенно уверен, что к месту назначения как он, так и все пассажиры, доберутся живыми.
Важный факт. По статистике смертности в год на планете Земля самолеты продолжают оставаться самым безопасным видом путешествий. Более всего смертей в год дарят миру автомобильные аварии. Однако никто не боится садиться в авто или маршрутку, а вот в самолет - огромное количество людей.
2. При посадке бортпроводники анализируют, что у вас в руках
С таким вас в самолёт, может быть, и пустят, вот только сеять мир и покой пассажирам вряд ли дадут. / Фото: pikabu.ru
Можете ли вы выйти из общественного транспорта, если вам кто-то докучает? Да. А из поезда? Технически - да (стоп-кран). А из самолета? Конечно же, нет. Именно этим фактом в последнее время пользуются сектанты. Они начинают проповедовать, раздавать листовки, опускаться перед вами на корточки и вещать о том, как изменить мир за считанные секунды. Об этом знают бортпроводники. Если вы будете замечены с листовками пропагандистского характера, то проводники вас быстренько усадят на ваше место и весь полёт в последствии будут осуществлять над вами контроль. Так что не стоит даже и пытаться.
3. Красивый-здоровенный? Ожидайте повышенного внимания бортпроводниц!
Оу, вы-то мне и пригодитесь!!! / Фото: click-or-die.ru
Вы огромный мужчина, вы ходите в спортзал, вы качаете железо, вы можете приподнять автомобиль одной левой, довольно часто женщины укладываются в штабеля при виде вас. Поэтому если вы увидите, что при виде вас бортпроводница хитро прищурила глаз, вы наверняка решите, что она от вас без ума. Вот только... это совсем не так. Нет, она не рассматривает вас как личного потенциального принца на белом коне, вовсе нет. Просто она уже отметила вас как потенциального помощника. Вы пригодитесь, если потребуется угомонить буйного путешественника или помочь пожилым пассажирам закинуть ручную кладь на верхнюю полку.
Любопытно! Максимально радуются бортпроводники тем пассажирам, которые в качестве удостоверения личности покажут ксивы полицейских, спасателей, пожарных, врачей, МЧСников, ОМОНовцев и т.п.
4. Удивительная наука профайлинга
Не все пассажиры - сахар. / Фото: aviasovet.ru
Бортпроводник обязан отслеживать пассажиров неблагонадёжных в каких-нибудь смыслах, а также людей панического склада. Ведь такие пассажиры могут устроить ряд неприятностей как для проводников, так и для других пассажирах. Умению быстро выявлять таких путешественников учат также на специальных курсах по профайлингу. Пассажир попадёт в группу риска, если нервно сжимает подлокотники сидений, тарабанит стопами по полу, постоянно отводит глаза, нервно протирает обеими ладонями лицо, вытирает пот со лба, раскачивается в положении сидя. В случае панической атаки у такого пассажира стюард будет оказывать ему первую психологическую помощь, а если появятся предпосылки к агрессии, то, соответственно, будут вызваны бортовые охранники.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии