Лайфхаки от стюардесс, смышлёности которых хочется аплодировать стоя

1. Бортпроводник обязан быть визуальным олицетворением надёжности

Бортпроводник - оплот надёжности. / Фото: dorohins.com

2. При посадке бортпроводники анализируют, что у вас в руках

С таким вас в самолёт, может быть, и пустят, вот только сеять мир и покой пассажирам вряд ли дадут. / Фото: pikabu.ru

3. Красивый-здоровенный? Ожидайте повышенного внимания бортпроводниц!

Оу, вы-то мне и пригодитесь!!! / Фото: click-or-die.ru

4. Удивительная наука профайлинга

Не все пассажиры - сахар. / Фото: aviasovet.ru