Пожилой житель Франции Филипп Дюма в 60 лет стал моделью. Его фотографии, размещенные в сети, приглянулись интернет-пользователям, и они способствовали продвижению карьеры парижанина.
Известно, что Филипп Дюма опубликовал несколько снимков на форуме развлекательного портала Reddit, и попросил людей дать оценку, подходит ли он для работы в модной индустрии.
“На пенсии, но еще не вышел в тираж. Последняя попытка осуществить мечту всей моей жизни и стать моделью. Скажите, есть ли у меня задатки?”, – поинтересовался француз.
В итоге снимки Дюма просмотрели более 360 тысяч раз, в том числе и представители фэшн-бизнеса. А через месяц его пригласили на собеседование в Style Aria.
Мужчина также поведал, что до недавнего времени работал в рекламном агентстве, однако компания обанкротилась, и он вынужден был уйти на пенсию.
Именно это обстоятельство и натолкнуло его на мысль стать манекенщиком.
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Пенсионер-хипстер стал моделью в 60 лет
Пожилой житель Франции Филипп Дюма в 60 лет стал моделью. Его фотографии, размещенные в сети, приглянулись интернет-пользователям, и они способствовали продвижению карьеры парижанина.
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