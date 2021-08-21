Пенсионер-хипстер стал моделью в 60 лет

Пожилой житель Франции Филипп Дюма в 60 лет стал моделью. Его фотографии, размещенные в сети, приглянулись интернет-пользователям, и они способствовали продвижению карьеры парижанина.







Известно, что Филипп Дюма опубликовал несколько снимков на форуме развлекательного портала Reddit, и попросил людей дать оценку, подходит ли он для работы в модной индустрии.







“На пенсии, но еще не вышел в тираж. Последняя попытка осуществить мечту всей моей жизни и стать моделью. Скажите, есть ли у меня задатки?”, – поинтересовался француз.







В итоге снимки Дюма просмотрели более 360 тысяч раз, в том числе и представители фэшн-бизнеса. А через месяц его пригласили на собеседование в Style Aria.







Мужчина также поведал, что до недавнего времени работал в рекламном агентстве, однако компания обанкротилась, и он вынужден был уйти на пенсию.







Именно это обстоятельство и натолкнуло его на мысль стать манекенщиком.



















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