«Салют», «Орленок» и «Украина»: 6 советских велосипедов, которым нет сносу

Им не одно десятилетие, а они - как вчера с конвейера. /Фото: topast.ru

1. «Урал»

Одна из самых известных советских моделей велосипедов. /Фото: pikabu.ru

2. «Кама»

Младший коллега «Урала» . /Фото: BB30.ru

3. «Салют»

Знаменитый советский велосипед. /Фото: blogspot.com

4. «Украина»

Без малого легендарный советский байк. /Фото: krokovod.org

5. «Орленок» и «Ласточка»

И для мальчика, и для девочки. /Фото: velomasterklass.ru

6. «Спутник»

Выпускался недолго, но запомниться успел. /Фото: popmech.ru