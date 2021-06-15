«Салют», «Орленок» и «Украина»: 6 советских велосипедов, которым нет сносу

Советское производство товаров имело несколько отличительных особенностей. Во первых, оно было плановым. Во-вторых, плановость не спасала от наличия дефицита. Но этот недостаток хотя бы частично компенсировался одним общеизвестным фактом: большинство товаров, производимых в СССР, делалось, что называется «на века». И если машины все же нередко ломались, то велосипеды оказались настолько качественными, что и сегодня дадут фору многим современным аналогам. Вашему вниманию 6 советских образцов двухколесного транспорта, которые и сегодня ездят как новые.
Им не одно десятилетие, а они - как вчера с конвейера. /Фото: topast.ru
1. «Урал»
Одна из самых известных советских моделей велосипедов. /Фото: pikabu.ru
«Урал» - это продукт производства Пермского машиностроительного завода. Считался практически вершиной инженерной мысли, так как являлся едва ли не лучшим образцом тяжёлого дорожного велосипеда. Мощный по размеру, но быстрый, он был одним из самых известных моделей советского времени.
2. «Кама»
Младший коллега «Урала» . /Фото: BB30.ru
Ещё одно детище Пермского машиностроительного завода. Но, в отличие от своего «большого брата», «Кама» - небольшой по размеру, да и к тому же складной ведосипед. Поэтому он нередко доставался детям, либо же его приобретали те, кто жил в малогабаритных квартирах и домах.
3. «Салют»
Знаменитый советский велосипед. /Фото: blogspot.com
Велосипед «Салют» по праву можно считать символом советского велосипедного производства. Один из самых известных среди советских граждан, он был несколько похож на «Каму». Так, например, он также складывался, что способствовало его упрощённой транспортировке. Однако одно явное отличие имелось - у «Салюта» был увеличен диаметр колёс.
4. «Украина»
Без малого легендарный советский байк. /Фото: krokovod.org
Это детище Харьковского велосипедного завода им. В.И.Петровского знали в каждом уголке Советского Союза. Взрослый дорожный велосипед «Украина» был одним из самых продаваемых среди всех моделей, выпускаемых в СССР, да и у потребителей пользовался огромным спросом. Причина этой популярности заключалась не только в качестве самого байка, но и его универсальности: он предназначался для туристических, деловых и прогулочных поездок по дорогам различного покрытия.
5. «Орленок» и «Ласточка»
И для мальчика, и для девочки. /Фото: velomasterklass.ru
По сути, обе модели являются одним велосипедом. Но подростковый байк был разработан для мальчиков, а «Ласточку» приспособили для девочек. Интересна также история производства: первоначально эти велосипеды стали выпускать в 1950-х на базе Минского велосипедного завода. Однако позже они были освоены Шауляйским велосипедно — моторный заводом Литовской ССР.
6. «Спутник»
Выпускался недолго, но запомниться успел. /Фото: popmech.ru
История этого велосипеда была совсем недолгой - он выпускался Харьковским велосипедным заводом с 1973 по 1975 годы. Однако те, кто успел его приобрести, говорят о нем, как о быстром, маневренном и качественном транспорте. Можно сказать, что он, как и другие советские товары, соответствовал своему предназначению, являясь спортивно - туристическим велосипедом для деловых, туристических и прогулочных поездок. Кроме того, его владельцы утверждают, что и сегодня «Спутник» ездит наравне с современными аналогами.
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