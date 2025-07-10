10 величайших воинов

В этой статье мы рассмотрим 10 лучших воинов за всю историю человечества. Это очень интересная тема, так как можно узнать, каким видом оружия владели в то время и какими навыками обладали воины той эпохи. Помимо этого воин — это не только человек с оружием, который охраняет свое государство или землю, но еще он имеет моральные ценности, а некоторые из них являются примером для подражания.

10. Ацтеки

9. Монголы

8. Мамлюки

7. Римляне

6. Апачи

5. Самураи

4. Ниндзя

3. Викинги

2. Спартанцы

1. Рыцарь