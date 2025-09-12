Португальскую «силиконовую долину» спрятали в склон зеленого холма

В пригороде Порту планируют построить «умную» деревню (концепт Fase Valley). | Фото: skyscrapercity.com.

Офисные здания частично «спрячут» под землю (концепт Fase Valley). | Фото: archdaily.com.

Наклонные крыши станут продолжением природной зоны, где можно будет прогуляться в обеденный перерыв (концепт Fase Valley). | Фото: coreinvestments.pt.

Открытая часть фасадов выходит на общественные площади и прогулочные зоны (концепт Fase Valley). | Фото: coreinvestments.pt.

Концепт корпоративного офисного комплекса для Farfetch будет состоять из 7 объектов (концепт Fase Valley). | Фото: celebritynews.fuzzyskunk.com.

Внутренние дворы будут утопать в зелени (концепт Fase Valley). | Фото: celebritynews.fuzzyskunk.com.

Зоны отдыха для сотрудников офисов на свежем воздухе (концепт Fase Valley). | Фото: archdaily.com.

Крыши зданий станут естественным продолжением склона холма (концепт Fase Valley). | Фото: skyscrapercity.com.

Каждый из сотрудников штаб-квартиры сможет самостоятельно выбирать удобное для работы место (концепт Fase Valley). | Фото: celebritynews.fuzzyskunk.com.

Офисные пространства обеспечат комфортные условия труда и отдыха для всех сотрудников и посетителей (концепт Fase Valley).

Пространства для проведения массовых мероприятий, заседаний и пресс-конференций (концепт Fase Valley).