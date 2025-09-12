Португальскую «силиконовую долину» спрятали в склон зеленого холма

В 7 км от центра Порту вскоре может появиться уникальное поселение, которое уже окрестили «Португальская силиконовая долина». В основе этого строительства лежат: устойчивая архитектура, энергоэффективность, ультрасовременные инновации и гармоничная интеграция в природный склон холма. 24 офисных здания, в которых планируется размещение различных технологических компаний, стартапов и служб станут естественным продолжением природной зоны со своей собственной инфраструктурой, системой площадей, парков и внутренних дворов, утопающих в зелени.
В пригороде Порту планируют построить «умную» деревню (концепт Fase Valley). | Фото: skyscrapercity.com.
Девелоперская группа Castro Group совместно с онлайн-платформой Farfetch и международной архитектурной компанией Bjarke Ingels Group (BIG) представили концептуальный проект будущей португальской технологической долины, которая вскоре может появиться в Matosinhos – пригороде Порту. Новое пространство, своего рода Силиконовая долина в португальском стиле, будет отражать культуру, искусство и национальные традиции, которые подчеркнут чувство общности с окружающей средой.
Офисные здания частично «спрячут» под землю (концепт Fase Valley). | Фото: archdaily.com.
Наклонные крыши станут продолжением природной зоны, где можно будет прогуляться в обеденный перерыв (концепт Fase Valley). | Фото: coreinvestments.pt.
Концептуальные особенности: Проект получил называние Fase Valley и рассчитан на создание более 62,8 тыс. кв. м офисных площадей доступных для размещения различных компаний, отеля с 75 номерами и 42 апартаментами, конференц-залов и детского сада для детей сотрудников. Стоит отметить, что 5 тыс. кв. м помещений предусмотрены для торговли, зон общественного питания, тренажерных залов, комнат для медитации и йоги, спа-салона, амфитеатра под открытым небом, где будут проводиться художественные выставки, лекции и семинары.
Открытая часть фасадов выходит на общественные площади и прогулочные зоны (концепт Fase Valley). | Фото: coreinvestments.pt.
Концепт корпоративного офисного комплекса для Farfetch будет состоять из 7 объектов (концепт Fase Valley). | Фото: celebritynews.fuzzyskunk.com.
По сведениям редакции Novate.ru, изначально планировалось строительство лишь штаб-квартиры головного офиса интернет-площадки Farfetch. В ходе разработок было решено расширить возможности «умной» деревни, превратив ее в комплекс, который состоит из интегрированных в природный холм 24 зданий.
Внутренние дворы будут утопать в зелени (концепт Fase Valley). | Фото: celebritynews.fuzzyskunk.com.
Зоны отдыха для сотрудников офисов на свежем воздухе (концепт Fase Valley). | Фото: archdaily.com.
Основатель и креативный директор компании BIG объясняет: «Будущий офис Farfetch в долине Fase станет не корпоративным офисным комплексом, а оживленным городским ансамблем, объединяющим каждого куратора, создателя, заказчика и сотрудника в самом инновационном районе города, который будет расти и органично развиваться».
В разработке дизайна новой деревни приоритетное внимание уделено созданию общественных зон отдыха и взаимодействия всех сотрудников и подразделений независимо от компании, в которых они трудятся. Чувство общности базируется на налаживании связи с внешним миром, где главным направлением станет обустройство площадей, парков, внутренних двориков, террас и ландшафтных крыш, на которые можно попасть прямо с тротуаров и аллей.
Крыши зданий станут естественным продолжением склона холма (концепт Fase Valley). | Фото: skyscrapercity.com.
Каждый из сотрудников штаб-квартиры сможет самостоятельно выбирать удобное для работы место (концепт Fase Valley). | Фото: celebritynews.fuzzyskunk.com.
Этому поспособствует тот факт, что часть зданий является естественным продолжением холма, зеленые зоны которого плавно перекочуют на крыши архитектурных объектов. Они в свою очередь будут подниматься и опускаться, образуя «вершины и долины» со склонами и террасами. Наклонные крыши также позволят расширить пространство для сотрудников офисов и организовать естественные навесы для приема посетителей. А скошенные углы зданий помогут создать дополнительные арки и проемы между дворами, которые задействуют в качестве выставочных площадей или уединенных зон отдыха.
Офисные пространства обеспечат комфортные условия труда и отдыха для всех сотрудников и посетителей (концепт Fase Valley).
Наряду с экстерьерами зданий, внутреннее пространство также планируют сориентировать на погружение в природу. Максимальное озеленение живыми растениями поспособствует повышению производительности труда сотрудников и благоприятно скажется на их здоровье. Помимо этого, обильная растительность обеспечит естественное затенение и охлаждение при создании благоприятного микроклимата.
Пространства для проведения массовых мероприятий, заседаний и пресс-конференций (концепт Fase Valley).
По сведениям редакции Novate.ru, уже в 2023 г. начнется строительство 7 зданий, в котором планируется размещение штаб-квартиры Farfetch. До 2025 г. часть зданий «умной деревни» будут сданы в эксплуатацию. В долгосрочной перспективе ожидается разрастание проекта будущего Fase Valley до более значительных масштабов.
