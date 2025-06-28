Почему через великую Амазонку до сих пор не построили ни одного моста

Интересный факт: через самую полноводную реку на планете Земля до сих пор нет ни одного моста. Речь конечно же идет об Амазонке – душе и сердце Южной Америки. Нужно ли говорить, что отсутствие моста через такую реку выглядит по меньшей мере странно? Особенно, когда понимаешь, какое количество рек пересекает легендарный водоем.
Самая большая река планеты. /Фото: wikipedia.org.
Амазонка – это самая большая река на планете Земля. Она входит в число рекордсменов сразу по нескольким параметрам. Так, по самым скромным оценкам протяженность Амазонки составляет не менее 6.8 тысяч км, а по максимальным оценкам она превышает отметку в 7.4 тысячи км. А это больше, чем расстояние от Москвы до Владивостока. При этом южноамериканская река имеет более 10 тысяч притоков, а площадь ее бассейная оценивается специалистами в 6.9 млн кв.км. Для понимания вопроса, такая площадь почти в два раза превышает площадь Индии. Наконец, стоит упомянуть о том, что течет Амазонка по территории сразу семи государств: Перу, Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Боливии, Бразилии и Гайаны.
Через Амазонку нет мостов. /Фото: pinterest.com.
Но самое интересное в том, что до сих пор через главную реку Южной Америки не было построено ни одного моста. Такого рода переправы есть только через притоки Амазонки, однако через главное русло ни одного моста не переброшено. Поэтому единственный способ перебраться через реку – использовать водный транспорт. В связи с чем возникает закономерный вопрос: почему ни в одной из упомянутых стран так и не удосужились построить какую-нибудь переправу?
Построить мост сложно и дорого. /Фото: sport4.ru.
Первая и, пожалуй, главная причина отсутствия моста через Амазонку носит чисто экономический характер. По большому счету мост просто не нужен. Относительно всего населения упомянутых стран люди на Амазонке практически не живут. В большинстве случаев вдоль русла реки нет ничего кроме непроходимых дождевых лесов и болот. Населенных пунктов непосредственно у берега реки практически нет. Исключение составляет несколько не очень больших городов вроде Сантарена с населением около 300 тысяч человек, Макапа с населением 250 тысяч и Манауса с населением около 2.2 млн. При этом абсолютное большинство населенных пунктов расположено на одном и том же берегу. Кстати, Манаусе есть достаточно большой мост. Правда протянут он не через саму Амазонку, а через один из её притоков.
Переправы есть только через притоки. /Фото: goodsforum.com.
Впрочем, помимо экономических причин, есть и чисто технические. Не то, чтобы построить мост через Амазонку было невозможно. Однако, сделать это будет не просто (а значит и не дешево!). Во-первых, Амазонка очень широкая: в сухой сезон расстояние между берегами может составлять 3-5 км. При этом в сезон дождей река может увеличиваться в ширину в 2.5-3 раза. В некоторых местах ширина увеличивается в 5 раз. Во-вторых, Амазонка очень глубокая: в среднем по течению дно уходит на 50-70 метров, а в некоторых местах оно и вовсе проваливается на 135 метров. Напомним, что высота 10-этажного дома составляет 33-40 метров. В-третьих, Амазонка еще достаточно бурная река. Средняя скорость течения составляет здесь 15 км/ч при потоке в 220 тысяч куб.м воды в секунду! Для сравнения, Енисей примерно при меньшей скорости переносит в секунду всего 15-20 тысяч куб.м воды. В-четвертых, у главной реки Южной Америки до ужаса илистое дно… А еще река время от времени может менять русло.
Мост не слишком-то и нужен. /Фото: independent.co.uk.
Таким образом строительство моста через Амазонку банально не выгодно: сложно, дорого, а главное для такого проекта нет осязаемой цели. Нет какой-то глобальной задачи, ради которой могло бы понадобиться связать два противоположных берега. Поэтому речной транспорт и авиация все еще остаются более предпочтительными для пересечения великой реки. Конечно, «узколокальный» запрос на мост через Амазонку в отдельных городах есть. Более того, в 2019 году президент Бразилии даже обещал его построить. Однако, в итоге дальше разговоров дело так и не пошло, увы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии