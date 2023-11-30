Фотограф 2 года снимал ночную жизнь в Австралии: Аборигены, летучие мыши и автомобильные хулиганы

Многие не раз задумывались над тем, а могут ли чёрно-белые снимки быть ярче цветных, и, сталкиваясь с работами австралийского фотографа Трэнта Парке (Trent Parke), тут же находили ответ, что ещё и как могут. И дело вовсе не в отсутствии или присутствии цвета, а в самой атмосфере, которая подобно взрывной волне накрывает с головой, стоит только наткнуться взглядом на старенькие «киношные» снимки, где кипит жизнь и бурлят события.
В фотографии есть редкие моменты, когда каждый снимок приглашает зрителя в свой удивительный мир, оторванный от реальности, но находящийся в гармонии с окружающей средой, которую трудно игнорировать.
Серия работ «Жизнь во сне»: Гроза в Сиднее. Австралия, 1998 год. Автор: Trent Parke.
Чумное сборище летучих мышей, Матаранка, 2004 год. Автор: Trent Parke.
Серия работ «Минуты до полуночи» (на которую ушло два года), созданная Трэнтом – как раз один из тех случаев, фиксирующих время, что ведёт к полуночному часу, рассказывая необычные истории, похожие на отрывки и кадры из чёрно-белых фильмов, которые и хотелось бы пересмотреть, но что-то постоянно останавливает.
После родео, 2004 год. Автор: Trent Parke.
Японские школьники, идущие в Сиднейский оперный театр, Австралия, 2002 год. Автор: Trent Parke.
Прогулка после работы, Австралия, 2001 год. Автор: Trent Parke.
В своём творчестве Парке исследует борьбу между людьми, пытающимися отыскать своё место и самобытность.
Конкурсанты Trent Parke Beauty Queen сидят на машинах во время парада по главной улице для ежегодного праздника урожая, Австралия, 2003 год. Автор: Trent Parke.
Уличный поцелуй. Автор: Trent Parke.
Плод кенгуру на обочине дороги. Автор: Trent Parke.
Он показывает разные культуры, аборигенные общины, живущие в обветшалых зданиях и бедных районах, австралийцев среднего класса, что ездят на работу в Сидней, скрываясь в тени высоченных стеклянных построек.
Серия работ «Минуты до полуночи». Автор: Trent Parke.
Нимбин, Новый Южный Уэльс, Австралия, 2003 год. Автор: Trent Parke.
Во всех своих работах: от «Минут до полуночи» и «Жизни во сне» до «Седьмой волны», Трэнт показывает мир без всяких прикрас, акцентируя внимание на ряде проблем, с которыми сталкивается человек, проживая жизнь на планете Земля.
Ребёнок в маске скелетона, Австралия, 1998 год. Автор: Trent Parke.
Социальное расслоение, беднота и мечты о лучшей жизни, внезапная смерть, как в случае с не рождённым и выброшенным на обочину детёнышем кенгуру и многое другое, от чего щемит сердце и становится не по себе.
На заднем дворе. Австралия, 2004 год. Автор: Trent Parke.
Мужчина в образе Иисуса, Австралия, 1998 год. Автор: Trent Parke.
Слепая женщина, Австралия, 1999 год. Автор: Trent Parke.
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