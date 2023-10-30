Как создатели «неблагородных украшений» покоряли звезд Голливуда и первых леди США

Бижутерию часто воспринимают как нечто несерьезное – ни золота, ни бриллиантов, какая тут может быть ценность? Однако именно отказ от дорогих материалов в пользу сплавов и поделочных камней (а еще раковин, кости, речного жемчуга…) позволяет дизайнерам развернуться в полную силу, работать масштабно и привнести немного красоты в жизнь каждой женщины независимо от ее достатка. Впрочем, и голливудские красавицы, и первые леди государств не отказывали себе в удовольствии надеть крупную брошь или броское колье в несколько рядов из бижутерного сплава, кораллов и яшмы, а винтажные украшения из «неблагородных» материалов теперь – предмет любви многих коллекционеров.
Monet – сыновья кризиса
Украшения Monet.
Monet хорошо известны поклонникам винтажных украшений – крупные серьги и подвески, четкие формы, строгая геометрия. Мир может благодарить Великую депрессию за появление этого бренда! В 1926 году братья Майкл и Джозеф Черноу (в некоторых источниках – Черновы) приехали в Нью-Йорк, чтобы создать собственную автомобильную корпорацию. И даже название придумали – Monocraft. Биржевой крах и последовавший за ним кризис в США помешал их планам, но братья не растерялись и решили штурмовать модную индустрию. Братья экспериментировали с конструкциями (например, именно они придумали клипсы), переманили дизайнера аж из Cartier - Эдмон Марио Гранвиль, большой поклонник абстракционизма, воплотил в украшениях свою любовь к модернистской эстетике.
Украшения Monet.
Во время Второй мировой войны начали активно использовать стерлинговое серебро – на самом деле просто для того, чтобы выжить как бренд (это был единственный доступный металл в то время, даже «серьезные» ювелирные дома перешли на его использование), но стали, что называется, трендсеттерами. Monet создавали украшения для показов Yves Saint Laurent и некоторых других модных домов.
Coro – легенда американской бижутерии
Украшения Coro.
Украшения Coro.
Бренд появился в 1900 году на Бродвее и успешно развивался восемьдесят лет. Все та же Великая депрессия – именно тогда они значительно расширили производство, начали использовать в украшениях цветное стекло и напыления различных оттенков, полированный пластик, горный хрусталь, эмали и тонированный акрил. Украшения Coro могла себе позволить среднестатистическая американская домохозяйка. Их изобретением были «сборные» броши с клипсовым креплением, не требующим прокола ткани и позволяющим закрепить украшение на вороте верхней одежды. Их можно было разделить, украсить ими разные части костюма, носить по отдельности или же использовать крупную «объединенную» брошь.
Trifari – трифаниум, бриллианты и люцит
Реклама украшений Trifari.
Реклама украшений Trifari.
Trifari тоже были тем брендом, которому Великая депрессия скорее помогла с точки зрения развития. Сотрудники разорившихся ювелирных домов искали работу – и находили ее у тех, кто занимался бижутерией. Дизайнеры Trifari творчески подходили к сочетанию материалов, были способны «подружить» настоящие высококачественные изумруды и люцит. Украшения этой марки создавались с использованием уникального сплава – он назывался трифаниум. Кроме того, они сформировали моду на уже упомянутый люцит, а за особую любовь к кристаллами Сваровски их называли, пусть и иронически, «королями алмазов». Для Trifari хорошим путем продвижения стало сотрудничество с костюмерами Бродвея, потому что зрительницы, очарованные зрелищем на сцене, всеми силами стремились заполучить такие же украшения, как у героинь шоу. И, конечно, не обошлось без Мэйми Эйзенхауэр – супруга президента США была известна своим экстравагантным стилем, обожала странные шляпки, непривычные цвета и смелые украшения, поэтому ожерелья и броши-гроздья Trifari ее просто очаровали.
Napier – старейший бренд бижутерии в США
Реклама украшений Napier.
Реклама украшений Napier.
Компания Napier появилась в 1922 году (вернее, тогда это название получило производство, существовавшее с 1875) и специализировалась поначалу на создании изделий из серебра, затем перешла на использование сплавов. Особенной популярностью пользовались крупные лаконичные браслеты Napier. И снова Мэйми Эйзенхауэр – она, получив в подарок браслет с шармами-слониками (слон был символом республиканской партии), носила его буквально везде и всюду, чем очень поспособствовала росту популярности бренда.
Эпоха бижутерии Avon
Украшения Avon.
Украшения Avon.
Все мы знаем Avon как косметическую компанию. Она и была такой с самого начала – с 1886 года. Однако в определенный момент они стали дополнять заказы небольшим бесплатным подарком – украшением из бижутерного сплава. А с 1970 года Avon начали выпускать полноценные коллекции украшений, очень полюбившиеся женщинам. Конечно, свою роль сыграла и широкая, подчас навязчивая реклама, но и дизайн этих украшений был хорош, тем более, что список дизайнеров и целых компаний, с которыми Avon сотрудничали для выпуска коллекций, впечатляет. Одной из самых известных была коллекция, созданная при участии Элизабет Тейлор, она называлась «Elizabeth Taylor Fashion Jewelry Collection for Avon». Она выпускалась в начале девяностых годов. Часть украшений, ставших результатом сотрудничества с Тейлор, посвящены Древнему Египту, часть представляют собой творчески переосмысленные образы животных.
KJL – «король подделок»
Колье и серьги Кеннета Джей Лейна.
Браслеты Кеннета Джей Лейна.
Кеннет Джей Лейн начинал свою карьеру в моде с дизайна обуви – он занимался этим десять лет, достиг определенных успехов, и однажды для бренда, обратившегося к нему за разработкой аксессуаров для показа, предложил и недорогие пластиковые украшения, покрытые сверкающими стразами. Вообще смелое, подчас шокирующее сочетание материалов было его любимым приемом – полудрагоценные камни, перья, вышивка, засушенные насекомые, стразы, жемчуг… Да и образы он использовал необычные – здесь и экзотические мотивы, и фигурки животных, и строгая геометрия. А титул «короля подделок» он заработал, создавая копии драгоценностей известных ювелирных домов для кинематографа. Но это его ничуть не смущало – он и себя называл «подделкой», имея в виду, что ювелир он немного «ненастоящий». Впрочем, это не помешало и американкам из среднего класса, и поп-звездам, и женам крупных политиков обожать его яркие браслеты и сложно сконструированные серьги.
Текст: Софья Егорова.
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