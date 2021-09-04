Удивительно красивые растения для вашего сада

Если вы хотите, чтобы ваш сад цвел и благоухал все лето, посадите в нем эти прекрасные растения. Комплименты соседей и гостей – гарантированы!

Утонченные и броские, элегантные и яркие, эти растения достойные того, чтобы оказаться в вашем саду.

Представляем топ самых эффектных декоративных растений.



Азиатские лилии

Ампельные петунии

Гейхеры

Гортензии

Древовидные пионы

Жимолость

Клематисы

Красивоплодник

Магнолия

Ранункулюс

Розы

Тюльпаны Мультифлора

Форзиция

Хосты

Лилии – главные «звезды» летнего сада. Ароматные, эффектные, элегантные, они вызывают неподдельное восхищение. Самый популярный у цветоводов вид лилии – азиатские гибриды.Они невероятно красивы, поражают богатым разнообразием расцветок, и при всем этом весьма неприхотливы и способны зимовать даже при –40°С. Вы еще не убедились, что вашему цветнику срочно необходима пара-тройка прекрасных лилий?Первые ампельные петунии были выведены в Англии 200 лет назад, и с тех пор эти очаровательные цветы не покидают европейские сады. У душистых петуний есть несколько ампельных разновидностей: сурфинии, фортунии, супертунии.Гейхера – удивительное растение, способное преобразить самый скучный, затененный уголок сада. Главная гордость этого растения – листья самой невероятной окраски. У гейхеры они бывают ярко-красными, пурпурными, темно-фиолетовыми и даже серебристыми.Словом, можно подобрать красивый кустик практически любого цвета.Гортензию можно назвать символом европейского сада. Этот декоративный кустарник любят и садоводы, и флористы. И вполне заслуженно! Роскошные, крупные соцветия гортензии так и просятся в цветочную композицию.К сожалению, гортензия – «девушка» привередливая, любит понежиться в теплых лучах солнца и боится морозов. Но и это не беда, ведь мы подготовили обзор всех видов и сортов гортензии, которые подходят для выращивания в средней полосе.В начале лета в цветущих садах разносится благоухание травянистых пионов, а вот их древовидные «собратья» почему-то остаются в тени. И очень зря! Кустарники именно этой группы могут похвастаться самыми необычными расцветками: темно-бордовой с черным отливом, лимонной с белыми полосками, лососевой.Вьющиеся виды жимолости – одни из самых восхитительных многолетних лиан, которые можно вырастить в своем саду. Во время цветения они усыпаны яркими цветами изящной формы и наполняют весь сад своим сладковатым ароматом, чем привлекают огромное количество пчел и бабочек. Какая жимолость нравится вам: каприфоль, японская, Серотина, Тельмана, Брауна? Больше об особенностях каждого вида вьющейся жимолости читайте в нашем материале.Ох уж эти клематисы! Цветоводы не могут сойтись во мнении по поводу постановки ударения в названии этой лианы, но в одном они единодушны – клематисы роскошны и восхитительны.Существует огромное количество сортов клематисов с цветками разной окраски, поэтому выбрать для своего сада что-то особенное не составит труда. Главное – расположить лиану грамотно и по всем правилам.Красивоплодник (или калликарпа) – пожалуй, самое необычное растение в этом списке. Дело в том, что, в отличие от большинства декоративных кустарников, он привлекает к себе внимание поздней осенью. Все благодаря плодам невероятных оттенков: фиолетового, сиреневого, пурпурного. На оголенных коричневых ветвях они выглядят, словно яркие бусины, нанизанные на нитку.В начале 30-х годов прошлого века Александр Вертинский воспевал «магнолию тропической лазури», несколькими десятками лет позже ВИА «Ариэль» пели о том, как «в краю магнолий плещет море». Но пусть вас не смущает, что это роскошное декоративное дерево стало символом жарких тропиков. При должной смекалке магнолию можно выращивать и в средней полосе и притом довольно успешно. Вооружитесь нашими советами – и у вас все получится!Ранункулюс – любимец флористов и декораторов. Букеты и композиции из этого азиатского лютика можно назвать настоящим писком флористической моды. Ранункулюс нежен, очарователен, романтичен. Его цветовая гамма будоражит воображение.Конечно же, проще всего выращивать этот цветок в контейнерах – в случае заморозков всегда можно перенести горшок в дом. Но мы не ищем легких путей – почему бы не попробовать вырастить ранункулюс в открытом грунте?Розы… Как много о них сказано. Розы не нуждаются в представлении. Это без преувеличения самый популярный садовый цветок. Ее нежным ароматом и роскошными цветками уже не одно столетие вдохновляются цветоводы, поэты, художники.Роза вызывает восхищение вне зависимости от вида: шрабы, флорибунды, чайно-гибридные, кустовые и плетистые – все они хороши.Многоцветковые тюльпаны не отличаются неприхотливостью. Да, они требовательны к уходу. Да, они быстро вырождаются. Да, они любят обильный полив и не менее щедрые подкормки. Но все эти маленькие капризы с лихвой искупаются потрясающей красотой этих цветов.В своей статье мы собрали самую полезную информацию о разнообразных сортах и особенностях выращивания тюльпанов Мультифлора.Форзиция – первая посланница весны, младшая сестра весеннего солнца. В апреле ее кусты буквально взрываются жизнерадостным лимонным «конфетти». Желтые цветочки появляются на ветвях раньше листьев и украшают еще серый, не оживший после зимы сад.Цветоводы выращивают 6 видов форзиции: европейскую, среднюю, свисающую, зеленейшую, яйцевидную, Джиральда. Какую из них поселите в своем саду вы?Сложно вообразить себе более крепкое, неприхотливое и в то же время изящное декоративное растение, чем хоста. Она отлично чувствует себя в тенистых уголках сада, поэтому как нельзя лучше подходит для высадки под сенью плодовых деревьев и кустарников.Цветовая гамма ее листьев охватывает самые разнообразные оттенки зеленого: салатовый, нефритовый, сизый, малахитовый, хвойный… Листья бывают с полосками и без, в форме сердца и круглые. Словом, с хостами не соскучишься!