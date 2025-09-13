Для чего сзади на джинсах уже больше 100 лет висит странная кожаная картинка

Сложно будет найти человека, который никогда не носил изделие из джинсовой ткани. Глупо отрицать, что американские брюки и выглядят хорошо, и носятся не один год. Во всяком случае, если изделие действительно качественное, а не соревнуется с «лучшими» представителями ширпотреба. При этом каждый должен был обращать внимание на кожаный прямоугольник сзади на джинсах, чуть повыше пятой точки.
На самом деле это этикетка. /Фото: tr.pinterest.com.
Абсолютно все бренды джинсов крепят на пояс прямоугольный кожаный (жакроновый) патч. В англоязычном мире его принято называть «Jacron» в честь того материала, из которого он чаще всего изготавливается. Впервые появились такие в 1873 году на изделиях известной марки «Levi's». Причем сначала патчи крепили не на брюки, а на комбинезоны. Для чего это делалось?
Делается для защиты бренда. /Фото: Pinterest.
На самом деле все очень просто. Подделывали джинсы не только в Советском Союзе, России и Китае. Везде, куда приходили эти чудесные почти со всех сторон брюки, их копировали. И первыми подделывать джинсы принялись еще сами американцы в конце XIX века. Сразу после успеха «Levi's» на рынке США появилась тьма-тьмущая мастерских, которые стремились заработать на чужом успехе и популярности. Ничего плохого в копировании джинсов нет. В конце концов, не «Levi's» брюки придумали… Более того, не они придумали деним – джинсовую ткань. Однако, проблема была не в самих джинсах, а в том, что продавцы выдают собственную продукцию за брендовую и при худшем качестве зарабатывают те же деньги.
Делают с 19 века. /Фото: skillofking.com.
Поэтому с 1873 года в «Levi's» была придумана жакроновая этикетка для своей продукции.как джинсы стремительно набирали популярность, совсем скоро и другие, вполне себе добросовестные производители, переняли моду и на специфическую этикетку. На «жакроне», помимо марки брюк, указывалась плотность денима и некоторая другая информация об изделии. Иронично, что в СССР джинсы были признаны низкокачественной одеждой. Увы, у силу топорности мышления советские промышленные чиновники так и не смогли понять, что же такого особенного молодежь находит в «рваных штанах».
Стоит обращать внимание. /Фото: medialoot.com.
