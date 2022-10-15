Голландский фотохудожник создаёт коллажи звёзд Голливуда: современные фото и снимки из прошлого

С появлением Photoshopа для современных фотохудожников открылись грандиозные возможности реализовать свои даже самые фантастические идеи. Вот и художник-фотошопер из Голландии Ард Гелинк (Ard Gelinck) увлекся настоящим волшебством, «телепортируя» знаменитостей в их детство, юность и молодость.
На снимках Гелинка знаменитости как бы встречаются со своими прошлыми «Я» в разном возрасте. И это очень занимательно с одной стороны, а с другой - навевает грусть. Ведь очень нелегко осознавать, как неумолимо движется время. А мы со своей стороны дополнили работы Арда Гелинка краткими историями о том, какие жизненные пути пришлось пройти знаменитостям, чтобы стать теми, кем они являются на сегодняшний день.
Джордж Клуни
Джордж Клуни - американский актёр, режиссёр, продюсер, предприниматель и активист.
Джордж Тимоти Клуни родился 6 мая 1961 года в Мэйсвилле невдалеке от Лексингтона (штат Кентукки) в семье ирландцев. Его мать бывшая королева красоты; его отец - журналист, телеведущий и страстный политик. Стоит отметить, что Джордж приходится внучатым племянником Аврааму Линкольну, 16-му президенту США. В раннем возрасте Клуни немало времени проводил на съёмках различных шоу своего отца, где стал любимчиком публики. В подростковом возрасте занимался бейсболом и баскетболом. В ранней юности думал о юридической карьере. Но, не все случается, о чем мечтается. Еще в школе Клуни серьезно заболел. Генетическая болезнь, передавшаяся от отца, парализовала левую половину лица Джорджа, за что одноклассники дали ему прозвище «Франкенштейн». К счастью, страшную болезнь за год удалось излечить, и Клуни смог окончить школу.
С юридической карьерой у будущей звезды как-то не сложилось, впрочем, как и с профессиональным спортом. Джордж начинал учиться в двух вузах, но ни один так и не окончил. Зато все гораздо удачней стало складываться у него в актерской карьере. На сегодняшний день фильмография артиста состоит из 50 кинопроектов, где он снялся в качестве актера и 10-ти проектов, в которых он был режиссером.
Отдельно нужно отметить личную жизнь звезды Голливуда, у которого было огромное множество романов и длительных отношений с актрисами, в том числе и официальный брак с Талией Болсам. Лишь к 53 годам Клуни остепенился, найдя именно ту, которая поистине его пленила. В 2014 году состоялось бракосочетание Джорджа и Амаль Аламуддин, юриста по профессии. Через три года Амаль родила актеру двойняшек - дочь Эллу и сына Александра.
Деми Мур
Деми Мур - голливудская звезда.
Деми Мур (Деметрия Джин Хармон) родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико, в семье с мексиканскими и ирландскими и корнями. Росла в неблагополучной семье. В возрасте 16-летем возрасте, бросив школу, устроилась в модельное агентство. Чтобы избавиться опеки и постоянных истерик матери, в 17 лет вышла замуж за рок-музыканта Фредди Мура, который был старше на 12 лет. После пяти лет брака, оставив себе от замужества только звучную фамилию, Деми отправилась в свободное плавание, решив вплотную заняться своей кинокарьерой. Правда, перед этим артистке пришлось пройти курс реабилитации и навсегда покончить с наркотиками и алкоголем.
Эпатаж, скандальность, несоблюдение правил приличия, всё это актриса без стеснения использовала для привлечения внимания к себе. Большой успех ожидал голливудскую звезду в 1993 году после съемок в картине «Непристойное предложение». После ряда аналогичных картин актриса и вовсе стала символом феминизма и яркой звездой Голливуда. На тот момент Деми была замужем за актёром Брюсом Уиллисом, от которого у неё было уже две дочери, третья родилась в 1994-м. Через 13 лет их брак с Брюсом распался. Третьим супругом Деми Мур стал также актёр, Эштон Кутчер, который был на 16 лет моложе актрисы. Но молодой супруг, спустя шесть лет, охладел к эпатажной жгучей брюнетке, а еще через два года они развелись.
Будучи в зените славы, Деми Мур очень высоко оценивала свой талант, никто до неё из актрис не запрашивал такие ошеломительные суммы гонораров. Однако с 2000-х карьера кинозвезды пошла на спад, а в последние три года и вовсе прекратилась. Фильмография Деми Мур составляет более 50-ти киноработ.
Брэд Питт
Бред Питт - американский актёр и кинопродюсер.
Уильям Брэдли Питт родился 18 декабря 1963 года в городе Шони, штат Оклахома, США. Вырос в очень религиозной американской семье. Окончив школу и Колумбийский университет, Брэд отправился покорять Голливуд. И до того, как к нему пришёл актёрский успех, Питт работал грузчиком, перевозчиком мебели и даже зазывалой в сети ресторанов «El Pollo Loco», переодетым в костюм гигантского цыплёнка. Параллельно с работой он посещал актёрские курсы. Его актерская карьера началась в 1987 году. Дебютировав в эпизодических ролях, Питт смог со временем войти в список самых высокооплачиваемых звезд Голливуда. Первый «Оскар» Брэд Питт получил в 2014 году. Фильмография актера на сегодняшний день составляет более 90 кинопроектов.
Бред был женат дважды. Первой его супругой стала актриса Дженнифер Энистон, с которой расстался по истечению 5-ти лет. С Анджелиной Джоли актер прожил в гражданском браке около восьми лет и еще два года в официальном. Однако в 2016-м весь мир был потрясен новостью о разводе Питта и Джоли. Их брак был расторгнут по решению суда в 2019 году. В этом браке актер стал биологическим отцом троих детей, а еще для троих приемным - приёмным.
Расставание с супругой и детьми Питт переживал очень тяжело. Он перестал злоупотреблять алкоголем, увлекся скульптурой, пытался восстановить отношения и с Джоли, и с первой супругой, заводил даже новые романы. Но на сегодняшний день его сердце по-прежнему остается свободным. А после продолжительной паузы в кинокарьере, наконец-то, его поклонники узнали о новой главной роли кумира в боевике «Быстрее пули».
Николь Кидман
Николь Кидман – австралийская и американская актриса, певица, продюсер.
Николь Мэри Кидман родилась в Гонолулу, столице штата Гавайи, 20 июня 1967 года в семье с шотландско-ирландскими корнями. В 4-летнем возрасте вместе с родителями переехала в Австралию. Танец и театр стали первым серьезным увлечением юной Николь в школьные годы и в годы учебы в местном колледже. В Австралии состоялся и её первый дебют в кино. Первой работой на съемочной площадке в Голливуде стало участие Николь в фильме «Дни грома», где она снялась в паре с Томом Крузом, впоследствии ставшим ее мужем. Поворотной в творческой биографии Кидман стала роль куртизанки Сатин в музыкальном фильме «Мулен Руж!», в котором все песни актриса спела самостоятельно.
С первым мужем, актером Томом Крузом, Николь прожила больше 10 лет. Пара усыновила двоих детей. Вторым её супругом был музыкант и певец Кит Урбан. В этом браке у пары родилось две дочери. Причем вторая девочка была выношена и рождена 2010 году суррогатной матерью. А в 2021-м в СМИ заговорили о желании супругов принять в семью приемного ребенка.
Несмотря на возраст, актриса по-прежнему выглядит великолепно и успешно продолжает свою кинокарьеру. На сегодняшний день на счету её фильмографии почти 80 кинопроектов.
Том Хэнкс
Том Хэнкс - американский актер, сценарист, режиссер и продюсер.
Томас Джеффри Хэнкс родился 9 июля 1956 года в городе Конкорд, штат Калифорния. Его отец — англичанин, мать — португалка. После развода родителей с 5-ти летнего возраста Томас воспитывался отцом. Кое-как, получив среднее образование, будущий актер стал изучать драматическое искусство и сценическое мастерство в Калифорнийском университете. Но разочаровавшись в методике преподавания, он после третьего курса оставляет вуз и отправляется в свободное плавание. В 1980 году Томас, впервые появившись на экране, начал свое медленное шествие по карьерной лестнице.
Первый брак с однокурсницей Самантой Льюис, заключённый в 1978 году и продлившийся около девяти лет, кроме разочарования и чувства вины перед сыном и дочерью актеру ничего не принёс. Судьбоносная встреча с актрисой Ритой Уилсон на съемках фильма «Волонтеры» полностью перевернула жизнь восходящей звезды Голливуда. В 1988 году Хэнкс женился на возлюбленной. У них двое сыновей.
На сегодняшний день Хенкс является обладателем двух премий «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Его фильмография составляет около 70 кинопроектов и 25 телепроектов, где он участвовал как актер. И 40 проектах Хенкс принимал участие, как продюсер, в 5-ти - как сценарист и 7-ми - как режиссер.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.
Дженнифер родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке в семье пуэрториканцев. С 5-летнего возраста Дженнифер начала брать уроки пения и танцев, а в семь - успешно выступала на школьной сцене. В подростковом возрасте Джен достигла также хороших результатов и в спорте: занималась гимнастикой, выступала от школы в соревнованиях по бегу и была членом команды по софтболу. И хотя Джен с детства мечтала о карьере актрисы, после окончания школы не могла пойти против воли родителей и поступила в юридический колледж. Но, отучившись там семестр, покинула его. Из-за непонимания родителей девушке пришлось уйти из дома, снять квартиру, устроиться в юридическую контору, а по ночам подрабатывать танцовщицей.
Свою творческую карьеру Дженнифер Лопес начала в качестве танцовщицы в кино, но мировую популярность и славу ей принесли вокальные данные. Девушка мечтала доказать, что талантлива во всем, включая музыку, и ей это более чем удалось. Её фильмография состоит из 33-х кинолент, 8-ми студийных альбомов, 35-ти синглов. За свою кинокарьеру Лопес получила множество наград и номинаций. Но при этом она также получила 10 номинаций на антипремию «Золотая малина», в том числе как худшая актриса десятилетия (2000—2010).
Что касается личной жизни, то она наполнена многочисленными романами и тремя браками. В третьем браке с певцом Марком Энтони, Лопес родила двойняшек — сына и дочь. В 2014 году после 10 лет совместной жизни с Энтони Дженнифер официально развелась с мужем. После у Джен было несколько романов, но на сегодняшний день она свободна.
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо - американский киноактер и продюсер.
Леонардо Вильгельм Ди Каприо родился в Лос-Анджелесе 11 ноября 1974 года. Имя Леонардо получил в честь Леонардо да Винчи. Родители развелись, когда Лео исполнился год. Поэтому в воспитании внука существенное участие принимала его русская бабушка, в девичестве Елена Смирнова, которая попала в США после революции. Актёрский дебют будущей звезды Голивуда состоялся в два года, когда малыш Лео выступил с импровизированным танцем на фестивале перфоманса.
Немногим позже, размышляя о будущей профессии, Ди Каприо планировал стать или биологом, или актёром. Однако в итоге Лео выбрал актёрскую профессию, узнав, что его старший сводный брат заработал 50 тысяч долларов снявшись только в одной рекламе. Начав мечтать о славе актера, в свободное от учебы время Лео стал посещать театральные курсы и бегать по различным студиям на кастинги. В конечном итоге он оставил школу и получил лишь справку о среднем образовании. Еще подростком он снялся в 30 рекламных роликах и в нескольких сериалах.
Полноценную актёрскую карьеру начал в шестнадцать лет вначале 1990-х годов. Фильм «Титаник» (1997) Джеймса Кэмерона, сделавший Леонардо всемирно известной звездой, был номинирован на премию «Оскар» в 11 категориях. Но имя Ди Каприо по иронии судьбы в этом списке не оказалось. Тем не менее, именно роль в «Титанике» вывела в ряды самых высокооплачиваемых актёров Голливуда. Его фильмография составляет около 40 кинопроектов.
Личная жизнь звезды Голливуда уже много лет является предметом пристального внимания журналистов, которые время от времени пишут о многочисленных романах с девушками модельной внешности. Но Лео по-прежнему не женат и считается завидным голливудским холостяком.
Разумеется, что в рамках одного обзора мы не смогли показать вам все работы фотохудожника, поэтому в ближайшее время ждите продолжение...
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