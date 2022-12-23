Необычный способ укоренения розы

Укорените розу необычным образом! И хотя способ новый, результат вас точно порадует!
Подготовьте грунт для укоренения. Он должен хорошо держать влагу и быть очень рассыпчатым. Идеально подойдёт вермикулит. Увлажните его.
Подготовьте черенки роз. На них должно быть минимум по 3 почки. Определите расстояние между (!) почками и острым ножом сделайте срез. Проделайте это в каждом промежутке между почками! Присыпьте любым укоренителем.
И «утопите» в вермикулите. Оставьте черенки срезами вверх.
Присыпьте вермикулитом сверху, увлажните.
Накройте крышкой, оставьте на солнечном подоконнике. Очень быстро вы увидите, что роза взойдёт!
Подробнее о том, как укоренить розу необычным образом, смотрите в видео ниже:
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