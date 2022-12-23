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Необычный способ укоренения розы

Укорените розу необычным образом! И хотя способ новый, результат вас точно порадует!

Необычный способ укоренения розы

Подготовьте грунт для укоренения. Он должен хорошо держать влагу и быть очень рассыпчатым. Идеально подойдёт вермикулит. Увлажните его.

Необычный способ укоренения розы

Подготовьте черенки роз. На них должно быть минимум по 3 почки. Определите расстояние между (!) почками и острым ножом сделайте срез. Проделайте это в каждом промежутке между почками! Присыпьте любым укоренителем.

Необычный способ укоренения розы

И «утопите» в вермикулите. Оставьте черенки срезами вверх.

Необычный способ укоренения розы

Присыпьте вермикулитом сверху, увлажните.

Необычный способ укоренения розы

Накройте крышкой, оставьте на солнечном подоконнике. Очень быстро вы увидите, что роза взойдёт!

Необычный способ укоренения розы

Подробнее о том, как укоренить розу необычным образом, смотрите в видео ниже:


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укоренениеРозы

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