Необычный способ укоренения розы

Укорените розу необычным образом! И хотя способ новый, результат вас точно порадует!







Подготовьте грунт для укоренения. Он должен хорошо держать влагу и быть очень рассыпчатым. Идеально подойдёт вермикулит. Увлажните его.







Подготовьте черенки роз. На них должно быть минимум по 3 почки. Определите расстояние между (!) почками и острым ножом сделайте срез. Проделайте это в каждом промежутке между почками! Присыпьте любым укоренителем.







И «утопите» в вермикулите. Оставьте черенки срезами вверх.







Присыпьте вермикулитом сверху, увлажните.







Накройте крышкой, оставьте на солнечном подоконнике. Очень быстро вы увидите, что роза взойдёт!







Подробнее о том, как укоренить розу необычным образом, смотрите в видео ниже:



