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Красоты промышленных выбросов

Фотограф Конор Кларк объехал всю Германию, чтобы запечатлеть, как дымят заводы.

Во время работы над серией, которую он назвал «В поисках объекта», художник проводил от одного часа до одной недели перед каждым зданием, чтобы поймать в объектив камеры наиболее величественный момент. Кларк фотографировал момент встречи между побочным продуктом промышленности и природой, паром и облаками, землёй и небом.

Он назвал это зрелище постиндустриальным спектаклем, который вводит зрителя в состояние сладостной боязни.

Красоты промышленных выбросов

Дуйсбург-Хамборн, Северный Рейн — Вестфалия

Красоты промышленных выбросов

Нидерауссем, Райн-Эрфт-Крайс, Северный Рейн — Вестфалия

Красоты промышленных выбросов

Грефенбройх, Райн-Крайс-Нойс, Северный Рейн — Вестфалия

Красоты промышленных выбросов

Эшвайлер, Аахен, Северный Рейн — Вестфалия

Красоты промышленных выбросов

Люнен, Унна, Северный Рейн — Вестфалия

Красоты промышленных выбросов

Берлин-Руммельсбург, Лихтенберг

Красоты промышленных выбросов

Шкопау, Заалекрайс, Саксония-Анхальт

Красоты промышленных выбросов

Дуйсбург-Хамборн, Северный Рейн — Вестфалия

Красоты промышленных выбросов

Нидерауссем, Райн-Эрфт-Крайс, Северный Рейн — Вестфалия

Красоты промышленных выбросов

Херне-Баукау, Северный Рейн — Вестфалия

Красоты промышленных выбросов

Фёрде, Везель, Северный Рейн — Вестфалия

Красоты промышленных выбросов

Йеншвельде, Шпрее-Найссе, Бранденбург

Красоты промышленных выбросов

Нидерауссем, Райн-Эрфт-Крайс, Северный Рейн — Вестфалия

Красоты промышленных выбросов

Грефенбройх, Райн-Крайс-Нойс, Северный Рейн — Вестфалия

Красоты промышленных выбросов

Дуйсбург-Вальзум, Северный Рейн — Вестфалия

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