Красоты промышленных выбросов

Фотограф Конор Кларк объехал всю Германию, чтобы запечатлеть, как дымят заводы.
Во время работы над серией, которую он назвал «В поисках объекта», художник проводил от одного часа до одной недели перед каждым зданием, чтобы поймать в объектив камеры наиболее величественный момент. Кларк фотографировал момент встречи между побочным продуктом промышленности и природой, паром и облаками, землёй и небом.
Дуйсбург-Хамборн, Северный Рейн — Вестфалия
Нидерауссем, Райн-Эрфт-Крайс, Северный Рейн — Вестфалия
Грефенбройх, Райн-Крайс-Нойс, Северный Рейн — Вестфалия
Эшвайлер, Аахен, Северный Рейн — Вестфалия
Люнен, Унна, Северный Рейн — Вестфалия
Берлин-Руммельсбург, Лихтенберг
Шкопау, Заалекрайс, Саксония-Анхальт
Дуйсбург-Хамборн, Северный Рейн — Вестфалия
Нидерауссем, Райн-Эрфт-Крайс, Северный Рейн — Вестфалия
Херне-Баукау, Северный Рейн — Вестфалия
Фёрде, Везель, Северный Рейн — Вестфалия
Йеншвельде, Шпрее-Найссе, Бранденбург
Нидерауссем, Райн-Эрфт-Крайс, Северный Рейн — Вестфалия
Грефенбройх, Райн-Крайс-Нойс, Северный Рейн — Вестфалия
Дуйсбург-Вальзум, Северный Рейн — Вестфалия
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