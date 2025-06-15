Красоты промышленных выбросов

Фотограф Конор Кларк объехал всю Германию, чтобы запечатлеть, как дымят заводы.



Во время работы над серией, которую он назвал «В поисках объекта», художник проводил от одного часа до одной недели перед каждым зданием, чтобы поймать в объектив камеры наиболее величественный момент. Кларк фотографировал момент встречи между побочным продуктом промышленности и природой, паром и облаками, землёй и небом.

Он назвал это зрелище постиндустриальным спектаклем, который вводит зрителя в состояние сладостной боязни.Дуйсбург-Хамборн, Северный Рейн — ВестфалияНидерауссем, Райн-Эрфт-Крайс , Северный Рейн — ВестфалияГрефенбройх, Райн-Крайс-Нойс, Северный Рейн — ВестфалияЭшвайлер, Аахен, Северный Рейн — ВестфалияЛюнен, Унна, Северный Рейн — ВестфалияБерлин-Руммельсбург, ЛихтенбергШкопау, Заалекрайс, Саксония-АнхальтДуйсбург-Хамборн, Северный Рейн — ВестфалияНидерауссем, Райн-Эрфт-Крайс, Северный Рейн — ВестфалияХерне-Баукау, Северный Рейн — ВестфалияФёрде, Везель, Северный Рейн — ВестфалияЙеншвельде, Шпрее-Найссе, БранденбургНидерауссем, Райн-Эрфт-Крайс, Северный Рейн — ВестфалияГрефенбройх, Райн-Крайс-Нойс, Северный Рейн — ВестфалияДуйсбург-Вальзум , Северный Рейн — ВестфалияЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)