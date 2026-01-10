С нами не соску...
Живой пример: умный дизайн малогабаритки

Интерьер крошечной квартирки должен быть максимально лаконичным, стильным и практичным. Как грамотно разделить пространство на функциональные зоны, но при этом избежать чувства тесноты?

Живой пример: умный дизайн малогабаритки

Чтобы ответить на эти вопросы, я решила рассмотреть реальный пример – апартаменты, площадь которых не превышает 30-ти квадратных метров.


Свободная планировка

Живой пример: умный дизайн малогабаритки

Первым преимуществом этой малогабаритки стала её планировка. По сути, это одна прямоугольная комната без стен и перегородок. Здесь практически нет прихожей, кухня объединена с остальным пространством, а ванная комната совсем крошечная. Несмотря на небольшую площадь квартиру удалось удачно зонировать.

Живой пример: умный дизайн малогабаритки

Чтобы поделить пространство и визуально оградить одну зону от другой, использовали небольшие гипсокартонные перегородки, разный цвет напольного покрытия и небольшой подиум в районе кухни.

Живой пример: умный дизайн малогабаритки

Интерьер кухни в небольшой квартире

Живой пример: умный дизайн малогабаритки

Интерьер маленькой прихожей

Живой пример: умный дизайн малогабаритки

Интерьер прихожей в малогабаритке

Живой пример: умный дизайн малогабаритки

Интерьер маленькой ванной

Работа с цветом

Живой пример: умный дизайн малогабаритки

Немаловажную роль в оформлении малогабаритки играет цветовая гамма. Здесь она стандартная для маленьких пространств. Но белый гармонично разбавили вкраплениями весенних оттенков – сиреневого на шторах и зелёного, которые присутствует на комнатных растениях. Чтобы уравновесить и сбалансировать пространство, напольное покрытие для зоны гостиной выбрали в тёплом тёмном оттенке, а в кухне и прихожей отдали предпочтение светлым полам.

Живой пример: умный дизайн малогабаритки

Зона столовой

Живой пример: умный дизайн малогабаритки

Зона гостиной

Глянец и подсветка

Живой пример: умный дизайн малогабаритки

В интерьере присутствует достаточное количество глянцевых поверхностей, которые работают на визуальное приумножение света.
Что касается освещения, то в этой квартире настоящим сокровищем стало панорамное окно с прекрасным весенним видом. Оно позволило наполнить помещение естественным освещением, что крайне важно для небольшого пространство. Помимо этого, по периметру всего потолка встроили небольшие точечные светильники. Благодаря этому в разное время суток можно создавать разные сценарии освещения.

Живой пример: умный дизайн малогабаритки

Глянцевые дверцы у шкафа-купе

Живой пример: умный дизайн малогабаритки

Большое панорамное окно

Максимальная функциональность

Где разместили все вещи и куда спрятали спальное место? Эта квартира полна сюрпризов и оригинальных решений. Например, возле зоны столовой есть удобное место для отдыха. На самом же деле под ним прячется спальное место, которое при необходимости удобно выкатить и закатить обратно. Тут же есть практически незаметный шкаф-купе, где отлично разместился весь гардероб. Помимо этого, в квартире есть встроенные полочки и скрытые шкафчики, которые помогли навести порядок в квартире.

Живой пример: умный дизайн малогабаритки

Лаконичный интерьер малогабаритки

Живой пример: умный дизайн малогабаритки

Из подъёма выкатывается из-под подиума

Живой пример: умный дизайн малогабаритки

Зеркальные дверцы в прихожей
