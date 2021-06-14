За что в Советском Союзе сажали в тюрьму: пять абсурдных поводов

Судебный процесс в СССР / Фото: webnovosti.info

1. Обучение карате

В СССР карате обучали подпольно / Фото: pinterest.ru

Прием в карате / Фото: karate.ru

2. Тунеядство

В Советском Союзе все должны были работать / Фото: twitter.com

Виктор Цой / Фото: svadba1000.ru

3. Спекуляция

Спекулянтам грозила тюрьма / Фото: nochvmuzee.ru

Фарцовщиков сажали в тюрьму на 7 лет / Фото: shaytanka.ru

4. Однополая любовь

Нетрадиционные отношения карались законом / Фото: dkhlak.com

За однополую любовь женщин отправляли в психушку / Фото: flickr.com

5. Просмотр фильмов для взрослых

Первый бытовой видеомагнитофон / Фото: yandex.ua

В СССР можно было смотреть не все фильмы / Фото: ok.ru