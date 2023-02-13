11 знаменитых кинодуэтов, которые ненавидели друг друга

И как бы нам не хотелось верить в сказку, в жизни отношения между любимыми героями могут сильно отличаться от экранных страстей. 11 кинодуэтов, в которых были очень напряжённые отношения.



1. Джейми Дорнан и Дакота Джонсон, «Пятьдесят оттенков серого»

2. Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон, «Секретные материалы»

3. Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл, «Секс в большом городе»

4. Джонни Депп и Анджелина Джоли, «Турист»

5. Шайа ЛаБаф и Том Харди, «Самый пьяный округ в мире»

6. Роберт Дауни мл. и Терренс Ховард, «Железный человек»

7. Кенни Бейкер и Энтони Дэниелс, «Звездные войны»

8. Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей «Грязные танцы»

9. Клэр Дэйнс и Леонардо ДиКаприо «Ромео + Джульетта»

10. Мэрилин Монро и Тони Кертис «В джазе только девушки»

11. Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс «Дневник памяти»