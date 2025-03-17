Вредные народные советы, которые быстро испортят любимую обувь

За обувью нужно ухаживать каждый день. / Фото: pervo.ru

А я слышала…

Раньше обувь смазывали салом, чтобы она не промокала. Фото: vikings-warofclans.ru

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Народные умельцы умеют удивлять. / Фото: cpykami.ru

Привычный нам лак для волос появился около семидесяти лет назад. / Фото: reviewzorro.ru

Лучше добавьте лимон в чай, а для ботинок купите спрей. / Фото: dnpr.com.ua

А если серьезно?

Не ленитесь следовать элементарным правилам ухода за обувью. / Фото: media.price.ua

Для лакированной обуви используйте специальные средства. / Фото: sovremennoedomovodstvo.ru