Вредные народные советы, которые быстро испортят любимую обувь

За обувью нужно ухаживать каждый день. / Фото: pervo.ru
Весна идет! Весне дорогу! Это значит, что пора менять зимнюю обувь на весеннюю и прятать первую в антресоли. Но перед тем как это сделать, кожаную обувь надо подготовить, чтобы она не портилась, ожидая своего часа. Не спешите применять советы бабушек или соседей, иначе вы рискуете попасть на кругленькую сумму в начале следующего сезона!
А я слышала…
Раньше обувь смазывали салом, чтобы она не промокала. Фото: vikings-warofclans.ru
Вот уже много тысяч лет человек передает информацию другому вербальным способом, т.е. словами. Мы можем много читать, смотреть и слушать, но максимальное доверие к качеству знаний мы питаем, когда получаем их от знакомых людей. Так устроена природа.
Если бы кто-то взял на себя смелость создать самую полную «Энциклопедию народных советов», то «Википедии» пришлось бы отдать свой титул «Самой большой энциклопедии в мире». И, конечно, там была бы рубрика по уходу за обувью. Использование в этом деле детского крема, сала, старого растительного масла, воска свечи мы поместили бы в главу «Вредных советов».
Топ популярных вредных советов
Народные умельцы умеют удивлять. / Фото: cpykami.ru
Если вы хотите, чтобы ваша любимая обувь прослужила вам дольше, никогда не делайте это:
1. В конце сезона смажьте кожаную обувь салом, детским кремом или льняным маслом
Считается, что такая пропитка сделает кожу мягче и эластичнее, а в следующий раз вы достанете из коробки обувную пару в идеальном состоянии. Но представьте, что может произойти с салом в замкнутом пространстве! Как минимум внутри коробки будет ужасный запах, избавиться от которого будет затруднительно. То же можно сказать и об использовании растительного масла, только здесь будет еще один неприятный бонус: масло впитается в кожу и сделает ее твердой!
Согласитесь, тюбик обувного крема стоит гораздо меньше новой пары ботинок или сапог.
2. Используйте лак для волос в качестве водоотталкивающего средства
Привычный нам лак для волос появился около семидесяти лет назад. / Фото: reviewzorro.ru
Что происходит с волосами после использования лака? Правильно! Они становятся более грязными. Аналогичный результат будет и с обувью: получится слой из пыли и грязи на липкой поверхности. Если вы все же решите воспользоваться этим советом, то будьте готовы стать обладателем пятнистой пары обуви, т.к. некоторые лаки сверхсильной фиксации разъедают краску.
3.Положите внутрь ботинка кусочек лимона
Лучше добавьте лимон в чай, а для ботинок купите спрей. / Фото: dnpr.com.ua
Это победитель в конкурсе «странных лайфхаков»! Советчики предлагают делать это безумие для ДЕЗИНФЕКЦИИ и устранения запаха!
Конечно, если обувь используется каждый день, со временем может возникнуть неприятный запах. Но лимон в этом деле не помощник. Ботинок – идеальное место для жизни и размножения бактерий, а потом и плесени.
Лучше использовать спреи-антисептики для обуви, которые можно выбрать на любой вкус и кошелек. Они защищают обувь и ноги от вредных бактерий. А ломтик лимона добавьте в чай.
4. Царапины или потертости закрашивайте краской для волос или фломастером
Нет, нет, нет! Если вам дорога обувь, то не скупитесь и отнесите ее на реставрацию. Сейчас это направление развито во всех городах. Стоит процедура дороже фломастеров, но дешевле новой пары обуви.
Не забываем и про те советы, которые уступают в креативности предыдущим, а стали обычным делом для многих семей. Если вы хотите уничтожить любимую обувь, то не забывайте ее сушить на батарее/ полотенцесушителе, не используйте формодержатели (даже элементарную газету), мойте в стиральной машине, а обувная ложка вообще для зануд, ведь у нормальных людей есть указательный палец!
А если серьезно?
Не ленитесь следовать элементарным правилам ухода за обувью. / Фото: media.price.ua
А если серьезно, то любая обувь нуждается в уходе. Даже с учетом роста цен, средства ухода обходятся дешевле новой пары качественной обуви.
Чистите обувь правильно! Кожаные ботинки, сапоги, туфли очистите от пыли, грязи и следов старого крема. Это можно сделать тканевой салфеткой и шампунем для обуви. Дайте обуви высохнуть! Это важно. Затем нанесите специальный крем, заполируйте его щеткой (щетина из натурального конского волоса). Позже можно протереть чистые ботинки бархоткой. Это добавит обуви блеск.
Для лакированной обуви используйте специальные средства. / Фото: sovremennoedomovodstvo.ru
Для лакированной обуви крем должен быть на силиконовой основе, а щетку замените на салфетку из фланели, т.к. этот тип кожи легко повредить.
Перед тем, как спрятать обувь после зимнего сезона, сдайте ее в службу, которая качественно почистит ее от реагентов. Не делайте это самостоятельно, т.к. могут появиться пятна. Обычно в стоимость входит и обработка кремом. Если нет – вы можете сделать это дома сами.
Для хранения вам понадобится коробка, формодержатели (можно использовать бумагу или газету) и индивидуальные мешки для обуви. Всё! И через 5-6 месяцев вы достанете из коробки обувь в идеальном состоянии. Перед первым выходом в свет не забудьте протереть обувь и обработать водоотталкивающим средством.
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