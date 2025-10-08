С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    от беспросветной нищеты и бедности в совдепии армию и снабжали всем самым дешёвым и малозатратным... савейский солдат...История перловки ...
  • Maxim
    Быстрее - засыпать в кипяток, промыть, залить холодной и варить как гречку, только чуть дольше, она - очень питательн...Почему перловка с...
  • Ингерман Ланская
    видимо у фантазёра этого бреда никогда собаки не было.... да и про японию он из своего носа наковырялЗачем Японцы став...

Невероятные факты о Млечном Пути

Каждая звезда, которую вы видите ночью, является членом Млечного Пути. Тем не менее, если вы посмотрите на размытый объект над головой, примерно равный размеру полной луны, вы увидите множество звезд за пределами Млечного пути, которые превосходят их по количеству в Млечном пути. Это называется галактика Андромеды.

Без телескопа нельзя сказать, что он состоит из отдельных звезд; это просто выглядит как нечеткое пятно. Что немного удручает, так это то, что, согласно научным оценкам, наша галактика Млечный Путь столкнется с Галактикой Андромеды примерно через 4,5 миллиарда лет. И, как вы, наверное, понимаете, это не будет хорошо вообще. Но не беспокойтесь. Мы можем гарантировать вам, что через 4,5 миллиарда лет вы определенно уже будете мертвы. Итак, вместо того, чтобы грустить о том, что происходит за 4,5 миллиарда лет, почему бы вам не прочитать 7 почти невероятных фактов о Млечном?

Невероятные факты о Млечном Пути

1. Невообразимые скорости. Наша солнечная система вращается вокруг центра галактики со скоростью около 827 000 км / ч.

Невероятные факты о Млечном Пути

2. Он действительно пыльный и газовый. Хотя это может показаться не случайным наблюдателем, Млечный Путь полон пыли и газа. Это вещество составляет колоссальные 10-15% светящегося / видимого вещества в нашей галактике, а остальное — звезды.

Невероятные факты о Млечном Пути

3. Люди против Млечного Пути. Солнце и наша солнечная система вращались вокруг галактики менее чем в 20 раз с момента рождения нашей солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад.

Невероятные факты о Млечном Пути

4. Млечный Путь полон токсичных жиров. Вихревое движение в пустом пространстве между звездами нашей галактики — это кучка грязного жира.
Маслянистые органические молекулы, известные как алифатические углеродные соединения, образуются в некоторых типах звезд, а затем просачиваются в межзвездное пространство.

http://navote.ru/?p=20751Невероятные факты о Млечном Пути

5. Никто не знает, сколько весит Млечный Путь. Астрономы до сих пор не уверены, сколько именно весит наша галактика. В настоящее время оценки колеблются от 700 миллиардов до 2 триллионов масс нашего Солнца.

Невероятные факты о Млечном Пути

6. Путь, по которому бежала собака. Согласно легенде чероки, Млечный путь образовался, когда собака украла мешок с кукурузной мукой. Пока ее преследовали, она просыпала немного.

Невероятные факты о Млечном Пути

7. Млечный Путь не будет жить вечно. Примерно через четыре миллиарда лет Млечный Путь столкнется со своим ближайшим соседом, Галактикой Андромеды. Две спиральные галактики в настоящее время летят навстречу друг другу со скоростью 250 000 миль в час.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх