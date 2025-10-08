Невероятные факты о Млечном Пути

Каждая звезда, которую вы видите ночью, является членом Млечного Пути. Тем не менее, если вы посмотрите на размытый объект над головой, примерно равный размеру полной луны, вы увидите множество звезд за пределами Млечного пути, которые превосходят их по количеству в Млечном пути. Это называется галактика Андромеды.

Без телескопа нельзя сказать, что он состоит из отдельных звезд; это просто выглядит как нечеткое пятно. Что немного удручает, так это то, что, согласно научным оценкам, наша галактика Млечный Путь столкнется с Галактикой Андромеды примерно через 4,5 миллиарда лет. И, как вы, наверное, понимаете, это не будет хорошо вообще. Но не беспокойтесь. Мы можем гарантировать вам, что через 4,5 миллиарда лет вы определенно уже будете мертвы. Итак, вместо того, чтобы грустить о том, что происходит за 4,5 миллиарда лет, почему бы вам не прочитать 7 почти невероятных фактов о Млечном?1. Невообразимые скорости. Наша солнечная система вращается вокруг центра галактики со скоростью около 827 000 км / ч.2. Он действительно пыльный и газовый. Хотя это может показаться не случайным наблюдателем, Млечный Путь полон пыли и газа. Это вещество составляет колоссальные 10-15% светящегося / видимого вещества в нашей галактике, а остальное — звезды.3. Люди против Млечного Пути. Солнце и наша солнечная система вращались вокруг галактики менее чем в 20 раз с момента рождения нашей солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад.4. Млечный Путь полон токсичных жиров. Вихревое движение в пустом пространстве между звездами нашей галактики — это кучка грязного жира.Маслянистые органические молекулы, известные как алифатические углеродные соединения, образуются в некоторых типах звезд, а затем просачиваются в межзвездное пространство . 5. Никто не знает, сколько весит Млечный Путь. Астрономы до сих пор не уверены , сколько именно весит наша галактика. В настоящее время оценки колеблются от 700 миллиардов до 2 триллионов масс нашего Солнца.6. Путь, по которому бежала собака. Согласно легенде чероки, Млечный путь образовался, когда собака украла мешок с кукурузной мукой. Пока ее преследовали, она просыпала немного.7. Млечный Путь не будет жить вечно. Примерно через четыре миллиарда лет Млечный Путь столкнется со своим ближайшим соседом, Галактикой Андромеды. Две спиральные галактики в настоящее время летят навстречу друг другу со скоростью 250 000 миль в час .