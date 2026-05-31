Девайс из СССР, или Как сделать, чтобы пища не пригорала

Проблема пригорания во время готовки знакома практически всем хозяйкам без исключения. Действительно, не очень приятно, особенно отмывать кастрюли. Процесс трудоемкий и нередко длительный. Но избежать этой неприятности можно.
Одним из способов избежать пригорания пищи является готовка на маленьком огне / Фото: posudaguide.
Начнем с того, что самый простой совет – готовить на медленном огне все время помешивая. Но здесь есть маленький нюанс – необходимо постоянно находиться у плиты, не отходя от кулинарного шедевра ни на секунду. А так не всегда получается, и результат не заставит себя ждать.
Можно купить кастрюли с толстыми стенками, но это недешевое удовольствие / Фото: smak.ua
Второй совет, который часто можно встретить, читая или просматривая видео с кулинарными приготовлениями, заключается в использовании посуды с толстыми стенками. Особенно она рекомендуется молодым и неопытным хозяюшкам.
В Советском Союзе о такой посуде даже не слышали, а пользовались простым и доступным устройством / Фото: lifeisartweb.wordpress.com
Рекомендация на самом деле отличная, но и она не всем подходит. Дело в том, что кастрюль с толстыми стенками поголовно у всех нет. Их можно приобрести, но далеко не все захотят покупать дорогущее изделие. Цена на такие кастрюли немаленькая.
Простой и доступный девайс родом из СССР - рассекатель пламени / Фото: Twitter
Есть и третий способ – наиболее экономный и удобный. Можно сказать, что родом он еще из Советского Союза. Правда, подходит он лишь тем, у кого стоят газовые плиты.
Такое незамысловатое устройство обеспечит равномерное приготовление пищи и минимизирует риск ее пригорания / Фото: ikvis.ee
Сегодня они тоже есть в продаже, причем в разных вариациях и даже с ручкой, что особенно удобно.
Современные модели рассекателей пламени изготавливаются с ручкой, что очень удобно / Фото: otzovik.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии