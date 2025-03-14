Как читать упаковки с замороженными овощами, чтобы не напасть на «лук с морковкой»

В 20-х годах ХХ века К. Бердсай разработал способ быстрой заморозки, которым мы пользуемся до сих пор . / Фото: 7ya.ru

Международная академия холода в 1964 году предложила оптимальную температуру для заморозки овощей: -18°C. / Фото: simpleslim.ru

Микотоксикоз – форма тяжелого отравления, вызванная употреблением подгнивших овощей и фруктов.

1. Как замораживают овощи дома и на производстве

Перед шоковой заморозкой овощи режут на мелкие кусочки, чтобы ускорить процесс. / Фото: holcom.ru

Размораживать овощи полностью необходимо при добавлении их в фарш или тесто. / Фото: vogazeta.ru

Для удобства прикрепите к контейнерам или пакетам со смесью стикеры, на которых будет указана дата заготовки.

2. Гайд по замороженным овощным смесям

Весомое преимущество таких овощей – низкая калорийность.

Чтобы овощи не обветрились, размораживайте их прямо в упаковке. / Фото: 1000.menu

Удобно использовать такие наборы, чтобы разнообразить постное меню.

3. Популярные овощные смеси, которые вы можете найти в любом продуктовом магазине

Морковь входит в состав почти всех замороженных смесей по причине своей дешевизны . / Фото: mke.ee

Более полезным считается употребление темных овощей ( шпинат, баклажаны, брокколи, стручковая фасоль) с тушеным мясом.

Помните, что не замораживают репу, редьку и редис!

Как самостоятельное блюдо этот набор будет скромным. Лучше использовать его при приготовлении рагу и овощных пирогов. / Фото: vilkin.pro

Гювеч с картофелем и мясом. / Фото: povar.ru

4. Обращайте внимание на цвет покупных замороженных овощей

Если овощи из упаковки имеют дефекты, то не стоит употреблять их в пищу.

5. Состав имеет значение

Например, в составе этого набора заявлена мини-кукуруза, но не указано ее количество. Кукуруза была - 2 ломтика на весь пакет. / Фото: irecommend.ru

6. Герметичная упаковка или на развес

Не все бактерии и грибки погибают в открытых морозильных камерах.

Ежедневная норма овощей для человека любого возраста - 5 порций. / Фото: bonduelle.ru