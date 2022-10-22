Кинжал в рукаве и служение мужу: 5 занимательных фактов о женщинах-самураях

1. О самоназвании женщин-воинов

В Японии женщину-воина самураем не назовут. /Фото: livejournal.com

2. Об особенностях служения и кодексе

Женщин обучали так же, как и мужчин. /Фото: factroom.ru

3. Об оружии онна-бугэйся

Женщина-самурай с нагинатой. /Фото: wikipedia.org

4. О женском харакири

Актёр кабуки в роли женщины-воительницы. /Фото: wikipedia.org

5. Об истории бытования онна-бугэйся

История японских воительниц насчитывает тысячу лет. /Фото: iledebeaute.ru