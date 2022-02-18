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Кофе, соль и алкоголь: несколько вещей, которые необычным образом отразятся на здоровье

Кофе, соль и алкоголь: несколько вещей, которые необычным образом отразятся на здоровье

Кофе, соль и алкоголь: несколько вещей, которые необычным образом отразятся на здоровье

Чуть ли не с детства мы знаем, что кофе — это вредно для сердца, как, впрочем, ничем хорошим грозит и лишний вес. 

Но недавние исследования опровергают некоторые стереотипы и вносят хаос в понятие здорового образа жизни, зависимости определенных патологий от нашего поведения и привычек.

Кофе, соль и алкоголь: несколько вещей, которые необычным образом отразятся на здоровье

Уровень холестерина стабилизует частичная замена животного белка растительным

Замена двух из трех порций животного белка растительным снижает некоторые основные маркеры холестерина крови человека. Это, в свою очередь, позволяет уменьшить риск возникновения сердечнососудистых заболеваний и увеличить продолжительность жизни.

Автор исследования, доктор Джон Сивенпипер из больницы Св. Михаила, уточнил, что эксперименты проводились на ста испытуемых. В ходе теста люди заменяли часть животного белка растительным, его источниками были бобовые культуры и соя.

В конечном итоге за три недели проведения испытаний, подопытным удалось снизить уровень холестерина на 5%. Это существенный показатель, кроме того, его можно увеличить, вводя в рацион дополнительные "стабилизаторы". Ими являются злаковые продукты, к примеру, пророщенный овес и ячмень, водорастворимые волокна подорожника.

Разнообразив свой рацион такими полезными продуктами, также можно провести профилактику множества патологий.

Польза кофе для "сердечников"

Кофе, соль и алкоголь: несколько вещей, которые необычным образом отразятся на здоровье

К такому потрясающему выводы пришли ученые из Научно-исследовательского института экологической медицины IUF-Leibniz и Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне.

Согласно результату нового исследования, доза кофеина в 4 чашки кофе (для человека средней комплекции) оказывает благотворное влияние на организм человека. Вещество не только способствует снижению риска возникновения многих патологий, включая диабет второго типа, но также и помогает укреплению сердца.

Механизм такого действия прост, но до этого не был изучен: кофеин способствует попаданию белка в митохондрии, значительно усиливая их функциональность и защищая клетки нашего "мотора" от повреждений.

Испытания проводились на здоровых грызунах, мышах "в возрасте" и, конечно, мышах-диабетиках. При этом результаты были потрясающими — во всех случаях на лицо было значительное улучшение защитных функций клеток, улучшалась и регенерация. Группа исследователей описывает перспективы использования своего открытия в современной медицине как пересмотр стандартов реабилитации больных, а также рассмотрение потребления кофе или кофеина в качестве дополнительного диетического фактора у пожилых людей.

Как видите, с кофе все оказалось отнюдь не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Конечно, это не значит, что все "сердечники" должны сразу же ринуться пить кофе ведрами в надежде полностью восстановиться. Остается ждать новых научных открытий и доказательств того, что представленное исследование найдет отражение в медицинских концепциях.

Соль ведет к гипертонии

Кофе, соль и алкоголь: несколько вещей, которые необычным образом отразятся на здоровье

Это утверждение много лет оспаривалось учеными, отрицающими зависимость между сердечнососудистыми заболеваниями, гипертонией и количеством соли, потребляемой человеком.

Исследования в этой области осложнялись трудностями в измерении количества потребляемой соли — лишь немногие могут сказать, какое количество поваренной соли они съедают ежедневно. Кроме того, в течение дня уровень соли в биологических жидкостях человека изменяется, поэтому для точности измерения пришлось рассматривать этот показатель в динамике, каждые сутки.

Именно так и поступили авторы исследования, опубликованного в Международном журнале эпидемиологии. Ученые из Женской больница Бригхэма собрали группу из 3000 участников, находящий в предгипертоническом состоянии.

В результате исследования было установлено, что как высокое, так и низкое потребление соли ведет к увеличению риска смертности в подопытной группе и ухудшению общего физиологического состояния.

Ученые не назвали оптимальную, по их мнению, дозу хлорида натрия.

Как бы там ни было, это исследование демонстрирует нам, что жесткие диеты и стили питания, предусматривающие практические полный отказ от соли, также не приводят ни к чему хорошему. Здесь, как нигде, уместным будет употреблять натрий по принципу "що занадто — то нездраво" (укр.).

Ожирение и рак

Ожирение практически у каждого из нас ассоциируется с болезнью или, как минимум, весьма нездоровым состоянием организма.

С этим выражением не согласны ученые из Комплексного онкологического центра UNC Lineberger. Этой авторитетной организацией предложено немало инновационных методов лечения рака и разработок в этой области, поэтому к их мнению стоит прислушаться.

Итак, исследователи утверждают, что некоторое количество лишнего веса у женщин ведет к снижению риска возникновения рака молочной железы. Причем даже женщины с нормальным весом, но с большим индексом жира, гораздо менее подвержены этой патологии, чем их худощавые сверстницы.

До этого среди онкологов и исследователей в этой области бытовало мнение, что лишний вес, напротив, ведет к увеличение риска заболевания и лишь недавно, проведя масштабный сбор данных, ученым удалось доказать обратное.

Итак, для проведения анализа ученые использовали данные более чем 750 тыс. женщин в возрасте до 55 лет, которые обращались к врачам с новообразованиями. Наблюдалась тенденция снижения количества больных по мере увеличения их "весовой категории".

В этой тенденции нет никакого порога и она не ограничивается определенным весом. Так ученые установили, что чем больше вес женщины, тем меньше вероятность того, что у нее будет рак груди.

Конечно, не стоит набирать вес только с целью профилактики этой патологии, ведь на фоне ожирения вы рискуете заработать массу других неприятных проблем со здоровьем. Тем не менее, факт остается фактом — то, что еще недавно считалось закономерностью, сегодня оспорено и доказано.

Связь алкоголя и бессонницы

Кофе, соль и алкоголь: несколько вещей, которые необычным образом отразятся на здоровье

Алкоголь вызывает существенные проблемы со сном и даже один эпизод употребления крепких напитков отражается на генах, отвечающих за сон.

Исследования, подтверждающие это, проводились в Миссурийском университете. В результате экспериментов рассматривалась взаимосвязь алкоголизма и бессонницы, ведь человек не только плохо спит, оттого, что пьет, но и потом пьет, что уснуть.

Выходит, что бессонница вызывает алкоголизм, а алкоголизм — бессонницу.

Опыты проводились в лабораторных условиях, в ходе тестов удалось установить, что даже один эпизод употребления алкогольных напитков вызывает нарушения сна, что и говорить о постоянном злоупотреблении алкоголем.

Проблему бессонницы в случае алкоголизма можно легко побороть только "клин клином", т.е. снова выпив. А учитывая то, что каждый шестой взрослый человек в мире выпивает как минимум несколько раз в месяц, проблему можно назвать существенной.

Представьте, в пятницу вы решаете расслабиться и выпить, в результате в субботу у вас отвратительное самочувствие, да и заснуть не очень-то удается. Результат закономерен — человек снова выпивает, его самочувствие улучшается, мышцы расслабляются, а подушка так и манит. Это очень похоже на начало запоя, особенно если нет определенных социально-экономических ограничений.

Расстройства сна, особенно хроническое, ведет к физиологическим и психологическим расстройствам. В свою очередь, это приводит к сокращению не только качества, но и продолжительности жизни человека.

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