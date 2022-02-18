Кофе, соль и алкоголь: несколько вещей, которые необычным образом отразятся на здоровье

Чуть ли не с детства мы знаем, что кофе — это вредно для сердца, как, впрочем, ничем хорошим грозит и лишний вес.

Но недавние исследования опровергают некоторые стереотипы и вносят хаос в понятие здорового образа жизни, зависимости определенных патологий от нашего поведения и привычек.

Уровень холестерина стабилизует частичная замена животного белка растительным

Замена двух из трех порций животного белка растительным снижает некоторые основные маркеры холестерина крови человека. Это, в свою очередь, позволяет уменьшить риск возникновения сердечнососудистых заболеваний и увеличить продолжительность жизни.

Автор исследования, доктор Джон Сивенпипер из больницы Св. Михаила, уточнил, что эксперименты проводились на ста испытуемых. В ходе теста люди заменяли часть животного белка растительным, его источниками были бобовые культуры и соя.

В конечном итоге за три недели проведения испытаний, подопытным удалось снизить уровень холестерина на 5%. Это существенный показатель, кроме того, его можно увеличить, вводя в рацион дополнительные "стабилизаторы". Ими являются злаковые продукты, к примеру, пророщенный овес и ячмень, водорастворимые волокна подорожника.

Разнообразив свой рацион такими полезными продуктами, также можно провести профилактику множества патологий.

Польза кофе для "сердечников"

К такому потрясающему выводы пришли ученые из Научно-исследовательского института экологической медицины IUF-Leibniz и Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне.

Согласно результату нового исследования, доза кофеина в 4 чашки кофе (для человека средней комплекции) оказывает благотворное влияние на организм человека. Вещество не только способствует снижению риска возникновения многих патологий, включая диабет второго типа, но также и помогает укреплению сердца.

Механизм такого действия прост, но до этого не был изучен: кофеин способствует попаданию белка в митохондрии, значительно усиливая их функциональность и защищая клетки нашего "мотора" от повреждений.

Испытания проводились на здоровых грызунах, мышах "в возрасте" и, конечно, мышах-диабетиках. При этом результаты были потрясающими — во всех случаях на лицо было значительное улучшение защитных функций клеток, улучшалась и регенерация. Группа исследователей описывает перспективы использования своего открытия в современной медицине как пересмотр стандартов реабилитации больных, а также рассмотрение потребления кофе или кофеина в качестве дополнительного диетического фактора у пожилых людей.

Как видите, с кофе все оказалось отнюдь не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Конечно, это не значит, что все "сердечники" должны сразу же ринуться пить кофе ведрами в надежде полностью восстановиться. Остается ждать новых научных открытий и доказательств того, что представленное исследование найдет отражение в медицинских концепциях.

Соль ведет к гипертонии

Это утверждение много лет оспаривалось учеными, отрицающими зависимость между сердечнососудистыми заболеваниями, гипертонией и количеством соли, потребляемой человеком.

Исследования в этой области осложнялись трудностями в измерении количества потребляемой соли — лишь немногие могут сказать, какое количество поваренной соли они съедают ежедневно. Кроме того, в течение дня уровень соли в биологических жидкостях человека изменяется, поэтому для точности измерения пришлось рассматривать этот показатель в динамике, каждые сутки.

Именно так и поступили авторы исследования, опубликованного в Международном журнале эпидемиологии. Ученые из Женской больница Бригхэма собрали группу из 3000 участников, находящий в предгипертоническом состоянии.

В результате исследования было установлено, что как высокое, так и низкое потребление соли ведет к увеличению риска смертности в подопытной группе и ухудшению общего физиологического состояния.

Ученые не назвали оптимальную, по их мнению, дозу хлорида натрия.

Как бы там ни было, это исследование демонстрирует нам, что жесткие диеты и стили питания, предусматривающие практические полный отказ от соли, также не приводят ни к чему хорошему. Здесь, как нигде, уместным будет употреблять натрий по принципу "що занадто — то нездраво" (укр.).

Ожирение и рак

Ожирение практически у каждого из нас ассоциируется с болезнью или, как минимум, весьма нездоровым состоянием организма.

С этим выражением не согласны ученые из Комплексного онкологического центра UNC Lineberger. Этой авторитетной организацией предложено немало инновационных методов лечения рака и разработок в этой области, поэтому к их мнению стоит прислушаться.

Итак, исследователи утверждают, что некоторое количество лишнего веса у женщин ведет к снижению риска возникновения рака молочной железы. Причем даже женщины с нормальным весом, но с большим индексом жира, гораздо менее подвержены этой патологии, чем их худощавые сверстницы.

До этого среди онкологов и исследователей в этой области бытовало мнение, что лишний вес, напротив, ведет к увеличение риска заболевания и лишь недавно, проведя масштабный сбор данных, ученым удалось доказать обратное.

Итак, для проведения анализа ученые использовали данные более чем 750 тыс. женщин в возрасте до 55 лет, которые обращались к врачам с новообразованиями. Наблюдалась тенденция снижения количества больных по мере увеличения их "весовой категории".

В этой тенденции нет никакого порога и она не ограничивается определенным весом. Так ученые установили, что чем больше вес женщины, тем меньше вероятность того, что у нее будет рак груди.

Конечно, не стоит набирать вес только с целью профилактики этой патологии, ведь на фоне ожирения вы рискуете заработать массу других неприятных проблем со здоровьем. Тем не менее, факт остается фактом — то, что еще недавно считалось закономерностью, сегодня оспорено и доказано.

Связь алкоголя и бессонницы

Алкоголь вызывает существенные проблемы со сном и даже один эпизод употребления крепких напитков отражается на генах, отвечающих за сон.

Исследования, подтверждающие это, проводились в Миссурийском университете. В результате экспериментов рассматривалась взаимосвязь алкоголизма и бессонницы, ведь человек не только плохо спит, оттого, что пьет, но и потом пьет, что уснуть.

Выходит, что бессонница вызывает алкоголизм, а алкоголизм — бессонницу.

Опыты проводились в лабораторных условиях, в ходе тестов удалось установить, что даже один эпизод употребления алкогольных напитков вызывает нарушения сна, что и говорить о постоянном злоупотреблении алкоголем.

Проблему бессонницы в случае алкоголизма можно легко побороть только "клин клином", т.е. снова выпив. А учитывая то, что каждый шестой взрослый человек в мире выпивает как минимум несколько раз в месяц, проблему можно назвать существенной.

Представьте, в пятницу вы решаете расслабиться и выпить, в результате в субботу у вас отвратительное самочувствие, да и заснуть не очень-то удается. Результат закономерен — человек снова выпивает, его самочувствие улучшается, мышцы расслабляются, а подушка так и манит. Это очень похоже на начало запоя, особенно если нет определенных социально-экономических ограничений.

Расстройства сна, особенно хроническое, ведет к физиологическим и психологическим расстройствам. В свою очередь, это приводит к сокращению не только качества, но и продолжительности жизни человека.

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