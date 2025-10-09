Как избавиться от лишней воды в организме

Ох уж эти таинственные ночные килограммы! Отекшие пальцы, ощущение тяжести в ногах и животе… Все эти признаки могут быть связаны с лишним «водным» весом. И доставлять еще больше неудобств, когда ты занимаешься спортом, считаешь калории — а вес ползет вверх. Но от лишней воды можно избавиться! Вот несколько проверенных способов.
1. Убери соль
Это своеобразный магнит для воды, задерживающий ее в организме. Особенно много соли в ресторанной и готовой еде. И будь осторожен с чувствительностью к соли, тогда ее нужно сократить еще сильнее! Посмотри на свои пальцы через час после поедания соленого блюда. Если кольца стали сидеть плотнее и ты чувствуешь неприятное жжение, значит, много соли есть не надо.
2. Не увлекайся углеводами
Они тоже задерживают воду. Если ты ешь углеводы и не используешь их как топливо, тело превращает их в гликоген, который накапливается в мышцах и дает энергию. Около 1% веса человека приходится на гликоген, и каждый его грамм задерживает 2,7 грамма воды.
3. Пей воду
Благодаря этому парадоксу из организма можно вывести излишки соли, которая удерживает воду. Кроме того, при недостаточном потреблении жидкости организму приходится задерживать ее внутри. Диетологи говорят, что 500 мл воды перед обедом и ужином помогают эффективнее снижать вес.
4. Пей калий!
Чем больше калия в пище, тем меньше соли оседает в почках и тем ниже давление и вес. Диетологи рекомендуют принимать по 4,7 г калия в день, но с обычной пищей приходит только половина.
5. Гуляй
Получасовая прогулка сжигает до ста калорий и помогает клеткам избавляться от лишней воды.
