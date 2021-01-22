Почему на Руси употребление в пищу мяса кролика считалось большим грехом

Мясо кролика считается диетическим продуктом / Фото: cattur.ru

1. Запрет на Руси на мясо кролика

До проведения реформы Московским Патриархом Никоном мясо кролика было запрещено к употреблению / Фото: 123ru.net

Несмотря на отмену запрета, старообрядцы не едят крольчатину / Фото: shoppingator.ru

2. Почему возник запрет

Согласно Старому Завету, кролики не являлись животными с раздвоенными копытами, хотя и жевали жвачку / Фото: yandex.ua

Считалось, что мясо кролика загрязняет не только тело, но и душу человека / Фото: funzoo.ru

Старообрядцы до сих пор следуют библейскому запрету, так как непослушание считают большим грехом / Фото: commons.m.wikimedia.org

У иудеев мясо свиньи и кролика по сей день считается грязным / Фото: trinixy.ru