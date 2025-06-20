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Как выглядят детские образовательные центры в Сингапуре

Как выглядят детские образовательные центры в Сингапуре Проектное бюро LAUD Architects представило необычное детское дошкольное учреждение Sparkletots в Сингапуре, разработанное в рамках правительственной программы по расширению возможностей в сфере дошкольного образования. Пространство площадью 8 400 квадратных метров рассчитано на 1 000 детей и расположено в Пунгголе, относительно новом городе, населённом молодыми парами с детьми.

Элегантная круглая форма здания с нависающим навесом крыши передаёт образ укрытия и защиты. Фасад конструкции состоит из серии вертикальных элементов, интегрированных с вентиляционными жалюзи светлого цвета. Чередующиеся сплошные панели и жалюзи расположены под углом, минимизируя воздействие западного солнца. Использованные материалы и обилие зелени в здании источает тепло и домашнюю атмосферу. Применение в интерьере цветов с радужного логотипа Sparkletots служит в качестве организационного принципа и ориентира для детей.
Сердцем дошкольного образовательного центра является игровая зона, состоящая из отдельных комнат, прилегающих к многоцелевой арене, включая столовую, библиотеку и крытый театр на первом этаже, а также мост с озеленением на втором уровне. Как выглядят детские образовательные центры в СингапуреКак выглядят детские образовательные центры в СингапуреКак выглядят детские образовательные центры в СингапуреКак выглядят детские образовательные центры в СингапуреКак выглядят детские образовательные центры в СингапуреКак выглядят детские образовательные центры в СингапуреКак выглядят детские образовательные центры в СингапуреКак выглядят детские образовательные центры в СингапуреКак выглядят детские образовательные центры в СингапуреКак выглядят детские образовательные центры в СингапуреКак выглядят детские образовательные центры в СингапуреКак выглядят детские образовательные центры в СингапуреКак выглядят детские образовательные центры в СингапуреКак выглядят детские образовательные центры в СингапуреКак выглядят детские образовательные центры в Сингапуре

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