Проектное бюро LAUD Architects представило необычное детское дошкольное учреждение Sparkletots в Сингапуре, разработанное в рамках правительственной программы по расширению возможностей в сфере дошкольного образования. Пространство площадью 8 400 квадратных метров рассчитано на 1 000 детей и расположено в Пунгголе, относительно новом городе, населённом молодыми парами с детьми.
Элегантная круглая форма здания с нависающим навесом крыши передаёт образ укрытия и защиты. Фасад конструкции состоит из серии вертикальных элементов, интегрированных с вентиляционными жалюзи светлого цвета. Чередующиеся сплошные панели и жалюзи расположены под углом, минимизируя воздействие западного солнца. Использованные материалы и обилие зелени в здании источает тепло и домашнюю атмосферу. Применение в интерьере цветов с радужного логотипа Sparkletots служит в качестве организационного принципа и ориентира для детей.
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Как выглядят детские образовательные центры в Сингапуре
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