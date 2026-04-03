Как правильно почистить матрас

Bот это да! Что только не попадает на поверхность матраса — отмерший эпидермис, пылевые клещи, пот и другие биологические жидкости. Даже под постельным бельем вы не убережете его загрязнений. Как вернуть матрасу первоначальную чистоту?


Пылесос

Снимите чехол и тщательно пропылесосьте все поверхности матраса.
Так вы избавитесь от крошек, волос, шерсти животных и прочего мелкого мусора.

Удаление пятенСпособ удаления напрямую зависит от типа пятен. Очистить поверхность от биологических жидкостей, пусть даже и застарелых, гораздо проще, чем, к примеру, удалить пятна от кофе или красного вина.


Для начала попробуйте обработать их смесью перекиси водорода, жидкого мыла и пищевой соды. Нанесите чистящее средство на пятно и вотрите его в поверхность.

Можно также использовать нетоксичные составы на основе естественных ферментов, разрушающих загрязнения и удаляющих запахи.Еще одно эффективное средство — паста из лимонного сока и соли. Нанесите его на пятно и оставьте на 30−60 минут. По истечении этого времени протрите поверхность чистым полотенцем.

Удаление запахов

Посыпьте поверхность пищевой содой и оставьте ее на несколько часов. Порошок впитает излишнюю влагу, оставшуюся после удаления пятен, и вернет матрасу аромат свежести и чистоты. Остатки соды удалите пылесосом.
ПроветриваниеСамый важный этап чистки матраса — проветривание на свежем воздухе, желательно в солнечном месте. Ультрафиолетовые лучи — лучший способ борьбы с вредоносными микроорганизмами.

Защита



Если до этого у вас не было чехла для матраса, самое время его приобрести.
Выполненный из влагостойкого материала, он защитит матрас от пятен и грязи. К тому же, чехол можно стирать в машинке столько раз, сколько вы пожелаете.
