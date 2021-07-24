Почему не плодоносит слива и что с этим делать

Ваша слива не плодоносит, и вы не знаете, как помочь растению в этой ситуации? Плоды могут отсутствовать на дереве по нескольким причинам. Давайте разберемся в самых частых из них и узнаем, как заставить сливу плодоносить.

Большинство причин связано с неправильным уходом за растением. Поэтому еще в момент посадки нужно учитывать все предпочтения этой культуры. Если же вам трудно понять, что вы сделали не так в процессе выращивания, обратите внимание на эти самые распространенные причины, по которым на сливе плохо образуются плоды.



Причина 1: физиологическая падалица

Причина 2: самобесплодный сорт сливы

Причина 3: болезни сливы

Причина 4: вредители сливы

Причина 5: плохая погода

Причина 6: кислый грунт

Причина 7: неправильная посадка саженца сливы

Причина 8: недостаточное освещение для дерева

Нередко бывает, что деревья дружно цветут, образуют завязи, но потом часть плодов осыпается, не успев вызреть. Довольно сложно определить точную причину падалицы. Обычно плоды осыпаются, когда дереву не хватает сил, чтобы обеспечить их питанием. Тому виной может быть слабая корневая система, неподходящие условия произрастания (переувлажнение или засуха), неправильная агротехника (в частности, неграмотная обрезка), бедная почва и др.Чтобы помочь растению образовать зрелые плоды, нужно постараться обеспечить ему комфортные условия. 2-3 раза в год сливы подкармливают по такой схеме: весной под дерево (начиная с трехлетнего возраста) вносят раствор мочевины и сульфата калия (по 2 ст.л. карбамида и сульфата калия на 10 л воды), а после цветения – нитрофоску (3 ст.л. на 10 л воды). Во время формирования плодов почву проливают раствором перебродившего куриного помета (в соотношении 1:20). А осенью проводят внекорневую подкормку сульфатом калия и суперфосфатом (по 2 ст.л. удобрений на 10 л воды).Большинство слив самобесплодны (они нуждаются в сортах-опылителях), поэтому важно правильно выбрать саженцы при посадке. Подбирайте оптимальные опылители для каждого сорта.В дождливую погоду перекрестное опыление может оказаться неэффективным, так как в ненастье насекомые, опыляющие растения, не активны. Тогда в саду лучше размещать самоплодные сорта сливы.Больное дерево не в состоянии сформировать большое количество здоровых плодов. Часто слива не цветет и не плодоносит, если она больна клястероспориозом или плодовой гнилью. Чтобы не допустить развития этих недугов, в течение периода вегетации (до и после цветения) нужно проводить профилактические опрыскивания Плантенолом (3 мл на 10 л воды) или Скором.В самом начале распускания почек, во время цветения, в период появления бутонов и за три недели до уборки плодов используют 1%-ную бордоскую жидкость. Осенью после листопада деревья опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью. Также важно регулярно собирать мумифицированные плоды, опавшие листья и сжигать их.Личинки пилильщика и толстоножки, гусеницы плодожорки и другие насекомые поедают плоды и семена сливы. Поврежденные плоды осыпаются и быстро гниют. А цветоед повреждает цветочные почки, поэтому плоды и вовсе не могут завязаться.Против вредителей помогут перекопка и рыхление почвы в приствольном круге, применение ловчих поясов, ловушек (на ветках развешивают банки с забродившим компотом, пивом, квасом) и проведение регулярных (3-4 раза за сезон) обработок инсектицидами. Хорошо себя зарекомендовали такие препараты, как Инта-Ц-М, Кинмикс, Препарат 30 Плюс, Фуфанон-Нова.Плодовые почки могут вымерзнуть, если после оттепели вдруг наступит мороз. В нестабильном климате средней полосы это нередко случается в мае. Частые морозобоины на стволах и вымерзание молодых побегов сильно ослабляют деревья, что ведет к снижению урожайности. Кроме того, если днем дует холодный ветер и температура воздуха резко снижается, может возникнуть стерилизация пыльцы. Тогда плоды тоже не завяжутся.А еще слива плохо плодоносит, когда лето слишком сухое или очень дождливое. На погоду повлиять невозможно, поэтому в ваших силах лишь отдавать предпочтение районированным сортам. Они более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям конкретного региона.Слива требовательна к составу почвы. Она способна плодоносить только на земле с нейтральной реакцией. В кислый грунт нужно добавить древесную золу (200-400 г на 1 кв.м) или гашеную известь (300-500 г на 1 кв.м).Определить повышенную кислотность почвы на участке можно по нескольким признакам: на поверхности почвы заметна белесая «пепельная» прослойка; отсутствует или очень плохо растет клевер; активно разрастаются мох, щавель, багульник, вереск, лютики, хвощ, белоус и другие растения, предпочитающие кислую почву.При посадке саженца важно не заглублять корневую шейку, иначе слива в будущем не будет плодоносить.При посадке деревьев в тени дома, вблизи высокорослых растений, за высокими сплошными заборами сливам не хватает света, поэтому они отказываются образовывать плоды. Некоторые в таких условиях даже не зацветают. Поэтому сливы нужно сажать только на солнечных участках. Деревья, растущие в тени, следует пересадить.Не забывайте, что в жаркую погоду сливе бывает недостаточно влаги. Тогда она тоже плохо плодоносит. А осенью дерево нуждается во влагозарядном (обильном) поливе, чтобы оно могло набраться сил и благополучно пережить зиму.