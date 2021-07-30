Алхимик, девственник и параноик: 10 малоизвестных историй о странностях великого физика Исаак Ньютон

Великий физик Исаак Ньютон.
Когда речь заходил о Исааке Ньютоне, первое, что приходит в голову, это упавшее яблоко и открытый им закон всемирного тяготения. Этот учёный открыл фундаментальные законы гравитации и физики. Но, к сожалению, от гениальности до безумия полшага. И со временем разум учёного начал давать сбои, а круг интересов плавно сместился от физики к мистике. Большинство из это трудов были посвящены алхимии, мистицизму и пророчествам, и это ещё не самые большие странности великого учёного.
1. Исаак Ньютон угрожал сжечь свою мать
Портрет Исаака Ньютона (1642-1727). Художник Баррингтон Брамли
Исаак Ньютон был очень религиозным. Он изучал Библию ничуть не с меньшей страстью, чем науку. В молодом возрасте 20 лет, когда его рассудок был еще неповрежденным, Ньютон составил список из своих 57 самых тяжких грехов. Он считал это своего рода раскаянием. Некоторые из них - это незначительные проступки. Так, учёный признавался, что как-то на службе в церкви ел яблоко. Но другие признания явно были предвестниками психической нестабильности, с которая настигла Ньютона через много лет.
Гениальный ученый попросил у Бога прощения за то, что ударил свою сестру и избил человека по имени Артур Сторр. Оказывается его мать и его отчима, Барнабаса Смита, также не миновал гнев Ньютона. Будущий гений угрожал отчиму и матери сжечь их вместе с домом.
2. Исаак Ньютон и философский камень
Ньютон собственноручно переписал текста американского алхимика Джорджа Старки.
В последние годы своей жизни Исаак Ньютон начал активно искать философский камень. Как в то время верили некоторые люди, это была мистическая субстанция, способная превращать один металл в другой (к примеру, свинец в золото) и предоставлять каждому, кто выпивал его, вечную жизнь.
Для Ньютона это не было суеверием, по его мнению, алхимия являлась настоящей наукой. Он считал, что философский камень реален. Он изучал каждую статью об алхимии, которую только мог найти, и проводил постоянные эксперименты в собственной лаборатории, пытаясь создать эликсир, который даст ему вечную жизнь. Ключевой, по всей видимости, в создании подобного Ньютон считал ртуть.
В течение многих лет он вдыхал в лаборатории во время экспериментов токсичные пары из ртути и даже пил ее. Некоторые думают, что это стало началом его безумия, что ртуть повредила мозг ученого и привела его к сумасшествию. В 1970-х годах тесты образца его волос показали содержание ртути в 40 раз больше нормального уровня.
3. 2060 год — конец света
Конец света наступит в 2060 году — так заявил Исаак Ньютон в своем трактате. В этом году якобы должен пролететь по небу ангел, объявив всем, что империя Вавилона падет, а Христос вернется, ознаменовав новую эпоху богобоязненного и одухотворенного мира. Причем, что интересно, Ньютон не думал, что будет какой-то метафорический ангел, он настаивал на том, что в 2060 году в небе появится настоящий ангел, и был вполне уверен в своей правоте.
Ньютон был уверен, что знает точную дату апокалипсиса.
В конце концов, он даже написал сложное математическое доказательство этого, базирующееся в основном на Книге пророка Даниила и Откровении. По сути, Ньютон предоставил миру более рациональное, тщательно рассчитанное предсказание конца света.
4. Католическая церковь и зверь апокалипсиса
Начало конца, по мнению Ньютона, уже наступило. Знаменитый ученый в длинном трактате об апокалипсисе утверждал, что некоторые пророчества Даниила уже сбылись. Одиннадцатилетний зверь Судного дня, который, согласно Книге Даниила, восстанет и произнесет богохульство против Господа и заставит правителей мира преклониться перед ним, уже набрал силу. Это была... католическая церковь.
Ньютон считал церковь - мировым диктатором.
Ньютон написал целый документ, в котором утверждал, что Церковь «предоставляет законы правителям и народам как Оракул, претендует на непогрешимость, а также ее диктат является обязательным для всего мира». В трактате он обвинял католическую церковь в проповедовании богохульств, поддержке «призыва мертвых и почитание их образов», предположительно ссылаясь на почитание святых.
5. Магические свойства «менструальной крови»
Исаак Ньютон пытался сохранить свой поиски философского камня в тайне. Но после его смерти среди вещей ученого нашли некоторые из его рецептов и опубликовали их сегодня. Во многих экспериментах, которые проводил ученый, фигурировал такой ингредиент, как «менструальную кровь грязной гулящей женщины». Впрочем, не исключено, что не стоит воспринимать всё буквально. Алхимия была секретным занятием, а сами алхимики как могли шифровали свои записи. Профессор Билл Ньюман, что так Ньютон называл металлическую сурьму.
6. Исаак Ньютон и тайна изумрудной таблички
Среди заметок Ньютона после его смерти был найден рукописный перевод, который Исаак Ньютон сделал для себя из Изумрудной таблички - мистического текста, который должен был дать ключ к жизненной силе. Согласно легендам, Изумрудную табличку сделал Гермес Трисмегист, «величайший из великим» языческий пророк, который должен был быть чем-то вроде греческого бога Гермеса и египетского бога Тота.
Гравюра изумрудной таблички, которую переводил Ньютон.
Утверждалось, что Изумрудная табличка учила секретам первоматерии: бесформенного вещества, из которого в начале времен состояло все. Ньютон, похоже, полагал, что в этом тексте было закодированное сообщение, которое позволяло ему контролировать первоматерию и превращать любой элемент в любой другой.
7. Храм Соломона: миниатюрная версия Вселенной
Еще один из любимых проектов Ньютона - чрезвычайно длинный и чрезвычайно подробный анализ Храма Соломона. Это невероятно тщательная работа, в которой Ньютон пытался измерить точные размеры и использование каждой комнаты в храме библейского царя Соломона. К подобному масштабному проекту ученого привело не просто увлечение архитектурой. Ньютон был убежден, что Храм Соломона содержит ключ к Божьему замыслу Вселенной. Он считал, что Библия наполнена закодированными подсказками, которые могут расшифровать только мудрые, и если бы он мог понять, как выглядел храм Соломона, то выяснил бы природу всей Вселенной.
Храм Соломона - миниатюрная версия Вселенной
Для Ньютона это было не мимолетное увлечение. Он выучил иврит и латынь, чтобы ознакомиться с оригинальными переводами Библии и древнееврейских текстов и убедиться, что он не пропустил ни одной детали.
8. Семь мистических цветов радуги
Цветами радуги люди обязаны Ньютону.
Исаак Ньютон был человеком, который придумал привычные сегодня всем семь цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. По мнению Ньютона, число семь было священным. Он следовал старому, мистическому убеждению, что число семь было «духом всего». Это число, в конце концов, встречается во всей Библии: Бог создал мир за семь дней, Иосиф предсказал семь лет голода, Иисус накормил людей семью хлебами, а апокалипсис должен был быть объявлен с семью печатями и семью трубами.
9. Исаак Ньютон и судьба Атлантиды
Ньютон не просто писал о христианских убеждениях. Он также создал целый трактат о затерянном городе Атлантида, проанализировав работы Платона и Гомера, чтобы попытаться выяснить, где скрывается затонувший город. Атлантида, как утверждал Ньютон, была довольно обычным городом-государством, легенда о котором была со временем сильно «раздута». Он был разрушен в результате большого наводнения, охватившего весь мир, но город не был полностью затоплен, и не все погибли.
Калипсо. Художник Карл Рудольф Генрих Леманн.
Ньютон писал, что принцесса Атлантиды выжила. Это якобы была Калипсо, нимфа из «Одиссеи». Когда Одиссей высадился на острове Калипсо, он нашел остатки Атлантиды и встретился с последними оставшимися в живых. Основываясь на расчетах Ньютона, Атлантида затонула в 1796 году до н.э., а Улисс высадился там в 896 году до н.э., то есть на то время Калипсо было бы не менее 900 лет.
10. Полное психическое расстройство Исаака Ньютона
Психическое расстройство Ньютона становилось все сильнее. Он безвылазно сидел дома, сочиняя странные, мистические трактаты, и всё реже выходил из дома, чтобы пообщаться с друзьями, которые находили его просто невыносимым.
Сэр Исаак Ньютон. Художник Енох Симан.
В течение 12 месяцев, начиная с 1693 года, Ньютон почти не спал - час в лучшем случае. Ньютон почти не притрагивался к еде, а как-то провел без сна пять ночей. У него начали возникать сумасшедшие, параноидальные мысли относительно того, что его друзья хотят схватить его или же и вовсе убить. Как-то, когда он обнаружил, что его друг, философ Джон Локк, заболел, Ньютон воскликнул: «Лучше, если бы ты умер!». Ведь у Джона Локка, по мнению Ньютона, «был коварный план втянуть его в отношения с женщинами», или, другими словами, заставить Ньютона прекратить его целомудренную жизнь.
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