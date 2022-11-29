Магия и мистика: кто такой гомункул и чем он знаменит

Алхимики в прошлом решали самые разные вопросы. Сегодня многие их эксперименты могут показаться неэтичной дичью и варварством, но что именно хотели получить в итоге древние ученые?

В истории науки есть немало моментов, узнавать о которых не особенно хочется. История с гомункулом — один из них.

Концепции, связанные с созданием искусственной жизни, такие как генная инженерия и клонирование человека, являются относительно современными научными идеями. Однако в прошлом именно в области алхимии средневековые ученые стремились создать искусственную жизнь. Одно из существ, которые алхимики предположительно, пытались создать, был гомункул, что означает ‘маленький человек’ на латыни.

Кто такой гомункул?

Гомункул впервые упоминается в алхимических трудах 16-го столетия. Однако вполне вероятно, что эта концепция еще старше. Идея о том, что можно создать миниатюрных полностью сформированных людей восходит к раннему Средневековью (с 400 по 1000 год н.э.) и частично основана на Аристотелевской вере в то, что сперматозоид превосходит яйцеклетку по своему вкладу в производство потомства.

Говорят, что первое известное сообщение о создании гомункула содержится в недатированном арабском труде под названием «Книга коровы», предположительно написанном самим греческим философом Платоном.

Материалы, необходимые для создания гомункула, включают человеческую сперму, корову или овцу и кровь животных, в то время как процесс включает искусственное осеменение коровы / овцы, смазывание гениталий осемененного животного кровью другого животного и кормление его исключительно кровью другого животного.

Беременное животное в конечном итоге родит бесформенное вещество, которое затем будет помещено в порошок, изготовленный из измельченного солнечного камня (мистический фосфоресцирующий эликсир), серы, магнетита, зеленой тутии (сульфат железа) и сока белой ивы. Когда капля начнет обрастать человеческой кожей, ее нужно будет поместить в большой стеклянный или свинцовый контейнер на три дня. После этого полученное существо должно питаться кровью своей обезглавленной матери в течение семи дней, прежде чем превратиться в полностью сформированного гомункула.

Звучит ужасно. Ученые сегодня отвергают «рецепты» из «Книги коровы» и «De Natura Rerum» Парацельса, как простую фантазию, в то время как другие предполагают, что написанное должно было восприниматься символически, а не буквально, и содержит скрытые сообщения, касающиеся процесса духовного восхождения. Тем не менее, цель создания гомункула, то есть создания искусственной жизни, — это поиски, которые некоторые все еще преследуют сегодня.