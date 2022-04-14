Графический дизайнер из Турции Айдын Буйукташ известен своими сюрреалистическими проектами, и последний из них способен вызвать головокружение у любого из нас.
Буйукташ делал серии фотопейзажей при помощи беспилотников, потом колдовал над снимками, смешивая их так, чтобы вид на них постепенно уменьшался и становился всё более плоским – результат перед вами. Художник назвал свой проект «Флатландия» — это название он заимствовал у английского писателя-фантаста Эдвина Эбботта.
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Головокружительная «Флатландия» от турецкого дизайнера
Графический дизайнер из Турции Айдын Буйукташ известен своими сюрреалистическими проектами, и последний из них способен вызвать головокружение у любого из нас.
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