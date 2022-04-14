Головокружительная «Флатландия» от турецкого дизайнера

Графический дизайнер из Турции Айдын Буйукташ известен своими сюрреалистическими проектами, и последний из них способен вызвать головокружение у любого из нас.







Буйукташ делал серии фотопейзажей при помощи беспилотников, потом колдовал над снимками, смешивая их так, чтобы вид на них постепенно уменьшался и становился всё более плоским – результат перед вами. Художник назвал свой проект «Флатландия» — это название он заимствовал у английского писателя-фантаста Эдвина Эбботта.















































































источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





