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Головокружительная «Флатландия» от турецкого дизайнера

Графический дизайнер из Турции Айдын Буйукташ известен своими сюрреалистическими проектами, и последний из них способен вызвать головокружение у любого из нас.

Головокружительная

Буйукташ делал серии фотопейзажей при помощи беспилотников, потом колдовал над снимками, смешивая их так, чтобы вид на них постепенно уменьшался и становился всё более плоским – результат перед вами. Художник назвал свой проект «Флатландия» — это название он заимствовал у английского писателя-фантаста Эдвина Эбботта.

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

Головокружительная

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