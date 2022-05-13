Атмосферные работы, больше похожие на кадры из артхаусного кино

Тринити. Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
Творчество американского художника Элль Хэнли (Elle Hanley) во многом отличается оттого, что порой встречаешь на просторах сети Интернет. Ведь снимки созданные автором обладают огромным эмоциональным диапазоном, в котором тесно переплелись слёзы, смех, доброта, тайна, свет и тьма. И совсем неудивительно, что эти фотографии больше похожие на кадры из мрачного сюрреалистического артхаусного фильма, так привлекают внимание зрителя, вызывая смутные ощущения и противоречивые чувства.
Па-де-труа. Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
Эквилибристы. Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
Якорь. Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
Фантазёрка. Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
Происхождение. Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
В поисках тепла. Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
Лодка. Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
Цирцея.Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
Зачастую снимки созданные Элль напоминают кадры из фильмов, в которых не всегда присутствует чёткая картинка, а лишь мягкие приглушённые тона и местами размытые контуры, больше похожие на изображения со старых плёнок. Таким способом, автор стремиться подчеркнуть индивидуальность каждого героя, выстраивая специальный антураж, соответствующий их образам и внутреннему состоянию. И совсем неудивительно, что креативность и неординарность её работ не только привлекает внимание, но и производит должное впечатление. Ведь каждая фотография выполнена с душой и эмоциями, так присущими каждому живому существу.
Тайны и секреты. Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
Восстановление. Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
Вода. Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
Сладкий праздник. Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
Событие. Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
Параллельные существа. Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
Византийский путеводитель. Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
Компас. Концептуальные работы Элль Хэнли (Elle Hanley).
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