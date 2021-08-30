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Новые идеи для применения старых вещей

Новые идеи для применения старых вещей

Лучшие вещи в жизни являются бесплатными.

Узнайте, как можно превратить надоевшие, старые и приготовленные к выбросу предметы в нечто красивое и функциональное для своего дома.

1. Бабушкин комод

Старый бабушкин комод может быть обновлен сотнями простых способов (с применением краски, лака, обоев, декупажа и т. д.) и даже преобразован в шикарную «антикварную» тумбу под умывальник!

Тумба под раковину из комода
Новый дизайн старого комода
Применение старого комода в роли острова на кухне

2. Деревянные ставни

Старинные оконные ставни могут стать красивым и необычным украшением для стены или изголовья кровати, а также использоваться как функциональный декор! Как правило, для нового вида их окрашивают в свежие светлые тона в духе стиля Прованс. Дополнительный эффект можно придать с кракелюрами или ручной росписью.

Изголовье в спальню своими руками
Стильные полки своими руками
Новое применение старых ставней
Идея для изголовья своими руками
Ставни в роли декора

3. Двери и оконные рамы

Двери и оконные рамы являются предметами достаточно габаритными и дорогими, поэтому даже когда они выходят из строя, не у каждого подымается рука их сразу выбросить на улицу. И замечательно: ведь они еще могут послужить вам в роли потрясающего настенного декора!

Старая дверь как изголовье для кровати
Необычный способ применить дверь в интерьере
Мебель для прихожей своими руками
Стильная полка из двери своими руками
Новые применения для окон и дверей
Использование старого окна в доме
Декор для дома из старых окон

4. Стеклянные баночки

Вот уж действительно предметы, которые постоянно накапливаются в каждом доме и могут быть использованы тысячами способов! Но, пожалуй, наиболее интересно они выглядят в роли уличного или настольного светильника.

Подсвечник из банки своими руками
Красивые светильники из стеклянных банок

 

Стеклянные банки как украшение для сада

Применение банок в ванной комнате
Цветы в банках
Декор из банок

5. Одинокие или поломанные стулья

Не знаете, как использовать табурет без ножки? Или что делать с обеденными стульями, которые отличаются по цвету и дизайну? Черпайте вдохновение на фотографиях ниже:

Старый стул как прикроватная тумба
Применение старых стульев в доме
Стильная банкетка из стульев
Как превратить разные стулья в один набор

6. Дверные ручки и молотки

Дверные ручки и молотки могут добавить оригинальность и функциональность практически каждой комнате вашего дома.

Дверные ручки как декор в интерьере
Новое использование старых дверных ручек
Идея применения дверного молотка в доме

7. Перегоревшие лампочки

Превратите сгоревшую лампочку в очень милый самодельный декор, например, как этот крошечный террариум или подставка под цветы.

Идея для маленького террариума в доме
Цветы в старых лампочках
Поделки из лампочек своими руками
Оригинальная ваза из лампочки

8. Консервные банки

Почему бы нет? Из консервных банок получаются довольно симпатичные и удобные органайзеры для разных вещей, горшки для комнатных растений и т. п.

Как использовать консервные банки в доме
Применение жестяных банок в интерьере
Уличные подсвечники из консервных банок
Полезный декор из жестяных банок
Растения в жестяных банках
Декор из банок и прищепок
Поделки из консервных банок

9. Старые книги

Поделки из книг не предполагают использования ваших любимых и заветных произведений, а только сильно поврежденных или ненужных томов. Посмотрите, в какой красивый декор они могут превратиться!

Цветочный горшок из старой книги
Комнатные растения в книге
Поделки для дома из книг своими руками

 

Горшок для растений из книги

Декор из книг своими руками

10. Географические карты

Существует 3 популярных способа применения старых географических карт:

в роли настенного декора, который будет напоминать вам о посещенных местах или же о местах, которые еще надо посетить;в качестве абажура для настольной лампы или другого светильника;для декупажа старой мебели.

Но может вам удастся придумать еще более интересный способ?

Настольная лампа из географической карты
Географические карты как декор для стен
Декупаж мебели с картами
Декупаж тумбы с картами

11. Одежда и аксессуары

Ваш шкаф забит старыми футболками? Не знаете, как поступить с галстуками и ремнями, которые никогда не оденете? Надеемся, что какой-нибудь из ниже предложенных методов сможет натолкнуть вас на дельную мысль.

Покрывало из одежды своими руками
Коврик в прихожую своими руками
Галстук как украшение интерьера
Ремень как декор для штор
Кожаный ремень как декор в доме

12. Винтажные чемоданы

Эти потрепанные временем сокровища могут превратиться в стильную прикроватную тумбу, кроватку для домашнего питомца или другой необычайно оригинальный предмет интерьера.

Кроватка для животного своими руками
Полка для ванной из старого чемодана
Винтажный столик своими руками
Маленькие кресла из чемоданов

13. Линейки и прищепки

Как правило, линейки скапливаются в тех домах, где есть дети или же взрослые, чья работа как-то связана с черчением. Предлагаем вам несколько интересных идей для использования в дизайне вашего жилища.

Вешалка в прихожую своими руками
Поделки из линеек и прищепок своими руками
Применение линеек в реставрации мебели
Декор из старых линеек
Линейка как декор и материал для мебели

14. Балконные или лестничные балясины

Старые балясины отлично работают в качестве поддержки для консоли или функциональной вешалки под пальто. Смотрим ниже, как сделать из балясины оригинальный декор своими руками.

Столик в прихожую своими руками из балясины
Декор из балясин своими руками
Полка под раковину своими руками из балясин
Новое применение для балясин

На этот раз наша подборка идей для украшения дома подошла к концу, но с нами вас ждет еще много чего интересного. Подписывайтесь на нашу группу в Facebook и оставайтесь с нами!

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