10 рекордов, которые никому не захотелось бы побить

Рекорды ассоциируются у нас с победами, медалями и хлопками пробок от бутылок шампанского. Но далеко не все рекорды — планируемые и желанные. Герои нашей подборки определённо не стремились стать рекордсменами — так уж вышло.



Мы собрали подборку странных рекордов, установленных поневоле.



Перенестись на торнадо на дальнейшую дистанцию и выжить

Самые тяжёлые люди

Самые плодовитые родители

Самое большое количество и размер камней в почках

Самое долгое время, проведённое на медицинской каталке в коридоре больницы

Ампутации на одной и той же руке

Самое большое количество сломанных костей

Самая удачливая собака в мире

Пережить автокатастрофу на самой высокой скорости