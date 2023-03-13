10 рекордов, которые никому не захотелось бы побить

Рекорды ассоциируются у нас с победами, медалями и хлопками пробок от бутылок шампанского. Но далеко не все рекорды — планируемые и желанные. Герои нашей подборки определённо не стремились стать рекордсменами — так уж вышло.
Мы собрали подборку странных рекордов, установленных поневоле.
Перенестись на торнадо на дальнейшую дистанцию и выжить
Мэтт Сутеру был 19 лет, когда в марте 2006-го года шторм накинулся на его город Фордланд, (США). В то воскресенье Сутер был в трейлере с бабушкой и дядей-инвалидом. Порывы ветра и дождь обрушились на трейлер, и Сутер влез на диван, одетый в одни шорты, чтобы закрыть окно.
Мэтт Сутер
В этот момент Сутер услышал рёв. «Он становился всё громче и громче, как будто десять военных самолётов летели прямо на нас», — рассказывал он позже. Заднюю и переднюю дверь трейлера сдуло, стены, пол и потолок начали двигаться «как желе». Трейлер начал опрокидываться, стены рушились. Лампа ударила Сутера по голове, и он упал без сознания. Бабушка видела, как его обмякшее тело вытянуло наружу прямо в вихрь.
Это был смерч категории F2, и он перенёс Сутера на 398,37 метров — длину четырёх футбольных полей. Он очнулся в поле живой и невредимый, не считая маленькой раны на голове. Чудесным образом его бабушка и дядя тоже пережили разрушение их дома, но были завалены мебелью.
Самые тяжёлые люди
Наверное, никого не удивит, что самые тяжёлые известные мужчина и женщина — американцы. США прочно удерживает первенство по ожирению среди других развитых стран.
Джон Броуэр Миннох из штата Вашингтон в возрасте 12-ти лет весил 135 кг. Его вес неуклонно рос, пока не достиг пика на отметке 635 кг в 1978-м году. В том марте с ним случился приступ сердечной и лёгочной недостаточности, и потребовалось 12 пожарных, чтобы доставить его в больницу. Доктор зафиксировал в его теле 400 литров лишней жидкости. Миннох пролежал в госпитале два года.
Джон Броуэр Миннох
Во время пребывания в госпитале Миннох женился на женщине по имени Жанетт, и поскольку она весила всего 50 кг, они установили рекорд как пара с наибольшей разницей в весе. Нашего героя посадили на жёсткую 1200-калорийную диету, и к моменту своей выписки в 1980-м году он потерял 419 кг, наибольшее количество сброшенных килограммов, когда-либо записанное. Но это серьёзно повлияло на его тело, и он умер в 1983-м году в возрасте 41-го года.
В «Книге рекордов Гиннесса» запись о самой тяжёлой женщине относится к Розали Брэдфорд из Флориды, которая достигла пика веса на 544 кг. Как и Миннох, Брэдфорд боролась с ожирением всю жизнь. Она была в такой депрессии, что пыталась покончить с собой, но из-за её веса таблетки просто заставили её уснуть на несколько дней.
После знакомства с «гуру потери веса» Ричардом Симмонсом, Розали села на диету и начала программу тренировок. За первый год она сбросила 190 кг, а всего потеряла 317 кг — рекордный вес, сброшенный женщиной. В 1992-м году она весила под 136 кг, получила образование (степень по психологии) и начала ездить по стране с мотивационными речами. Розали дожила до 63 лет.
Самые плодовитые родители
87 детей — этот рекорд записан в «Книге рекордов Гиннесса» за Фёдором Васильевым, крестьянином 18 века из Шуи под Москвой. Фёдор и две его жены родили 22 пары близнецов, девять раз по тройне и четыре раза по четверне.
Семья Дуггар
Васильев родился около 1707-го года и впервые стал отцом в 18 лет. Он утверждал, что все его дети, кроме двоих, пережили младенчество, что было удивительно по тем временам. И когда Фёдор достиг преклонных 75 лет, все его 84 ребёнка были всё ещё живы. Плодовитость крестьянина была столь чрезвычайной, что его вызвали в Петербург для встречи с императрицей Екатериной II.
А кто же самая плодовитая мать? Это, разумеется, первая жена Фёдора. К сожалению, имя её утеряно — а ведь она заслуживает памяти! Эта женщина прошла через невероятные 27 беременностей и 69 родов. Вторая жена Фёдора — также неизвестная — рожала «всего-то» 18 раз.
Самое большое количество и размер камней в почках
В 2009 году года 45-летний Дханрадж Вадиле из Индии обратился ко врачу с острой болью в животе. Доктор Ашиш Равандале-Патил определил, что пациент страдал от камней в почках. Патил потратил четыре часа на удаление 172 155 камней из оксалата кальция и фосфата, размером от миллиметра до 2,5 см, из левой почки Вадиле.
Помощники доктора Патила подсчитывали камни целый месяц, а затем послали запрос в «Книгу рекордов Гиннесса». Конечно, там не могли не признать рекорд Вадиле, побивший предыдущий рекорд в 14 098 камней, удалённых у одного пациента.
Счастливый рекордсмен-обладатель самого большого по размеру камня тоже из Индии — полицейский Вилас Гуге, которому хирургическим путём удалили камень размером 13 см в поперечнике (обычно их размер не превышает 9 см).
Самое долгое время, проведённое на медицинской каталке в коридоре больницы
В «Книге рекордов Гиннесса» была введена новая категория, когда Тони Коллинз, 40-летний британец, сообщил, что пролежал на каталке 77 часов и 30 минут. Коллинз — диабетик и заразился вирусом, который отправил его в больницу, где ему сказали, что придётся подождать больничной койки, и оставили лежать на каталке в коридоре.
«У меня болела спина, не было личного пространства, и мне приходилось положиться на медсестёр, носивших мне попить, потому что некуда было поставить кувшин».
В конце концов. для него нашли комнату в 8:30 вечера — во вторник.
По иронии, в то время как Гиннесс изучал заявку Коллинза, он опять заболел и вернулся в больницу. В этот раз он пролежал на каталке 60 часов.
Ампутации на одной и той же руке
Первая ампутация Халлама произошла в 1984-м году, когда он был заключён в тюрьму за мошенничество в его родной Новой Зеландии. Циркулярная пила отрезала ему правую руку над запястьем. Хирурги вернули конечность обратно, но она была заражена, и её вновь ампутировали в 1988-м году.
Клинт Халлам (справа)
Десять лет спустя Халламу была предложена возможность получить первый ручной трансплантат. Его отправили в Лион, Франция, где ему успешно пришили руку покойного французского мотоциклиста. Халлам рассказывал, что возненавидел новую руку с самого начала:
«Рука донора была больше, чем моя, лысая и розовая. Моя же кожа имеет оливковый оттенок, и на ней есть волосы. Она не подходила».
Халлам разругался с докторами и перестал принимать лекарство против отторжения. Неминуемо его тело отторгло руку, и её пришлось ампутировать в третий раз в 2001-м году. Медицинский мир был оскорблён действиями пациента, на которого пришлось бесполезно потратить кучу труда и донорский орган. Халлам просил другой трансплантат в 2002-м году, но до сих пор его не получил.
Самое большое количество сломанных костей
Каскадёр Роберт Крейг Нивел, известный как Ивел Нивел, за свою карьеру сделал 150 скачков на мотоцикле от рампы до рампы через различные препятствия. 18 из этих прыжков закончились неудачно. В результате Нивел перенёс более 433 перелома на 35 различных костях — мировой рекорд. Он ломал череп, нос, челюсть, обе ключицы, обе руки, оба запястья, грудную кость, каждое ребро и спину пять раз. В дополнение, он сломал обе лодыжки, некоторые пальцы ног, правую голень, правое колено, копчик, левое бедро и трижды ломал таз.
Ивел Нивел
Даже после окончания карьеры каскадёры Нивел не перестал попадать в больницу. Падением на поле для гольфа привело к протезированию бедра. Нивел дважды падал в собственный бассейн, сломав рёбра и колено. Ему пересадили печень после того, как алкоголь убил его собственную. К концу жизни Нивел носил на животе насос, который доставлял сильные обезболивающие лекарства прямо в позвоночник. Он умер 2007 году от фиброза лёгких.
Самая удачливая собака в мире
Доша
У Доши, десятимесячной помеси питбуля, живущей со своим хозяином в Калифорнии, 15 апреля 2003 года выдался очень плохой день. В то утро она перепрыгнула хозяйский забор, чтобы прогуляться, и её тут же сбил пикап. Водитель вызвал полицейского, который, решив что собака ранена смертельно, выстрелил ей в голову, чтобы прекратить её страдания. Прибывшая служба контроля за бродячими животными сложила то, что от неё осталось, в пакет. Они привезли Дошу в загон и бросили в камеру для замораживания. Через два часа, когда работник открыл камеру, он увидел сидящую живую Дошу, причём всё ещё в пакете.
Офицерская пуля прошла вдоль черепа Доши, не задев мозга, и застряла в коже под челюстью. После аварии у собаки был шок, но ничего не было сломано. И даже переохлаждение в морозильной камере не нанесло животному серьёзного вреда. За то, что Доша сумела трижды избежать смерти, Гиннесс назвал её самой удачливой собакой в мире.
Пережить автокатастрофу на самой высокой скорости
Дональд Кэмпбелл имеет восемь мировых рекордов скорости на земле и на воде. Он — всё ещё единственный человек, кто побил оба вида рекордов за один год. Но 16 сентября 1960 года Кэмпбелл установил рекорд, на который не рассчитывал.
Дональд был единственным сыном сэра Малькольма Кэмпбэлла, пионера гонок и держателя 13-ти скоростных рекордов (девять на земле и четыре на воде). Вскоре после смерти отца Дональд узнал, что один американец собирается побить рекорд скорости на воде его отца и решил, что нужно держать знамя своей семьи. В пятидесятые годы Кэмпбелл неуклонно поднимал свой рекорд от 257 до 418-ти км/ч. Он постоянно сравнивал свой успех с отцовским и часто спрашивал его лучшего друга, гордился бы им сэр Малькольм. И в 1960-м году юный Кэмпбелл взял рекорд скорости на земле, который побил рекорд его отца.
Эта рекордная скорость составляла 634 км/ч, установленный британцем Джоном Коббом. Кобб тоже ставил рекорды на земле и на воде, и в 1952-м году он погиб, пытаясь побить рекорд Дональда. Дональд был уверен, что из его «Bluebird CN7» можно выжать 643 км/ч, и он был на своём шестом пробном пуске, когда потерял контроль на скорости 586 км/ч. Структурная прочность «Bluebird» спасла его жизнь в тот роковой день 1960 года, но закончился переломом черепа и разрывом барабанной перепонки.
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