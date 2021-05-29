Спальни девушек из разных стран мира

Женская спальня — это не просто место для сна. Два талантливых итальянских фотографа Габриэль Галимберти и Эдуард Делиль провели экскурсию по комнатам женщин разных стран мира, в которые обычному человеку вход воспрещен.



Отбор участниц проходил просто — все девушки должны были быть непохожи друг на друга и представлять разные социальные прослойки общества.









Мааки, 29 лет, Харлем, Нидерланды







Микайла, 23 года, Лондон







Айша, 25 лет, Абу-Даби, ОАЕ







Катя, 27 лет, Кельн, Германия







Вии, 27 лет, Бангкок, Таиланд







Кэйтлин, 20 лет, Нью-Йорк, США







Эйм, 19 лет, остров Ко-Крет, Таиланд







Элиза, 26 лет, Кельн, Германия







Джад, 30 лет, Мумбаи, Индия







Ханна, 24 года, Амстердам, Нидерланды







Селин, 22 года, Берлин, Германия







Керри Ли, 31 год, Пекин, Китай







Шрейн Га, 23 года, Камбоджа







Лиза, 33 года, Сидней, Австралия



источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





